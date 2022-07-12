Против оппозиционера подняли Бучу

Главное следственное управление СКР возбудило в отношении депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ; до десяти лет лишения свободы). Известный оппозиционер, ранее получивший три административных наказания по обвинению в дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), в ночь на среду должен был покинуть спецприемник после ареста на 15 суток за неповиновение полиции. Это второе дело о фейках, возбужденное в отношении московских муниципальных депутатов: по первому делу Алексей Горинов уже осужден на семь лет колонии, а глава округа Красносельский Елена Котеночкина покинула Россию до предъявления обвинений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перспективу возбуждения в отношении него уголовного дела Илья Яшин увидел еще до ареста за «неповиновение полиции»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Перспективу возбуждения в отношении него уголовного дела Илья Яшин увидел еще до ареста за «неповиновение полиции»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Яшина вечером 12 июля сообщил адвокат Вадим Прохоров. «Звонил следователь, начинается обыск у него дома»,— написал он в соцсетях. Господина Яшина доставили на обыск из спецприемника: его задержали в ночь на 28 июня во время прогулки в парке и позже арестовали на 15 суток за сопротивление полиции.

После обыска адвокат «ОВД-Инфо» (включен в реестр иноагентов) Михаил Бирюков сообщил, что дело возбуждено из-за высказываний Ильи Яшина об убийстве жителей украинской Бучи, прозвучавших в прямом эфире 7 апреля на его YouTube-канале. По мнению следователей, это было сделано «по мотивам политической ненависти» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). После окончания обыска оппозиционера увезли на допрос в Следственный комитет.

Сам Илья Яшин ранее не раз говорил, что в отношении него могут возбудить уголовное дело, предполагая, что речь может идти о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ).

В конце мая Тушинский суд трижды признал его виновным по ст. 20.3.3. КоАП за посты в соцсетях и неназванные заявления во время стрима на YouTube-канале, а повторное административное наказание по этой статье в течение года может стать поводом для уголовного преследования. После задержания в ночь на 28 июня господин Яшин был почти уверен, что повторит судьбу оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (включен в реестр физлиц-иноагентов), который в апреле тоже был арестован на 15 суток за сопротивление полиции, а затем задержан по обвинению в фейках об армии. Сейчас он ожидает начала суда в СИЗО.

Дело о фейках было заведено в отношении еще двух депутатов Красносельского района: Алексей Горинов уже осужден на семь лет колонии, а Елена Котеночкина объявлена в розыск. 15 марта на заседании совета депутатов господин Горинов протестовал против проведения конкурса детского рисунка, указывая, что развлечения являются недопустимой «дикостью» на фоне военных действий в соседнем государстве. По версии обвинения, он вступил в «сговор» с Еленой Котеночкиной с целью «публичного распространения» заведомо ложной информации. Кстати, на посту главы округа Елена Котеночкина сменила Илью Яшина, который в середине 2021 года досрочно сложил полномочия, объяснив, что сделал это из-за давления прокуратуры на муниципалитет.

С учетом осуждения Алексея Горинова вполне вероятно появление целой прослойки людей, которых критики российской власти будут считать политзаключенными, говорит политолог Алексей Макаркин. Но саму власть, по его мнению, не слишком интересует мнение тех граждан, в чьих глазах ее имидж может пострадать из-за преследования оппозиционеров по политическим статьям. «Власти важны два типа граждан в качестве потенциальных избирателей,— поясняет эксперт.— Одни исходят из того, что у нас нет политических статей и раз власть говорит, что у нас нет политзаключенных, то их и нет. Это аполитичные сторонники, которые голосуют за власть инерционно. Потенциальные избиратели второго типа считают, что это политическая статья, и правильно, потому что у нас великая страна, мы находимся в конфликте с Западом, и все, что связано с Западом, для России неприемлемо. А мнение остальных для власти малоинтересно». По мнению господина Макаркина, это во многом восходит к советскому времени, когда «одни говорили, что диссиденты — это уголовники, другие — что диссиденты продались Западу и правильно их сажают, а третьи говорили на кухне или просто думали».

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что говорить о каких-либо последствиях возбуждения уголовного дела в отношении Ильи Яшина преждевременно. «Традиционно статус политического заключенного зависит не от того, по какой статье судят человека, а от того, корректно ли правоприменение»,— отмечает эксперт. Но пока, по его мнению, оценивать это дело рано, ведь есть только информация от адвоката. Какие-то выводы можно делать, когда будут предъявлены конкретные доказательства и дана судебная оценка, резюмирует господин Костин.

Кира Хейфец, Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров