Минина и Пожарского придвинули к Кремлю

Один из символов Красной площади, памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, возвращен на постамент после основных реставрационных работ. Год назад 18-тонное изваяние поместили под реставрационный отапливаемый колпак, а в январе 2022 года снимали с постамента. Из полости памятника изымали остатки формовочной массы и 500 кг каркаса, а также устраняли дефекты литья и трещины, в том числе на барельефах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возврат памятника Минину и Пожарскому на постамент на Красной площади

Фото: Пресс-служба Исторического музея / ТАСС Возврат памятника Минину и Пожарскому на постамент на Красной площади

Фото: Пресс-служба Исторического музея / ТАСС

О возврате памятника Минину и Пожарскому на постамент в историческом месте на Красной площади сообщили в Государственном историческом музее (ГИМ). «Завершен основной этап работы по реставрации скульптурной группы, которая находилась в аварийном состоянии»,— заявил директор ГИМ Алексей Левыкин. Реставрация изваяния началась в июне 2021 года. В декабре прошлого года на Красной площади оборудовали отапливаемый павильон. В январе 2022 года скульптура была поднята с помощью кран-балки с постамента и перенесена на реставрационно-монтажный стол.

18-тонное изваяние гражданину Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому — первый монументальный скульптурный памятник, установленный в Москве в 1818 году (в присутствии императора Александра I). Создан адъюнкт-ректором скульптурного класса Академии художеств Иваном Мартосом (бронзовые части отлиты Василием Екимовым, гранитные работы на постаменте сделаны купцом Сухановым). Высота бронзового изваяния — около 5 м, с постаментом — 8,75 м. Посвящен героям Второго народного ополчения 1612 года и изгнанию польских интервентов из России. Изначально был установлен перед Верхними торговыми рядами, но в 1931 году снят с гранитного основания и по бревнам перенесен к храму Василия Блаженного в связи с реконструкцией Красной площади. В 1961 году вокруг постамента был разбит цветник.

Тендер на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия ГИМ провел в августе—сентябре 2020 года. Контракт на 55 млн руб. заключили с Межобластным научно-реставрационным художественным управлением, которое привлекло в качестве субподрядчика второго участника конкурса — ООО «Реставрационная мастерская "Наследие"». Компании надлежало отреставрировать постамент и отмостки памятника, восстановить декоративно-защитный слой скульптурной композиции, сохранив при этом «естественные патины с учетом исторического облика». Перед реставраторами стояла задача устранить дефекты литья, трещины и «поздние мастиковки» на монументе и восстановить утраченные элементы — часть шлема князя Пожарского (наушину) и потертые буквы в памятной надписи «Благодарная Россiя» с сусальным золочением подложки.

В ГИМ сообщили, что всего из полости памятника было изъято 500 кг корродированного технологического каркаса. Реставраторы отлили и установили новый каркас «для укрепления плинта скульптурной композиции».

Накануне в ГИМ сообщали о завершении реставрации и установке на гранитный постамент двух барельефов. В тендерной документации говорилось о намерении смонтировать подсветку: передний план скульптуры по проекту подсвечен «лампами холодного света», со стороны собора — «теплым светом», а на вытянутую руку Минина и щит князя Пожарского должен бить свет отдельных прожекторов.

Реставрационные работы на памятнике проводились в 1964 и 1967 годах: тогда, в частности, было выполнено золочение памятной надписи «Гражданину Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россiя. Лета 1818». Впрочем, полноценная реставрация монумента имела место лишь в 1931 году, подчеркнули в ГИМ.

Основная часть средств на реставрацию выделена Минкультом РФ, но ГИМ с августа 2018 года собирал средства на реставрацию памятника (воздвигнутого 200 лет назад также на пожертвования). По данным музея, жертвователями стали около 100 граждан РФ. Самые крупные взносы сделали банк ПСБ и Российское военно-историческое общество. Памятник планируется открыть 4 ноября 2022 года в День народного единства.

Александр Воронов