Факторинг переходит границы

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Ассоциация факторинговых компаний (АФК) выступила с предложениями по активизации экспортно-импортного факторинга. Сейчас его доля в общем объеме невелика. Корректировка законодательства будет способствовать развитию бизнеса и позволит ему избежать убытков от конвертации валют. Предложения факторов поддержал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Представитель АФК во время выступления в РСПП 26 апреля предложил внести поправки в статью 9 ФЗ-173 «О валютном регулировании и валютном контроле», рассказали “Ъ” участники мероприятия. Ассоциация предлагает «разрешить расчеты в валюте контракта между импортером и фактором, который либо финансирует импортера для закупки им самим, либо осуществляет оплату (авансирование) за него в адрес нерезидента, то в роли агента осуществляет платеж как третье лицо с дальнейшим погашением этого платежа резидентом».

По сути, речь идет о том, чтобы снять ограничения на расчеты в валюте контракта при импортном факторинге. «Это позволит избежать валютного риска, а значит, и риска убытков от конвертации из рублей в юани или реалы и обратно,— говорит исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.— Из этого вытекает риск инфляции, так как импортер будет хеджировать валютный риск ценой продажи товаров внутри страны, и результаты будут видны на полке каждого магазина».

По итогам 2021 года объем импортного портфеля факторинга составлял около 18 млрд руб. По состоянию на 1 апреля 2022 года портфель операций импортного факторинга вырос на 18% год к году, следует из материалов АФК. Задача трансграничного факторинга — дать финансовое плечо и разделить риски с клиентом.

«То, что в обычных экономических реалиях поставлялось в Россию с постоплатой в 90–180 дней, в условиях текущего кризиса будет поставляться по предоплате или по факту учета на таможенной территории РФ,— поясняет Дмитрий Шевченко.— То есть импортеру потребуется на порядок больше оборотных средств, причем не плавно, а в моменте и без залога. И желательно в той валюте и в том банке, который не попадет под внезапные рестрикции».

По словам председателя комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, идея развития импортного факторинга на первый взгляд выглядит здраво, так как позволит разрешить вопросы по расчетам за поставки импорта в страну, однако требует обсуждений. Он отметил, что в ближайшее время законопроект об импортном факторинге будет вынесен на заочное обсуждение и по его результатам после майских праздников будет внесен в Госдуму.

Председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза отмечает, что предложение разрешить факторинговой компании (ФК) получать валюту в валюте контракта и возможность осуществлять платеж или гарантирование в адрес поставщика (экспортера) в валюте контракта позволит всем участникам факторинга избежать валютных рисков, так как их будет проще хеджировать — каждый участник понимает, в какой валюте будут осуществляться расчеты, насколько может измениться платежеспособность этой валюты.

Участники рынка также поддерживают инициативу. Это упростит расчеты между фактором и клиентом (импортером), снизит риски, связанные с конвертацией, согласен гендиректор «Росбанк Факторинг» Борис Мельников. Такие изменения законодательства будут способствовать расширению возможностей и финансового инструментария российских факторов в части обслуживания импортных контрактов, а также повышению интереса российского бизнеса к продуктам международного факторинга, уверены в ПСБ.

За последнее время было введено достаточно много ограничений, связанных с валютным контролем, замечает господин Мельников: «С уверенностью можно сказать только то, что по мере снятия ограничений предложенная инициатива упростит жизнь как импортерам, так и факторам».

Полина Трифонова, Ксения Дементьева, Юлия Пославская