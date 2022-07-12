Данники государства

Минцифры разработало новый вариант законопроекта, регулирующего оборот данных. Документ предполагает, что бизнес по запросу будет передавать государству персональную информацию граждан, которую обезличит уже только уполномоченный орган. Согласия человека не потребуется. После обезличивания доступ к данным получат другие ведомства и российские разработчики систем искусственного интеллекта (ИИ). Бизнес выступает против безвозмездной передачи данных клиентов властям, а эксперты говорят о рисках безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обновленной версией законопроекта Минцифры, регулирующего оборот обезличенных данных. Документ предполагает безвозмездную передачу государству бизнесом массивов данных, включая персональную информацию клиентов, без предварительного обезличивания.

Исходный законопроект был принят в первом чтении в марте 2021 года. В соответствии с той версией документа, обезличивание данных могло происходить только с согласия человека, а бизнес мог затем их свободно использовать. После этого Минцифры трижды вносило доработанный ко второму чтению законопроект в правительство. Третья версия была одобрена, она включала требование для бизнеса передавать уже обезличенные данные государству, которое будет их использовать для развития ИИ.

Новая версия документа предполагает, что бизнес по запросу министерства будет передавать данные в государственную информационную систему (ГИС) уполномоченного органа, который ее обезличит и сформирует дата-сеты. Согласие субъекта персональных данных, согласно законопроекту, для этого не нужно. Предполагается, что состав данных и цели их использования определит правительство. Бесплатный доступ к обезличенной информации Минцифры предлагает предоставить госорганам и российским разработчикам. Извлекать исходные данные они не смогут.

Новый вариант законопроекта просто обязывает бизнес передавать персональную информацию клиентов государству, а не регулирует рынок обезличенных данных, полагает собеседник “Ъ” на рынке данных. По его словам, эта версия законопроекта еще не согласована правительством и Госдумой. В Минцифры не предоставили комментарий.

В текущем виде законопроект не будет способствовать развитию рынка данных в России, считает президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. «Напротив, инициатива в предложенной редакции лишит бизнес стимула развивать проекты в области аналитики данных и искусственного интеллекта, так как направлена фактически на монополизацию рынка данных»,—отмечает она. Сами компании тоже не горят желанием делиться информацией. «Обязанность передавать результаты интеллектуальной деятельности в адрес ГИС негативно скажется на развитии направления больших данных и не будет стимулировать компании к внедрению передовых инновационных решений в этой области»,— сказали “Ъ” в «Вымпелкоме».

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отметил, что приоритетом при работе с персональными данными граждан должна быть их защищенность — «нужно иметь твердые гарантии, что обезличенные данные не смогут восстановить и определить их принадлежность». Но как раз с этим в рамках нового варианта законопроекта могут быть проблемы, считают эксперты.

Необходимо разработать режим обезличивания, позволяющий соблюсти баланс интересов разработчиков и защищенности личной информации, подчеркнул глава Института исследований интернета Карен Казарян. По его словам, без полноценного обезличивания данных перед передачей их сторонней организации это невозможно гарантировать. Даже обезличивание не гарантирует анонимизации, при обогащении имеющихся данных другими есть риск, что можно будет определить принадлежность персональных данных конкретному человеку, добавляет эксперт. «Поэтому при каждом объединении различных баз данных необходимо заново проводить оценку рисков возможного деобезличивания»,— говорит он.

Инициатива Минцифры отступает от целей регулирования персональных данных — защиты и неприкосновенности частной жизни, полагает зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев. У эксперта вызывает сомнения безвозмездность предоставления бизнесом наборов персональных данных без каких-либо компенсаций в их адрес: «Если и рассматривать персональные данные как экономический актив, то его предоставление другим участникам оборота ("пользователям") должно сопровождаться адекватной компенсацией, учитывая, что оператор несет затраты на сбор и обработку данных».

Анастасия Гаврилюк