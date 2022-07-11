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И пусть качает, качает труба морская

Суд решил не останавливать отгрузку нефти из Новороссийска

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сумел избежать очередной приостановки перевалки через Новороссийск. Апелляционный суд отменил решение первой инстанции о приостановке работы морского терминала консорциума из-за выявленных Ространснадзором нарушений. Таким образом, основной маршрут поставок казахстанской нефти на мировой рынок продолжит функционировать в нормальном режиме. Однако власти Казахстана всерьез обеспокоены стабильностью работы КТК и обдумают варианты экспорта нефти в обход России.

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Краснодарский краевой суд 11 июля по апелляционной жалобе российского подразделения Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) заменил решение первой инстанции о приостановке деятельности компании на штраф в 200 тыс. руб. До этого в течение недели КТК находился под угрозой приостановки операций, поскольку вынесенное 5 июля решение Приморского районного суда Новороссийска могло быть исполнено немедленно. Но, как уверяют источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, работа компании в течение последних шести дней не прекращалась.

Суд первоначально решил остановить работу компании, поскольку та не исправила замечания Ространснадзора, выявленные в ходе майской проверки. В КТК настаивали, что резкая остановка работы морского терминала могла повлечь «необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение».

КТК — основной маршрут экспорта нефти из Казахстана. Труба идет от месторождений запада страны (ключевое — Тенгиз) в порт Новороссийска. В прошлом году прокачка составила 60,7 млн тонн. Основными акционерами консорциума являются Россия (31%), Казахстан (20,75%), Chevron (15%), ЛУКОЙЛ (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%).

В КТК сообщили, что планируют в максимально сжатые сроки устранить замечания Ространснадзора. В Ространснадзоре пока не комментируют, будут ли оспаривать новое решение суда.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт отмечает, что, хотя суд апелляционной инстанции фактически согласился с ранее вынесенным решением о наличии в действиях КТК состава административного нарушения, он учел специфику работы консорциума. Эксперт отмечает, что административная приостановка деятельности применяется в исключительных случаях, например, когда продолжение работы до устранения выявленных нарушений может привести к значительному ущербу.

Поскольку данный случай мог привести уже к третьей по счету незапланированной остановке КТК в этом году, казахстанская пресса связывала события вокруг концерна с позицией Казахстана по выполнению западных санкций в отношении РФ (подробнее см. “Ъ” от 5 июля). При этом некоторые источники “Ъ” видят в этой истории продолжение конфликта между КТК и Росприроднадзором относительно штрафа за разлив нефти в прошлом году. Тогда суд по иску Росприроднадзора обязал КТК выплатить штраф в 5,3 млрд руб., однако компания собирается оспаривать это решение.

Впрочем, вне зависимости от причин власти Казахстана серьезно обеспокоены ситуацией вокруг КТК. Президент страны Касым-Жомарт Токаев 7 июля заявил, что следует проработать альтернативные маршруты экспорта казахстанской нефти, при этом приоритетным является транскаспийский. «Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта»,— заявил он. Позднее пресс-секретарь президента Казахстана пояснил, что в обсуждении альтернативных маршрутов поставок «нет никаких политических мотивов», а «Россия была и остается нашим стратегическим союзником и партнером».

Впрочем, собеседники “Ъ” в отрасли уверены, что реалистичных альтернатив у Казахстана пока нет.

В частности, прокладка нефтепровода по дну Каспия в Азербайджан потребует согласия всех пяти прикаспийских государств, в том числе России, а перевозка нефти танкерами через Каспий не будет экономически эффективной.

Ольга Мордюшенко

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