Зеленая генерация хочет быстрых денег

Как выяснил “Ъ”, генерирующие компании на фоне санкций попросили один раз индексировать тарифы новых проектов ВИЭ не по потребительской, а по более высокой промышленной инфляции — на 28%. Однако такой шаг, по оценкам профильного регулятора, приведет к завершению программы поддержки ВИЭ раньше срока: строительство солнечных станций за счет энергорынка завершится в 2029 году, а ветряной генерации — в 2033-м. Инвесторы готовы к корректировкам, но детали расчетов еще предстоит обсудить. Промышленность считает избыточными даже те меры поддержки отрасли, которые уже работают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет инвесторов в ВИЭ) предложила один раз индексировать цену выработки новых проектов ВИЭ по фактической промышленной, а не потребительской инфляции (“Ъ” видел список очередных мер поддержки). Речь идет о проектах на 2,7 ГВт, отобранных на конкурсе в 2021 году с исторически минимальными тарифами. Средняя одноставочная цена электроэнергии ветряных электростанций (ВЭС) составила 2,74 тыс. руб. за 1 МВт•ч, солнечных (СЭС) — 5,45 тыс. руб. Рекордно низкую цену предложила финская Fortum, получив 1,4 ГВт мощности с тарифами в 1,7–3 тыс. руб.

Инвесторы строят ВЭС, СЭС и малые ГЭС за счет энергорынка: промышленность 15 лет покупает выработку по повышенным тарифам. Новая программа поддержки рассчитана на 2025–2035 годы с лимитом финансирования в 360 млрд руб.

Из-за более высокой индексации тарифов совокупный платеж энергорынка за новые ВИЭ увеличится на 44 млрд руб. до 2035 года и составит 395,6 млрд руб., следует из расчетов «Совета рынка» (регулятор энергорынков), с которыми ознакомился “Ъ”. Общий платеж до 2050 года вырастет на 62 млрд руб., до 686,7 млрд руб. «Совет рынка» при расчетах использовал данные Росстата за 2021 год: потребительская инфляция — 8,39%, промышленная — 28,5%.

АРВЭ предлагает компенсировать рост платежей, снизив объемы программы в последние годы. Однако в таком случае программу придется свернуть раньше срока. Объем финансирования СЭС в 2028 году снизится на 9%, а на их строительство в 2029–2035 годах денег не останется вовсе, следует из расчетов «Совета рынка». Денежная квота для ВЭС в 2032 году уменьшится на 85%, а с 2033 года обнулится. Поддержку малых ГЭС в 2029 году придется сократить на 34%. Часть превышения лимита поддержки может быть компенсирована, если инвесторы воспользуются правом отсрочки запуска на два года.

В «Совете рынка» сказали “Ъ”, что предложения рассматриваются с участием всех сторон, проводится анализ целесообразности и оценка возможных последствий. Затем результаты и мнения сторон планируется представить в Минэнерго, пояснили там.

В АРВЭ отмечают, что предлагаемая индексация повысит устойчивость инвестпроектов и сохранит инвестпривлекательность сектора, но, с другой стороны, «действительно может привести к определенному сокращению интегральных объемов программы». Участники отрасли готовы к таким корректировкам, но «детали расчетов еще не обсуждались, подходить к ним надо максимально аккуратно», сказали там.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что принятые ранее меры поддержки сектора были уже избыточными, но инвесторы запрашивают «все новые и новые меры и вливания, при этом без каких-либо встречных обязательств хотя бы по сохранению задекларированных объемов поставок».

После ухода западных производителей налицо дефицит оборудования для выполнения даже отобранных проектов, отмечает независимый эксперт Владимир Скляр. Укрепление рубля делает уже утвержденные одноставочные тарифы вполне достаточными, а индексация создаст условия для рентабельного строительства ВИЭ на иностранном оборудовании даже с учетом штрафов за недостаточный уровень локализации, полагает он. Однако инициатива вряд ли ускорит достижение главной цели — создания кластера энергостроения ВИЭ. Верным решением, по мнению Владимира Скляра, стало бы возвращение к азам: обновление энергостратегии РФ, программы низкоуглеродного развития и получение ответа на вопрос — нужна ли России достаточно дорогая программа, половина которой была потрачена на поддержку игроков, свернувших свою деятельность в РФ.

Полина Смертина