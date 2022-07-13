Что посеяли, то и в Стамбуле

Представители России и Украины на следующей неделе подпишут документ, который позволит разблокировать морские перевозки украинского зерна. Надежду на это выразили в Минобороны Турции, подводя итоги прошедших в среду в Стамбуле переговоров по «зерновому вопросу». Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что решение проблемы выгодно обеим сторонам конфликта: Украина сможет выручить от продажи зерна не менее $5 млрд, а РФ вновь продемонстрирует свою значимость на международной арене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успешное завершение переговоров по поводу судьбы украинского зерна позволит снизить мировые цены на все ключевые зерновые культуры

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Успешное завершение переговоров по поводу судьбы украинского зерна позволит снизить мировые цены на все ключевые зерновые культуры

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Стамбульская встреча прошла «позитивно и конструктивно»: стороны выразили готовность решить проблему с невозможностью вывоза зерна из черноморских портов Украины. Об этом заявили в среду вечером в Минобороны Турции. Там рассказали, что представители РФ и Украины обсудили все детали, касающиеся безопасного прохода по Черному морю груженных зерном судов, договорились о создании в Стамбуле профильного координационного центра и решили вновь собраться на следующей неделе. На той встрече, как ожидается, и будет подписано соглашение, которое позволит немного уменьшить остроту развивающегося сейчас глобального продовольственного кризиса.

Оптимизмом было пропитано и заявление генсека ООН Антониу Гутерриша (всемирная организация — четвертый, наряду с РФ, Украиной и Турцией, участник переговоров). Он заявил, что в Стамбуле был сделан серьезный шаг на пути к вывозу с Украины зерна. Господин Гутерриш поблагодарил за работу Москву и Киев, отметив: стамбульская встреча доказала, что представители двух стран могут продуктивно разговаривать друг с другом.

«Было субстантивное согласие по многим аспектам, а именно по вопросам о механизмах контроля, координации, разминированию, по многим, я бы сказал, существенным аспектам»,— уточнил он.

И добавил: в мире, который погрузился во мрак глобального кризиса, «сегодня появился луч надежды». Впрочем, давать стопроцентную гарантию того, что на следующей встрече соглашение о вывозе зерна будет подписано, генсек ООН все-таки не стал.

Напомним, что, по оценкам президента США Джо Байдена, на украинских складах хранится около 20 млн тонн зерна, которые чрезвычайно важны для международного рынка,— их доставка потребителям позволила бы снизить цены и уменьшить остроту продовольственного кризиса.

Среди причин этого кризиса эксперты (в частности, из Всемирного банка) называют негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику бедных стран и цепочки поставок, а также последствия конфликтов, стихийных бедствий, изменения климата и нашествий вредителей. Но главный новый фактор, заметно усугубивший ситуацию, один — конфликт на Украине.

Ожидания украинской стороны, связанные со встречей в Стамбуле, изначально были весьма оптимистичными. Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок.

«Мы в двух шагах от достижения соглашения с Россией,— заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Pais.— Мы находимся на завершающей фазе, и сейчас все зависит от России».

О «больших надеждах на консенсус» говорил и неназванный источник агентства «РИА Новости», знакомый с ходом переговоров.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин отмечал: «Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию». Правда, в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил журналистов в военное ведомство: «Работа ведется, она ведется по линии военных, и информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости».

Между тем делиться какими-то подробностями российские военные сочли излишним. «Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса» — это единственное, что заявил вечером представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Комментируя стамбульские переговоры, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил в разговоре с “Ъ”: внятная договоренность по итогам четырехсторонних встреч (если «рынок поверит» ей) на время усилит давление на мировые цены на все ключевые зерновые культуры — и в результате они действительно могут несколько пойти вниз. Хотя, как признал эксперт, мировой баланс зерна все равно останется «достаточно напряженным».

В свою очередь, источник “Ъ” на зерновом рынке отметил: цены и так уже существенно падают под влиянием улучшения перспектив урожая в ряде стран и общего ухудшения ситуации в мировой экономике — на 15% с третьей декады июня (до уровней в $360 за тонну FOB). Фактор украинского зерна, как отметил собеседник “Ъ”, безусловно, окажет дополнительное давление на цены.

Рассуждают опрошенные “Ъ” эксперты и о том, какую выгоду могут извлечь из успешного завершения переговоров Киев и Москва. «Изначально мы рассматривали вероятность достижения консенсуса как низкую,— признал в разговоре с “Ъ” директор аналитического центра “Совэкон” (специализируется на изучении аграрных рынков) Андрей Сизов.— Украина, продав накопившееся зерно и масло, может выручить не менее $5 млрд, но совсем непонятно, что с этого получит Кремль. Стоит также отметить, что зерновой год только начинается, и сейчас мы говорим еще об остатках с прошлого урожая. Новый урожай тоже ожидается для военного времени относительно неплохой. Мы оцениваем его в 57 млн тонн против 86 млн тонн годом ранее, так что в совокупности общее предложение зерна превышает внутренние потребности Украины в три раза. Если зерно не начать активно экспортировать, это обвалит цены внутри страны и сильно ударит по украинским фермерам. А попытки экспортировать зерно по земле и через Дунай в любом случае не компенсируют работу терминалов в Николаевской и Одесской областях».

Дмитрий Рылько, рассуждая о мотивации Москвы, отметил: было бы неплохо использовать стамбульские переговоры как еще один канал для того, чтобы добиваться снятия неформальных ограничений на экспорт российских сельскохозяйственных товаров. Напомним, что еще полтора месяца назад эту тему обсуждала на переговорах в Москве и затем в Вашингтоне генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен. Но никаких прорывов с тех пор не произошло.

Тем временем украинский политолог Константин Скоркин предположил: выгодой Москвы в данном случае может быть «видимость прорыва изоляции», то есть сам факт того, что с российскими властями ведут переговоры.

Кирилл Кривошеев, Павел Тарасенко, Алексей Полухин