Рубль получил всестороннюю поддержку

Игра против российской валюты продолжалась недолго. Рубль вновь уверенно укрепляется — курс доллара вернулся к отметке 58,3 руб./$, а курс евро приблизился к 59 руб./€. Даже на фоне снижения цен на нефть экспортеры продолжают активно продавать валютную выручку, объемы которой не покрываются возросшим спросом импортеров. К тому же опасения расширения санкций в отношении инфраструктуры рынка заставляет инвесторов избавляться от «токсичных» долларов и евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пятый день подряд курс доллара заканчивает биржевые торги ниже уровня предыдущего дня. По итогам основной сессии на Московской бирже курс доллара остановился на 58,27 руб./$, что почти на 70 коп. ниже закрытия предыдущего дня. За пять дней доллара подешевел на 5 руб. Курс евро также закрылся снижением до 59,1 руб./€, потеряв за день 37 коп., а за пять дней — более 5 руб.

Как отмечают участники рынка, во многом укрепление рубля определяется снижением спроса на иностранную валюту у спекулянтов и сохранением высокой активности экспортеров, пытающихся реализовать валютный излишек по более выгодному курсу.

Теперь спекуляции завершены, и экспортеры вернулись к постепенной продаже валюты, апогей которой наступит по завершении налогового периода 25 июля. Спрос на валюту со стороны импортеров хотя и растет, но пока не покрывает предложения экспортной выручки. Как отмечает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, если в апреле, исходя из заявлений официальных лиц, импорт можно было оценить в $16 млрд, то в июне он мог превысить $30 млрд.

Намерения властей выкупать излишки валюты пока не перешли в реальную стадию. Как отмечает главный аналитик ПСБ Егор Жильников, «процесс исполнения модифицированного "бюджетного правила" остается предметом дискуссии и вряд ли будет применен "резким" образом». Кроме того, по словам господина Прокудина, «послабления по движению капитала в виде права на досрочное погашение кредитов иностранным банкам пока не оказывают заметного влияния на курс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Снижение цен на нефть, по словам господина Жильникова, удерживает экспортеров от продаж, однако операционные потребности и фискальные меры так или иначе подталкивают к продаже валютной выручки. Одновременно, по словам господина Прокудина, высокие цены на газ компенсируют почти все остальные потери в экспорте. По данным investing.com, котировки нефти Brent находятся в районе $100 за баррель, минимальных значений с апреля этого года. Причем на спот-рынке котировки находятся чуть выше отметки $101 за баррель, а котировки ближайшего фьючерсного контракта — ниже $100 за баррель. С конца прошлой недели цена на нефть опустилась более чем на 6%. Однако цены на природный газ остаются вблизи исторического максимума. Согласно данным сервиса profinance.ru, большую часть времени с марта котировки природного газа в Европе держатся выше $1000 за 1 тыс. куб. м. Причем с середины июля цена держится в диапазоне $1,6–1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м.

По оценке начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина, очередное укрепление рубля связано и с увеличением объемов дедолларизации. По его словам, в последнее время со стороны регулятора упоминались риски санкций в отношении валютной инфраструктуры. Как указывает начальник отдела структурированных продуктов банка «Зенит» Гельды Союнов, одной из возможных причин роста курса рубля может быть желание участников торгов сократить позиции на валютном рынке на ожиданиях ввода ограничений в отношении НКЦ. И это фактор выхода из доллара и евро в рубль и юань, а также в другие валюты, хотя в них ниже ликвидность, указывает Михаил Шульгин.

В таких условиях участники рынка ожидают укрепления рубля к концу месяца.

По словам Михаила Шульгина, скоро к этому процессу дедолларизации добавится июльский налоговый период со всеми вытекающими последствиями повышенного в это время предложения валюты со стороны экспортеров. По его оценке, курс доллара может перейти в диапазон 50–55 руб./$. По мнению Антона Прокудина, курса доллара может дойти до 48–52 руб./$.

Дмитрий Михайлович