Ускользающий профицит

Федеральный бюджет за первую половину 2022 года исполнен с профицитом в 1,4 трлн руб., сообщил Минфин. Почти вся сумма этого «излишка» накоплена в первом квартале. Во втором на фоне военной операции и новых санкций доходы были практически равны расходам. Нефтегазовые доходы второго квартала на фоне высоких цен на энергоресурсы выросли на 58% в годовом сравнении. С прочими, то есть ненефтегазовыми, доходами ситуация заметно хуже — они упали на 9%. В результате зависимость бюджета от поступлений от добычи и продажи нефти и газа вновь выросла — их доля во втором квартале составила уже 50% всех доходов против средних 32% в 2020–2021 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Начиная с прошлого месяца Минфин публикует данные об исполнении бюджета в урезанном виде — теперь в отчете о поступлении и расходовании денег налогоплательщиков нет разделов со структурой трат, в том числе военных, данных об источниках финансирования дефицита и цифр о состоянии госказны в завершившемся месяце. Напомним, «закрытие» части бюджета ведомство месяц назад не вполне убедительно объяснило желанием сократить риски введения новых санкций.

Так что по части расходов Минфин теперь дает лишь их общий размер: по итогам шести месяцев он составил 12,643 трлн руб.

Рост по сравнению с первой половиной 2021 года (10,639 трлн руб.) — 19%. На фоне объявленных мер поддержки населения и бизнеса (ранее власти оценивали допрасходы этого года в 4 трлн руб.) такой рост существенным не выглядит. Пока новые траты частично покрываются за счет перераспределения старых. Ранее Минфин говорил о почти 500 млрд руб. расходов 2022 года, использование которых «в текущих условиях представляется невозможным или нецелесообразным». Кроме того, сообщалось, что основная часть дополнительных расходов придется на вторую половину года.

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Доходную часть бюджета ограничения на распространение информации затронули мало («закрыты» только месячные показатели). По данным Минфина, доходы шести месяцев составили 14,017 трлн руб., рост на 24% по сравнению с таким же периодом прошлого года (11,265 трлн руб.). Профицит первого полугодия — 1,374 трлн руб. На его сохранение Минфин не рассчитывает — глава ведомства Антон Силуанов заявлял, что по итогам года дефицит может составить до 2% ВВП.

В «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы» речь, по словам источников, идет о дефиците в 1,2% ВВП в этом году.

Впрочем, сейчас больший интерес представляют итоги не полугодия, а отдельно взятого второго квартала, когда бюджет исполнялся на фоне военной операции и ужесточения санкций. Из сопоставления данных Минфина за три и шесть месяцев следует, что доходы второго квартала составили 6,854 трлн руб., расходы — 6,783 трлн руб. Таким образом, во втором квартале бюджет фактически остался уже без профицита (его размер сократился до небольших в масштабах госказны 71 млрд руб.). Рост доходов апреля—июня 2022 года по сравнению с таким же периодом 2021-го — 15%.

Весь этот рост пришелся на нефтегазовые доходы, сильно увеличившиеся за счет роста нефтяных и газовых цен. Эти поступления во втором квартале (3,402 трлн руб.) к такому же периоду прошлого года прибавили сразу 58%. С прочими, то есть ненефтегазовыми, доходами ситуация сильно хуже — во втором квартале они были равны 3,452 трлн руб., что на 9% ниже уровня такого же периода прошлого года. В результате зависимость госказны от налогов и пошлин с добычи и продажи нефти и газа вновь выросла — их доля составила 50% всех доходов (в 2020 году в целом она была равна 28%, в 2021-м — 36%). На фоне «ползучего» эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ЕС такая тенденция выглядит достаточно тревожной.

Вадим Вислогузов