Евгению Малкину нашли договор по возрасту

Главная, возможно, кадровая интрига межсезонья в НХЛ исчезла, после того как готовившийся приобрести статус свободного агента форвард Евгений Малкин все-таки подписал новый договор с «Питсбург Пингвинс». Чтобы остаться в клубе, в котором он провел всю свою ярчайшую карьеру в Северной Америке, 35-летнему ветерану пришлось пойти на довольно существенное понижение зарплаты. По условиям нового четырехлетнего договора он будет зарабатывать $6,1 млн в год. Это на $3,4 млн меньше, чем предусматривало предыдущее соглашение Малкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Малкин

Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters Евгений Малкин

Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters

«Питсбург Пингвинс», входящий в число самых титулованных и стабильных клубов НХЛ текущего столетия, объявил о заключении четырехлетнего контракта с выдающимся российским центрфорвардом Евгением Малкиным. Соглашение рассчитано на четыре года, а общая его стоимость составляет $24,4 млн. То есть Малкин будет зарабатывать $6,1 млн ежегодно.

Это сообщение означает, что исчезла, возможно, главная кадровая интрига, связанная с нынешним межсезоньем в НХЛ. Ведь Евгений Малкин был наиболее яркой фигурой среди тех игроков, у которых после окончания предыдущего сезона истекли действующие договоры с их клубами. Малкин — одна из двух ярчайших хоккейных российских звезд нынешнего столетия, наряду с 36-летним форвардом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным, а также один из двух безусловных лидеров «Питсбурга» наряду с канадским нападающим Сидни Кросби. В этом клубе российский центрфорвард провел всю свою североамериканскую карьеру, которая началась в 2006 году, после того как игрок покинул магнитогорский «Металлург». По ходу нее центрфорвард выиграл с клубом три Кубка Стэнли, а также завоевал множество индивидуальных призов. Среди них — два Art Ross Trophy, который вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, а также один Hart Trophy для лучшего хоккеиста лиги: он достался Малкину в 2012 году.

В последнее время Евгений Малкин довольно часто выбывал из строя из-за травм, но при этом нельзя сказать, будто бы его роль в команде с возрастом стала менее значительной.

Например, Малкин пропустил всю первую половину прошедшего сезона из-за повреждения колена, однако это не помешало ему сразу же после возвращения на лед в январе нынешнего года заиграть с прежней эффективностью. В 41 матче регулярного чемпионата Евгений Малкин набрал 42 очка, забив 20 голов. Хорошая статистика была у него и в play-off — шесть баллов в семи играх. Правда, она не помогла «Питсбургу» пройти в стартовом раунде «Нью-Йорк Рейнджерс». Впрочем, североамериканские хоккейные эксперты не сомневались, что без Малкина клуб рисковал вообще остаться без кубковой части сезона.

Между тем, несмотря на то что Евгений Малкин пользуется огромной популярностью у болельщиков команды, еще несколько дней назад различные североамериканские медиаресурсы утверждали, что переговоры с «Питсбургом» по контракту идут тяжело и, скорее всего, российский хоккеист выйдет на рынок свободных агентов и будет изучать другие предложения. Причины сдержанности клубного менеджмента были понятны. Это и возраст Малкина, и упомянутые выше травмы: с пикового 2012 года ему лишь раз удалось сыграть в регулярном чемпионате более 70 матчей (в расписании каждого клуба их при отсутствии чрезвычайных обстоятельств 82).

«Питсбург», чей генеральный менеджер Рон Хекстолл назвал россиянина «талантом генерации», и Евгений Малкин все же договорились о контракте за несколько часов до открытия рынка свободных агентов. А для того чтобы остаться в клубе, Малкину пришлось пойти на уступки. Его новый договор значительно дешевле предыдущего, вступившего в силу в 2014 году: по нему форвард зарабатывал $9,5 млн за сезон. В то же время, например, Александр Овечкин при прошлогодней пролонгации соглашения с «Вашингтоном» почти сохранил прежний уровень зарплаты близкий к $10 млн.

Впрочем, ради Евгения Малкина на определенные жертвы пошел и «Питсбург». Продлив ранее контракты еще с тремя игроками основы — нападающими Рикардом Ракеллем и Брайаном Растом, а также защитником Крисом Летангом, «Питсбург» практически лишился пространства для маневра на летнем рынке. Под потолком зарплат, установленным в следующем сезоне на отметке $82,5 млн и по регламенту НХЛ, являющемуся жестким и не допускающим превышения, у него сейчас, по данным CapFriendly, осталось чуть больше $4 млн. При этом полный возрастных игроков вроде тех же Малкина, Кросби и Летанга «Питсбург», который с 2018 года не проходил стартовый раунд play-off, явно нуждается в освежении состава.

Алексей Доспехов