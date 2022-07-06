Как-то КТК

Казахстан может снова столкнуться с незапланированным снижением поставок по своему основному экспортному маршруту — нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума, конечная точка которого расположена в Новороссийске. Местный суд решил приостановить работу морского терминала компании на 30 дней из-за экологических нарушений. Пока отгрузки продолжаются. Неопределенность с поставками казахстанской нефти на мировой рынок возникла на фоне активных попыток Казахстана лавировать между Россией и Западом в вопросе исполнения санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Устиненко / ИТАР-ТАСС Фото: Анатолий Устиненко / ИТАР-ТАСС

Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток для устранения экологических нарушений. Таким образом, доступ казахстанской нефти на мировой рынок через Россию может быть ограничен уже третий раз в 2022 году. До этого отгрузки нефти по КТК снижались в апреле из-за повреждения двух из трех отгрузочных устройств в результате шторма, а затем в июне — из-за необходимости разминирования акватории от бомб времен ВОВ.

На КТК, по которому нефть месторождений западного Казахстана поставляется в порт Новороссийска, приходится две трети экспорта казахстанской нефти. В 2021 году поставки по КТК составили 60,7 млн тонн, в основном нефть идет в страны Юго-Восточной Европы, а также в США. Хотя у Казахстана есть альтернативные пути отправки сырья (через систему «Транснефти» в порты Балтики, через трубопровод Баку—Тбилиси—Джейхан и др.), они способны заменить лишь треть отгружаемых через КТК объемов. Основные акционеры КТК: Россия (31%), Казахстан (20,75%), Chevron (15%), ЛУКОЙЛ (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%).

Суд вынес решение о приостановке работы КТК по инициативе местного управления Росприроднадзора, хотя у компании было время до 30 ноября для устранения выявленных ведомством нарушений. Компания уже обжаловала решение, указывая, что его исполнение может вызвать «необратимые последствия для производственного процесса». Когда именно будет остановлена отгрузка, пока неясно: по данным “Ъ”, 6 июля она продолжалась по плану. Советник адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Евгений Ербахаев поясняет, что, хотя в законную силу постановление судьи об административном наказании вступает через десять дней (когда истекает срок обжалования), оно исполняется судебным приставом немедленно после вынесения. Жалобу компании на постановление суд должен рассмотреть в течение двух месяцев.

Полная остановка КТК лишит мировой рынок около 1 млн баррелей в сутки, или примерно 1% глобальных поставок, что может серьезно сказаться на ценах на нефть. Поскольку смесь КТК близка по характеристикам к Urals, уход казахстанских объемов может увеличить интерес к российскому сорту и сократить дисконт, с которым российская нефть сейчас продается на мировом рынке.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в среду провел оперативное совещание, на котором обсуждались меры по минимизации негативных последствий и потерь госбюджета страны в связи с ограничениями экспорта ее нефти.

О геополитических причинах приостановки деятельности КТК никто из официальных лиц в Нур-Султане не упоминал. Однако в казахстанской прессе история с КТК во многом подавалась именно в контексте непростой роли Казахстана, который пытается одновременно поддерживать союзнические связи с Россией и не портить отношения с Западом.

После ввода российских войск на Украину Казахстан воздержался при принятии Генеральной ассамблеей ООН двух осуждающих действия Москвы резолюций. А когда на голосование было поставлено членство России в Совете ООН по правам человека, казахская делегация выступила против исключения РФ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев с начала года дважды побывал в России, приняв участие в саммите ОДКБ в мае и Петербургском форуме в июне. Перед началом отдельной встречи в Санкт-Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев сказал, что «в сфере двустороннего сотрудничества нет каких-либо оснований проявлять обеспокоенность, все идет нормально».

С другой стороны, замглавы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью европейскому порталу Euractiv заявил, что его страна не даст использовать себя как инструмент обхода санкций против России со стороны США и Евросоюза. «Меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции»,— сказал он.

Власти Казахстана уже перешли к практическим действиям на этом направлении: минфин страны подготовил проект приказа, который фактически запретит поставки в Россию товаров, попавших под западные санкции.

Согласно документу, власти Казахстана не будут заверять электронные счета-фактуры на такие грузы, а без этого пересечение ими границы с Россией будет запрещено (“Ъ” подробно писал об этом 6 июля).

Также Касым-Жомарт Токаев подтвердил на Петербургском форуме, что Казахстан не собирается признавать независимость ДНР и ЛНР. При этом в телефонном разговоре с президентом ЕС Шарлем Мишелем господин Токаев подтвердил намерение развивать связи с Европой. «Наша страна привержена развитию устойчивых связей с ЕС, самым крупным торговым партнером Казахстана»,— подчеркнул он, предложив задействовать «углеводородный потенциал» Казахстана «с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 6 июля планы властей Казахстана запретить поставки в Россию санкционных грузов, отметил, что «никаких решений не принималось пока». «Напротив, декларируется абсолютное намерение дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на вызовы, которые приходят из-за рубежа, и минимизировать последствия этих недружественных действий. Пока вот из чего мы исходим»,— сказал он журналистам. На вопрос, остается ли Казахстан дружественной для России страной, Дмитрий Песков ответил коротко: «Безусловно. Конечно».

Ольга Мордюшенко, Елена Черненко