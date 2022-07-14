Парламентский капитал

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил дать каждому городскому депутату по 1 млн руб. на исполнение наказов избирателей. В следующем году на эти цели из бюджета будет выделено 35 млн руб. Правда, сами депутаты восприняли идею неоднозначно: некоторые полагают, что исполнительная власть перекладывает на них свои обязанности. Эксперт не исключает, что мэр Кравчук, чьи полномочия истекают в следующем году, просто начал предвыборную кампанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Идею о «депутатском миллионе» глава администрации Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») озвучил во время встречи с представителями фракций гордумы, которая прошла 13 июля. «Нередко вам приходится думать о том, где найти средства для решения проблем граждан. Например, сделать мостик на жилмассиве, тротуарную дорожку и так далее. Поэтому у меня появилась мысль предусмотреть в бюджете каждому депутату на следующий год по миллиону рублей на исполнение его полномочий,— заявил господин Кравчук.— У жителей города появится хорошая возможность обратиться к депутату и решить свой вопрос».

Градоначальник назвал депутатов «серьезной силой» и выразил надежду, что они согласятся с его предложением. Он также поручил финансистам сделать необходимые расчеты и представить их «на суд депутатов».

Правда, в самой мэрии “Ъ” не смогли описать регламент расходования средств, пояснив, что идея пока находится в проработке. Сроки реализации инициативы Сергея Кравчука там тоже обозначить затруднились.

Напомним, на данный момент городская дума Хабаровска пребывает в «расколотом» состоянии. Три года назад под руководством тогдашнего губернатора Сергея Фургала (ЛДПР) 34 из 35 мест в парламенте получили представители его партии (еще один мандат достался эсеру). Однако после ареста господина Фургала летом 2020 года по обвинению в организации убийств либерал-демократы массово мигрировали из партии, и к нынешнему дню расклад сил в гордуме изменился кардинально: ЛДПР контролирует только 13 мест, «Единая Россия» — десять, а «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — восемь. Два депутата остаются вне фракций, еще два мандата вакантны. С конца прошлого года пост спикера в статусе врио занимает единоросс Юрий Ягодин. Утвердить председателя гордумы на постоянной основе депутаты не могут, потому что голосов для этого не хватает ни одной политической силе, а в коалицию друг с другом они вступать не хотят.

Глава фракции ЛДПР Павел Тупченко сказал “Ъ”, что в предложении мэра есть здравое зерно. «Для решения каких-то вопросов на округе это может оказаться хорошим подспорьем. Какой механизм будет и как вообще эта процедура будет проходить, пока непонятно, потому что у нас нет такого опыта. Естественно, все должно быть подотчетно, прозрачно и направлено на благо избирателей»,— подчеркнул депутат.

Лидер эсеров Михаил Сидоров припомнил, что похожий инструмент уже вводился во времена мэра Александра Соколова (предшественник Сергея Кравчука, тоже единоросс).

Однако денег на все проблемы попросту не хватало, объяснил депутат: «Миллион рублей крайне незначительная сумма. Кому-то из депутатов, может, и поможет. Кто-то сможет что-то решить, траву какую-то покосить, например. Но на самом деле кто ее должен косить? Органы местного самоуправления».

Господин Сидоров подчеркнул, что бюджетные деньги изначально закладываются на решение хозяйственных вопросов и заниматься ими должна администрация, а не депутаты — на них же, в свою очередь, возложена функция контроля. Эсер видит в предложении градоначальника попытку сблизиться с депутатами и сгладить спорные вопросы, но называет ее «не самым лучшим способом достижения цели».

Полномочия Сергея Кравчука истекают в следующем году, в связи с чем он стал наращивать медийную активность и фактически заранее начал избирательную кампанию, считает политолог Илдус Ярулин: «Мэр привлекает депутатов в свою команду, складывает коалицию. Такая необходимость связана не только с выборами мэра, но и с дополнительными выборами двух депутатов гордумы этой осенью, которые могут повлиять на расклад сил в борьбе за место спикера». Особой популярностью у жителей Хабаровска господин Кравчук не пользуется (на прошлых прямых выборах он победил с 38,3% голосов), поэтому ранний старт кампании «выглядит логичным», добавляет эксперт.

Эрнест Филипповский, Хабаровск