Кто с «Мерлионом» к ним придет

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Как стало известно “Ъ”, совладельцы крупного дистрибутора на рынке IT компании Merlion обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с заявлением, в котором говорится, что ее бывший гендиректор Вячеслав Симоненко, добиваясь выплаты $4,5 млн, оклеветал их в СМИ, соцсетях и перед партнерами. Свои потери бизнесмены оценили более чем в 40 млрд руб., которые рассчитывают взыскать после ареста активов господина Симоненко. Сам он находится в СИЗО по обвинению в ложном доносе и фальсификации доказательств, благодаря которым совладельцы Merlion несколько месяцев провели за решеткой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеславу Симоненко теперь грозит не только срок, но и выплата бывшим работодателям миллиардов

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Вячеславу Симоненко теперь грозит не только срок, но и выплата бывшим работодателям миллиардов

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Заявление на имя генерала юстиции России Бастрыкина подписали совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов. В нем говорится, что в действиях экс-гендиректора компании Вячеслава Симоненко содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 128.1 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК и ст. 298.1 (клевета в отношении судьи, прокурора или следователя) УК.

По данным бизнесменов, господин Симоненко, являвшийся топ-менеджером компании, в 2015 году был уволен в связи с утратой доверия — его заподозрили в растратах. Несмотря на то что ему в итоге выплатили порядка $500 тыс. отступных, бывший гендиректор стал требовать еще $4,5 млн, подкрепив вымогательство уголовным преследованием владельцев бизнеса. По его заявлению в феврале 2020 года следователем СУ СКР по Северо-Западному административному округу (СЗАО) Москвы Алексеем Несновым было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство) УК и ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества) УК в отношении господ Карчева, Мангутова и Абрамова, которые через отвечавшего за безопасность в компании Бориса Левина якобы заказали топ-менеджера ветеранам боевых действий в Донбассе. Последние, как следовало из дела, осенью 2016 года забросали дом господина Симоненко в подмосковном Красногорске бутылками с зажигательной смесью, рассчитывая, что владелец сгорит вместе с ним.

В октябре 2020 года все четверо предпринимателей, упомянутых как в заявлении, так и явке с повинной, оформленной одним из предполагаемых поджигателей Григорием Жереновым, были арестованы. Их уголовное преследование в связи с отсутствием самого события преступления было прекращено центральным аппаратом СКР только 17 февраля этого года. За бизнесменами признано право на реабилитацию.

Защита бизнесменов сумела убедить руководство комитета в том числе и в том, что уголовное дело с самого начала возбуждалось и расследовалось незаконно, так как СУ СКР по СЗАО Москвы не имеет никакого отношения к преступлению, якобы совершенному в Подмосковье. А потерявший ногу на войне примерно за месяц до этого экс-полицейский Жеренов физически не мог участвовать в нападении. Зато после явки и признания в покушении на убийство он не только не был задержан, но даже не стал обвиняемым по уголовному делу (в нем были только предполагаемые организаторы преступления), а, сохранив свободу, как теперь выясняется, получил в свое распоряжение трехкомнатную квартиру в Одинцово, приличное содержание и даже новый протез, оцениваемый в 2 млн руб. Отметим, что раскрыть заговор помогли не только адвокаты обвиняемых, но и боевые товарищи Жеренова, которых особенно возмутило то, что причастным к поджогу он назвал снайпера Анатолия Дашковского — героя войны, погибшего в Донбассе. Согласно многочисленным свидетельствам, он не участвовал в преступлении хотя бы потому, что в это время находился на боевых позициях. В ходе следствия было также установлено, что видеозапись с якобы попыткой поджога, опубликованная господином Симоненко в интернете и СМИ, не является фальшивкой. Во всяком случае, по ней не было установлено географической привязки к заявленному месту преступления.

Между тем, по подсчетам совладельцев Merlion, за время разбирательства в 82 СМИ было опубликовано более 850 материалов и еще порядка 1200 — в соцсетях, рассказывающих об их уголовном преследовании, в том числе с подачи господина Симоненко. Заявители считают, что охват аудитории этих «клеветнических материалов» мог составить порядка 200 млн человек.

Сам же экс-гендиректор Симоненко в то же время направил порядка 50 писем партнерам Merlion — крупнейшим мировым и российским IT-компаниям. В них говорилось о преступлении, в котором обвинялись предприниматели, а в качестве доказательства приводились материалы из уголовного дела, в том числе секретные.

Благодаря господину Симоненко, говорится в заявлении, Merlion не смогла в 2021 году продлить дистрибуторские соглашения с тремя крупными производителями программного обеспечения и вычислительной техники, что привело к снижению выручки компании более чем на 27 млрд руб., а недополученная прибыль составила не менее 1,2 млрд. В период с октября 2020-го по февраль 2022 года было отменено или не заключено «вопреки предварительным договоренностям более ста контрактов». Материальный ущерб, нанесенный действиями господина Симоненко, считают в компании, составил не менее 40 млрд 200 млн руб. в виде недополученной выручки и 2,2 млрд руб.— недополученной прибыли.

Совладельцы Merlion, уже признанные потерпевшими по уголовному делу господина Симоненко, просят руководство СКР инкриминировать ему ст. 128.1 УК, а так как в публикациях говорилось о возможной коррупции правоохранителей, долгое время не возбуждавших дела по заявлениям господина Симоненко,— и ст. 298.1 УК. Если по первой статье фигуранту грозит до пяти лет заключения, то по второй — штраф в размере до 5 млн руб. Обеспечить его взыскание, а также исковые требования по новому делу заявители рассчитывают за счет активов господина Симоненко, требуя арестовать его компании, которые обеспечивают работу камер видеофиксации нарушений ПДД в Москве и области.

Фигурантами нового расследования, считают заявители, также должны стать скрывшиеся за границей следователь Неснов и решальщик Кирилл Качур, который, очевидно, познакомил с ним господина Симоненко.

Уголовное дело пока не возбуждено, в ГСУ СКР проводится доследственная проверка.

Адвокат господина Симоненко от комментариев воздержался, сославшись на то, что ему ничего не известно о новом разбирательстве.

Николай Сергеев