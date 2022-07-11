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Коммерсантъ FM
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Чтоб без боя взять Приморье

Спецоперация может помочь партии власти победить на выборах во Владивостоке

Завершается выдвижение кандидатов в депутаты думы Владивостока, выборы в которую пройдут 11 сентября. Своих представителей выдвинули все партии, прошедшие в Госдуму. Основная борьба развернется между кандидатами от «Единой России» и КПРФ. Еще недавно позиции коммунистов в столице Приморья были достаточны сильны, однако сейчас эксперты уверены, что на фоне спецоперации России на Украине единороссы получат уверенное большинство.

Фото: Юрий Мальцев, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мальцев, Коммерсантъ

По состоянию на вечер воскресенья в думу Владивостока выдвинулись 229 кандидатов. В понедельник, 11 июля, список еще может быть расширен, но общая предвыборная картина ясна. Своим правом выдвинуть представителей без сбора подписей избирателей воспользовались все партии, представленные в Госдуме,— «Единая Россия», КПРФ, СРЗП, ЛДПР и «Новые люди», а также Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, имеющая депутата в парламенте Приморья. Собирать подписи в свою поддержку придется выдвиженцам от «Коммунистов России», Казачьей партии, «Яблока» (пока всего два претендента) и самовыдвиженцам. Им для регистрации в качестве кандидата необходимо заручиться поддержкой не менее 0,5% избирателей одномандатного округа — в среднем 60–70 подписей.

Отметим, на выборах в парламент Приморья в сентябре 2021 года кандидаты от КПРФ победили в 8 из 11 одномандатных округов во Владивостоке. На победу коммунисты настроены и сейчас. «Наша цель — получить большинство в думе Владивостока»,— сообщил “Ъ” первый секретарь крайкома КПРФ Анатолий Долгачев.

Такую же задачу ставят перед собой и единороссы. «Задача кандидатов от партии — одержать победу над политическими оппонентами»,— объявил на региональной партконференции секретарь приморского отделения ЕР губернатор Олег Кожемяко.

Особенностью тактики власти на этих выборах является активная реклама в местных медиа представителей так называемого блока Константина Шестакова — действующий градоначальник позиционирует их как единомышленников. Среди них не только кандидаты ЕР, такие как вице-спикер действующего состава гордумы Елена Новицкая, худрук академического театра Ефим Звеняцкий, журналист Дмитрий Новиков, но и главред «Новой газеты во Владивостоке» Андрей Островский, баллотирующийся как самовыдвиженец, и совладелец ритейлера DNS Дмитрий Алексеев, вообще не собирающийся участвовать в выборах.

Несмотря на прошлые победы, в последнее время ситуация в регионе для КПРФ изменилась в худшую сторону. В ноябре прошлого года по обвинению в растлении малолетнего ребенка был арестован популярный во Владивостоке депутат заксобрания края, первый секретарь горкома КПРФ Артем Самсонов. Господин Самсонов вину отрицает и прямо связывает свое уголовное преследование с попыткой не допустить победы коммунистов на выборах во Владивостоке. В конце мая фракция КПРФ в парламенте региона исключила из своего состава депутатов Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу, после того как те публично выступили против специальной военной операции российских вооруженных сил на территории Украины: коммунисты сочли это дискредитацией партии. Еще ранее о несогласии со спецоперацией и одобрением ее руководством КПРФ заявил депутат думы Владивостока Виктор Каменщиков, который затем вышел из партии и уехал из страны.

«Скандалы нанесли существенный репутационный ущерб КПРФ. На этом фоне заметен рост популярности действующей власти»,— говорит политконсультант Андрей Кудисов. «Спецоперация обуславливает формирование непубличного межпартийного консенсуса, связанного с отсутствием ярой критики действующих властей»,— добавляет приморский политолог Павел Наливайко. По его прогнозу, в новом составе гордумы «доминирование просистемных сил» обеспечат за счет кандидатов от ЕР и самовыдвиженцев от «блока Шестакова».

Напомним, заксобрание Приморского края в апреле внесло поправки в Избирательный кодекс региона, согласно которым отменяются выборы по партийных спискам во всех муниципалитетах, в том числе и во Владивостоке. До этого гордума Владивостока избиралась по смешанной системе: 18 депутатов по спискам и 17 — в одномандатных округах. В действующем составе гордумы во фракцию ЕР входит 21 депутат, КПРФ — 8. Два депутата также представляют ЛДПР и по одному — СРЗП и Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость. Еще два мандата вакантны. Отметим, что из числа действующих кандидатов ЕР вновь выдвинула кандидатами девятерых, включая спикера Андрея Брика, а КПРФ — четверых, в том числе вице-спикера Геннадия Куликова. Наиболее острая борьба ожидается в 21-м округе, где сойдутся руководители двух фракций в действующем составе гордумы — Елена Новицкая («Единая Россия») и Александр Шукевич (КПРФ).

Алексей Чернышев, Владивосток

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