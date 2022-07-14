Импортозамещение по названию

На фоне конфронтации России и Запада спрос на иностранные франшизы в стране в июне упал почти на 60%. Впрочем, этот рынок не первый год активно занимают российские игроки, чья доля уже в 2021 году превышала 80% от общего числа. Участники рынка говорят о снижении интереса к франчайзингу в целом. При этом вынужденную активность проявляют действующие франчайзи иностранных брендов, которые теперь ищут партнеров из числа российских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В июне спрос на зарубежные франшизы в России снизился на 58% год к году, подсчитали для “Ъ” аналитики Franshiza.ru. Там констатируют, что доля таких предложений со стороны западных компаний при этом снизилась менее значительно: с 14% в прошлом году до 12,5% к июню этого года. Однако это в меньшей степени связано с текущим геополитическим кризисом, так как в последние годы на рынке появляется большое количество локальных игроков, объясняют в Franshiza.ru. Так, по данным аналитиков, доля предложений международных компаний на франчайзинговом рынке в 2020 году составляла 20%.

«Если брать рынок франчайзинга в целом, то уход таких компаний, как Levi’s или McDonald’s, почти не сказался на статистике — такие франшизы никогда не находились в массовой продаже, а искали себе партнеров точечно»,— говорит эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Но если в прошлые годы, выбирая франшизу, инвестор склонялся к международной компании, то теперь смотрит в сторону российской концепции, добавляет она.

О снижении интереса со стороны новых франчайзи в последние месяцы говорит собеседник “Ъ” в одной из турецкой сети ресторанов. По его словам, потенциальные партнеры продолжают интересоваться их брендом, но из-за высокой степени неопределенности до заключения договоров концессии дело не доходит. «Активность проявляют наши текущие франчайзи, которые уже понимают бизнес-модель и пользуются моментом, чтобы арендовать площади на выгодных для них условиях»,— комментирует он.

Некоторое популярные западные франшизы вообще приостановили развитие в России и не привлекают новых партнеров в текущих условиях. Так, сеть KFC с марта заморозила любые инвестиции в РФ и, как следствие, перестала привлекать партнеров под открытие новых точек, сообщает ее представитель. По данным Анны Рождественской, в стране продолжают работать и открывать новые точки те иностранные бренды, которые представлены в России через мастер-франчайзи.

В то же время управляющий партнер ювелирной сети Sokolov Артем Соколов отмечает рост интереса к своей франшизе со стороны действующих франчайзи иностранных брендов. «Они ищут альтернативу бизнес-модели, ставшей сейчас нежизнеспособной из-за проблем с логистикой и взаиморасчетами с иностранными партнерами»,— поясняет он.

Президент сети Baon Илья Ярошенко также рассчитывает на рост популярности своей франшизы в обозримом будущем. Сейчас, продолжает он, одежной продукцией сети активно интересуются мультибрендовые магазины, которые ищут замену товарам ушедших западных марок.

В течение 2022 года интерес к международным брендам франшиз и франчайзингу в целом продолжит снижаться, уверен гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Американские и европейские компании вряд ли готовы развиваться на российском рынке, объясняет он, а действующие франчайзи получат от них в лучшем случае ограниченную поддержку. «Мы уже можем наблюдать недовольство бывших франчайзи McDonald’s работой в новых условиях или ситуацию с Nike и их российским партнером Inventive Retail Group»,— приводит примеры господин Бурмистров.

К концу 2022 года Анна Рождественская ожидает дальнейшего снижения доли международных брендов. Действующие франчайзи будут и дальше переключаться с иностранных на местных партнеров, соглашается Михаил Бурмистров. Однако, уверен он, ни российские, ни зарубежные франчайзинговые компании не смогут быстро завоевать доверие и интерес предпринимателей. В X5 Group, наоборот, рассчитывают, что в новых реалиях востребованность франшизы компании значительно увеличится.

Никита Щуренков