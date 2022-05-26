Данные с возражениями

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Минэкономики доработало законопроект о Национальной системе управления данными (НСУД). Одно из главных нововведений — закрепление возможности бизнеса на платной основе получать национальные данные и пользоваться инфраструктурой НСУД. При этом и обновленная редакция, по мнению заинтересованных сторон, еще требует доработки. В частности, нет ясности с концепцией управления данными, задействованными в инфраструктуре электронного правительства, а также с корректным закреплением статуса обезличенных данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Новую версию законопроекта о НСУД (есть у “Ъ”) Минэкономики уже разослало ведомствам на согласование, в том числе в Минздрав, Минпромторг, Минцифры. Также ее получили Банк России, АНО «Цифровая экономика» и фонд «Сколково». Предыдущая версия проекта была представлена в декабре прошлого года (см. “Ъ” от 10 декабря 2021 года). По данным “Ъ”, сегодня поправки будут рассмотрены на заседании тематической рабочей группы на площадке фонда «Сколково».

Одно из главных нововведений — закрепление возможности бизнеса на возмездной основе получать доступ к национальным данным, а также пользоваться инфраструктурой НСУД.

Обещано, что это будет происходить при соблюдении правового режима информации, обеспечении безопасности и применении установленных мер защиты. Правила доступа для информационных систем соответствующего уровня будут устанавливаться федеральными, региональными и местными органами управления. Предоставлять данные в публичную информационную систему на платной и бесплатной основе смогут в том числе коммерческие и некоммерческие юридические лица.

Данные НСУД в проекте разделены на два вида: со свободным и ограниченным доступом. К первой группе относятся открытые данные; свободно распространяемая информация; официальная статистика; иные общедоступные данные. Вторая группа данных делится на две категории: общую и специальную. К общей относятся обезличенные персональные и агрегированные национальные данные. Специальный доступ предоставляется к персональным данным, к данным конфиденциального характера, за исключением составляющих служебную и государственную тайну.

По всей видимости, новая версия поправок не является последней.

«По мнению Минцифры, текущая версия законопроекта требует доработки, поскольку не учитывает существенную часть предложений и замечаний, ранее обсуждаемых с Минэкономики»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства. Деталей там, впрочем, не раскрыли, отметив лишь, что обсуждалась необходимость выработки консолидированной позиции, которая должна учитывать концепцию управления данными, задействованными в инфраструктуре электронного правительства.

В Ассоциации больших данных (АБД) также говорят о необходимости существенной доработки проекта — в новой версии ее замечания не учтены. «Основные — это корректное закрепление статуса обезличенных данных, позволяющее продолжить работу по установлению требований к обезличиванию и риск-ориентированному подходу на уровне постановления правительства»,— говорит президент АБД Анна Серебряникова. Избыточен и не всегда корректен понятийный аппарат документа, концептуально же не ясна цель проектируемого регулирования, ее корреляция с текущим уровнем развития государственных информсистем, указывают в АБД.

«Законопроект закладывает механизмы доступа бизнеса к данным — к основе повышения качества сервисов и конкурентоспособности российских компаний»,— говорит директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов. По его словам, при подготовке документа Минэкономики находилось в постоянном контакте с бизнес-сообществом в рамках заседаний рабочей группы по нормативному регулированию при АНО. Результаты совместной работы будут подведены после повторного рассмотрения вопроса, отметил эксперт.

Венера Петрова