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Высокопоставленный тюремщик возвращается к своим

Экс-замдиректора ФСИН отдают под суд по коррупционному делу

В Одинцовский горсуд Подмосковья направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН генерал-лейтенанта Валерия Максименко. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Как считают в Главном следственном управлении (ГСУ) СКР, господин Максименко способствовал заключению заведомо неисполнимого контракта с тюремным ведомством на 3,6 млрд руб. и получил за это 2,2 млн руб. Ранее следствие говорило, что действия господина Максименко могли привести к срыву госпрограммы по приведению российских тюрем в соответствие мировым стандартам.

Валерий Максименко обвиняется в коррупции, но у него не хватает денег даже на адвоката

Валерий Максименко обвиняется в коррупции, но у него не хватает денег даже на адвоката

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Валерий Максименко обвиняется в коррупции, но у него не хватает денег даже на адвоката

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Валерий Максименко был задержан в ноябре 2020 года, спустя несколько месяцев после увольнения из ФСИН. Басманный суд Москвы арестовал генерала, а затем не раз продлевал действие этой меры пресечения. Защита не раз пыталась обжаловать эти решения, но безуспешно. Каждый раз суд указывал, что в пользу ареста подследственного говорят те обстоятельства, что он обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, за которые действующим уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Кроме того, имелись основания предполагать, что, оставаясь на свободе, Валерий Максименко может скрыться от органов предварительного следствия и суда «либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Как ранее рассказывал “Ъ”, изначально генерал Максименко был обвинен ГСУ СКР в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По первой версии следствия, в 2018 году Валерий Максименко незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 гг.)» между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России. При этом, как установило следствие, ФГУП, не обладавшее производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения, привлекло коммерческие структуры, которые в производственные планы по разным причинам не уложились. В результате ФЦП не была исполнена на 2018–2019 годы на сумму более 2,1 млрд руб., что привело к отсрочке ввода в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы. Прямой ущерб от действий генерала Максименко составил 189 млн руб. в виде дополнительных затрат на достройку объектов и штрафов за несвоевременное выполнение государственных контрактов.

Отметим, что Валерий Максименко является выходцем из вооруженных сил. Он родился и вырос в Москве, с золотой медалью окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии Хрулева, а затем и Российский новый университет по специальности «юриспруденция». До 2009 года господин Максименко служил в армии, затем два года занимался бизнесом, а в 2012 году перешел на службу во ФСИН, возглавив аппарат назначенного тогда же руководителем службы Геннадия Корниенко (он занял место Александра Реймера, осужденного на 8 лет за хищение почти 3 млрд руб. при закупке электронных браслетов). Через два года господин Максименко возглавил управление трудовой адаптации, а в 2016 году стал заместителем директора ФСИН. Через год ему поручили курировать тыловые вопросы, в том числе связанные со строительством объектов службы. Господин Максименко был известен тем, что резко критиковал случаи избиения тюремщиками заключенных.

В соответствии с обвинением в окончательной редакции, Валерий Максименко в 2018–2019 годах в рамках исполнения федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018–2026 годы» организовал незаконное заключение ФСИН России заведомо неисполнимых госконтрактов с подведомственным ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России. Общая сумма сделки составила 3,6 млрд руб.

Как говорится в деле, Валерий Максименко обеспечил заключение договоров субподряда с аффилированными с ним коммерческими организациями. За это он, по данным следствия, получил от представителя фирм взятку — 2,2 млн руб. в виде оплаты аренды дома и коммунальных услуг на территории дачного поселка в Одинцовском районе Московской области.

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В результате действий Валерия Максименко произошел срыв госпрограммы, в эксплуатацию не введены 19 строительных объектов, что повлекло причинение государству ущерба в размере 330 млн руб. В итоге Валерию Максименко вменили в вину злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Отметим, что, несмотря на обвинение в коррупции, каких-то заметных накоплений у Валерия Максименко найдено не было. Как сообщал член столичной ОНК, глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи, экс-замдиректора ФСИН при беседе с правозащитниками «сказал, что очень благодарен своему адвокату, который продолжает к нему ходить, защищать его права, но, по его словам, он вынужден отказаться от его услуг, потому что ему нечем платить».

Александр Александров

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