Балалайка снова в строю

У группы «Парк Горького» появился новый состав. По словам продюсера Стаса Намина, первое выступление коллектива состоится в конце августа на концертах в честь 35-летия его продюсерского центра. В качестве гостя на сцене появится Николай Носков, который по состоянию здоровья давно не ведет активную концертную деятельность. Деталями возвращения главной группы «горби-рока» заинтересовался Борис Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Без почетного гостя в виде Николая Носкова (справа) Стас Намин не представляет себе концерт «Парка Горького»

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Без почетного гостя в виде Николая Носкова (справа) Стас Намин не представляет себе концерт «Парка Горького»

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Парк Горького» — коллектив, который ассоциируется прежде всего с перестройкой и падением железного занавеса. Группа придумала не только хард-рок с отзвуками Глинки, Прокофьева и Бородина в аранжировках, но и имидж: электрогитары в форме балалаек, сплетенные серп и молот в логотипе, американский и советский флаги в клипе на песню «Bang» — все это по состоянию на 1988–1989 годы вызывало полнейший восторг. Клип крутился на MTV, песня попала в чарт Billboard, и значит, советская музыка вполне могла котироваться с еще недавно запретной западной на равных. Было важно, что основу музыкального материала «Парка Горького» придумывали участники группы, наши соотечественники, они же записывали инструментальные и вокальные партии, и только в качестве приглашенного гостя в записи первого альбома принял участие Джон Бон Джови.

Нынешний состав «Парка Горького», о котором сообщил Стас Намин, пока новой музыки не публиковал. Продюсер рассказал только о том, что в природе существует новая версия песни «Bang» — в ее записи приняли участие поющий бас-гитарист Алексей Лысенко и гитарист Олег Изотов. Отдельная гордость создателя новой группы — партии, записанные барабанщиком Кенни Ароноффом и бас-гитаристом Марком Мендозой. Господин Аронофф — легенда рока, он играл в группах Джона Мелленкампа, Джона Фогерти, Джерри Ли Льюиса и др. Марк Мендоза участвовал в Twisted Sister. Люди солидные, но очень занятые. Стас Намин не стал комментировать “Ъ” обстоятельства записи, а также не сообщил, когда шла работа над партиями иностранцев — до 24 февраля 2022 года или после.

Продюсер вообще не торопится делиться подробностями. Но для него очень важно, чтобы публика ни в коем случае не считала «Парком Горького» какие-либо иные коллективы. Стас Намин ознакомил корреспондента “Ъ” со своей претензией относительно участия в недавнем фестивале SandlerFest гитариста Алексея Белова, который выступил там как «лидер группы "Парк Горького"». Также продюсер прислал свидетельство Роспатента, согласно которому владельцем товарного знака «Gorky Park» является «Центр Стаса Намина».

Здесь стоит сказать, что на протяжении нескольких десятилетий именно Алексей Белов создавал большую часть музыкального материала группы. В частности, песню «Bang» написал именно он, в соавторстве с тогдашним вокалистом Николаем Носковым. А когда господин Носков покинул группу, Белов записал вместе с оставшимися коллегами альбом «Gorky Park 2» с множеством радиохитов, включая самую популярную песню группы — «Moscow Calling».

Тем не менее Стас Намин не считает Белова лидером группы. Вот комментарий продюсера “Ъ”: «И по закону, и по справедливости я имею все права на группу "Парк Горького" и ее логотип. Я придумал и сделал эту группу 35 лет тому назад, и уже больше 30 лет как она не существует, развалившись в 90-м году. Не существует по закону и не существует с творческой точки зрения, так как Носков — главное лицо и вокалист группы с 90-го года — не работает с музыкантами, которые до сегодняшнего времени незаконно используют название "Парк Горького". И вот к 35-летию создания центра SNC и, соответственно, той самой группы я опять решил вдохнуть жизнь в свой проект "Парк Горького", но с новым составом».

О том, что у Стаса Намина есть претензии к людям, исполняющим песни, написанные в конце 1980-х, большая часть публики осведомлена слабо. Им важна, собственно, сама музыка. И если, по версии Стаса Намина, группа «Парк Горького» развалилась в 1990 году, то новый ее состав, вероятно, не собирается исполнять песни, написанные позднее, а среди них не только «Moscow Calling», но и гремевшие когда-то композиции «Two Candles», «Tell Me Why», «Stare» и др. Ясность с репертуаром, надо понимать, появится ближе к концертам.

Что касается Алексея Белова, то он считает, что главным в группе «Парк Горького» всегда было сотрудничество — так повелось еще с 1986 года, когда и привычного названия еще не было, а они с Николаем Носковым делали первые англоязычные демозаписи.

«Группа — это не торговый знак,— говорит Алексей Белов.— В первую очередь это люди, написавшие и исполнившие песни, ставшие неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры. Если не за большие, то за очень большие деньги сегодня вполне возможно зарегистрировать все что угодно. Хотите — "Битлз", например. И песни знакомые будут петь, и выглядеть, как Пол и Джон. Но иначе, как к шапито-шоу, относиться к этому, конечно, будет сложновато».

Но дело по большому счету не в том, кто нынче выходит на сцену под именем «Парк Горького» и кто формально имеет на это право. «Парк Горького» родился в годы горбачевской перестройки как символ открытости СССР, изменений в сторону глобального мира. Зачем такая группа нужна сейчас, когда Россия от всех стремительно закрывается и даже факт пения на английском языке у самых рьяных патриотов может вызвать вопросы? Вот в чем загадка. Комментировать эту тему Стас Намин не стал.