Факторинг провалился

Во втором квартале, который полностью пришелся на военные действия РФ на Украине, рынок факторинга начал падать. Хотя ставки быстро перестали быть заградительными, на сегмент давят нарушение логистики, заморозка инвестиций и дефицит товаров. Участники рынка рассчитывают на стабилизацию во втором полугодии, в том числе на фоне продолжения снижения ключевой ставки ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия факторинговый портфель в РФ составил 679,97 млрд руб., увеличившись на 28%, следует из предварительного отчета Ассоциации факторинговых компаний (АФК), с которым ознакомился “Ъ”. В то же время по итогам первого квартала совокупный портфель крупнейших участников рынка факторинга превысил 920 млрд руб. Таким образом, во втором квартале, после начала военных действий РФ на Украине, он сократился примерно на 240 млрд руб. Все эти оценки ориентировочные, потому что на фоне санкций ряд компаний не раскрывают свои показатели.

Факторинг — это оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности (будущих платежей третьей стороны за поставку товаров). По итогам 2021 года портфель факторинговых компаний превысил 1,51 трлн руб., увеличившись на 43%.

Исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко объясняет тенденцию тем, что «платежная дисциплина крупных клиентов и дебиторов осталась высокой, а вот потребность в дополнительном оборотном капитале стала неочевидна».

Еще в конце 2021 года рынок отмечал существенный «навес ликвидности», накопленной крупнейшими клиентами за счет восстановительного роста после пандемии. А во втором квартале правительство через поддержку системообразующих компаний льготными кредитами на сотни миллиардов рублей снизило конкурентоспособность факторинга, подчеркнул господин Шевченко: «Те инвестиционные программы, которые еще реализуются в плановом порядке, во втором квартале финансировались этими льготами, а навес собственной ликвидности прошлого года частично пошел на пополнение оборотного капитала».

Источник “Ъ” в одной из факторинговых компаний подтверждает серьезное падение рынка и сомневается, что ситуация радикально улучшится до конца года или даже в 2023 году: «Сокращаются отсрочки, закрываются лимиты, нет товара для финансирования, иностранные компании уходят с рынка, проблема с логистикой». По мнению собеседника “Ъ”, возобновиться рост может только в нефтяной промышленности.

Общий факторинговый портфель во втором квартале показал отрицательную динамику, подтверждает гендиректор «Открытие Факторинг» Александр Пестов: «Процесс восстановления технологических, производственных и логистических цепочек еще не завершен, что продолжает оказывать влияние на общий объем поставок. Рынок факторинга, таким образом, отстает от динамики прошлых периодов примерно на полтора месяца». Эксперт добавляет, что, хотя традиционно интерес к факторингу в условиях экономической нестабильности возрастает, в начале второго квартала заметно снизилась активность на всех направлениях заемного финансирования: в начале апреля ключевая ставка ЦБ все еще находилась на уровне 20%.

Однако ряд участников рынка все же рассчитывают на положительную динамику уже во втором полугодии. Формирование новых логистических цепочек завершается, способствуя увеличению спроса на оборотное финансирование, полагает гендиректор «СберФакторинга» Игорь Лысенко: «Спрос на факторинг как со стороны поставщиков, так и со стороны дебиторов увеличивается. На этом фоне по итогам года рынок может показать рост в 30–40%». Ожидают позитивной динамики и в «Открытие Факторинг», хотя и более умеренной. Рост привлечения факторингового финансирования составит 10–15%, отмечает господин Пестов. В ПСБ рассчитывают, что одним из драйверов роста станет возврат ключевой ставки к уровню начала года.

Полина Трифонова