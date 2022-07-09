Стройконтроль освобождают от нормативов

Минстрой подготовил проект обновленных правил проведения строительного контроля — обязательной процедуры оценки соответствия работ при строительстве и капремонте техническим регламентам и проектной документации. Эти правила не актуализировались с 2010 года и частично устарели. Новая версия предполагает уход от нормативов затрат на проведение стройконтроля — сейчас он базируется на ценах 2000 года и далеко не всегда адекватен стоимости таких работ. Участники рынка называют изменения «назревшими», но отмечают, что, с одной стороны, уход от нормативов позволит привлекать более квалифицированных специалистов, с другой — может привести к удорожанию контроля.

Минстрой предлагает обновить правила проведения строительного контроля. Как отмечает ведомство, они не менялись с 2010 года и «не позволяют эффективно осуществлять» необходимые процедуры. Поясним, речь идет об обязательной оценке соответствия работ по строительству и капремонту техническим регламентам, влияющим на безопасность, а также проектной документации. Контроль проводится застройщиком или заказчиком, в том числе с привлечением специализированных организаций.

Как следует из опубликованного вчера проекта постановления правительства, новые правила должны начать действовать 1 марта 2023 года. Ранее Минстрой анонсировал реформу строительного надзора и контроля, взяв курс на его ужесточение. Видимо, такой подход связан с планами по переводу обязательных требований в отрасли в разряд рекомендаций. Одно из нововведений проекта — уход от нормативов затрат на проведение стройконтроля, которые часто неадекватны реальной ситуации. Норматив определяется как процент от стоимости строительства: например, для объектов не дороже 30 млн руб. стоимость контроля фиксируется на уровне 2,14%, и при этом допускается участие двух специалистов. Однако, поясняют в Минстрое, затраты на стройконтроль зависят от его сложности, например, от необходимости проведения лабораторных исследований или испытаний. В итоге строительство может быть дорогим, но для стройконтроля дорогостоящих работ не требуется. Либо, наоборот, необходимые работы не укладываются в норматив, например, из-за привлечения большего числа специалистов. Вместо нормативов затраты будут рассчитываться по новой методике, которую Минстрой обещает разработать в рамках перехода отрасли на ресурсно-индексный метод ценообразования.

В остальном предложения Минстроя направлены на оптимизацию стройконтроля, в том числе с учетом цифровизации отрасли. Предполагается более четкое разграничение функций подрядчика и заказчика — их обязанности прописываются более детально и расширительно (например, в обязанность подрядчика планируется включить геодезический контроль). Жестче регламентируется входной контроль материалов до их применения на стройплощадке: если ранее проверялись лишь документы, то теперь необходимо будет оценить и внешний вид материалов на предмет дефектов, вводится возможность их проверки на заводе еще до их поставки.

Президент объединения НОСТРОЙ Антон Глушков отмечает, что реформа назрела: «Обновленные правила позволят уйти от бюрократических ограничений и повысят ответственность специалистов и организаций при осуществлении стройконтроля». Руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов полагает, что «отказ от нормативов — своевременный шаг с учетом того, что до сих пор они рассчитывались, исходя из базисных цен 2000 года с применением коэффициентов». По его словам, теперь выбор исполнителя работ по стройконтролю будет не только по ценовому предложению, но и по квалификационным характеристикам.

Гендиректор АО «Югинвестпроект» Илья Пономарев надеется, что «разработанная методика позволит осуществлять контроль в нужном объеме». Главным вопросом, по его словам, станет обоснование затрат при прохождении госэкспертизы и их приемка в процессе стройки. Впрочем, президент ГК «Основа» Александр Ручьев полагает, что сейчас проблем по части стоимости контроля нет и отказ от нормативов приведет к тому, что стройконтроль станет дороже. В целом, считает господин Ручьев, «обновление правил направлено на усиление стройконтроля и гипотетически это может привести к росту качества».

Евгения Крючкова