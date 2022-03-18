Начало массовых депрессий

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Начало военной операции на Украине и новая волна санкций вызвали резкий рост спроса на антидепрессанты в России. С 28 февраля по 6 марта общие продажи этих препаратов в аптеках превысили 525 млн руб.— это более чем в четыре раза больше, чем годом ранее. Пациенты делают запасы из-за опасений дефицита и роста цен, что уже привело к нехватке антидепрессантов и седативных средств в некоторых аптеках на фоне перебоев с логистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

За неделю с 28 февраля по 6 марта в российских аптеках продано 577,6 тыс. упаковок антидепрессантов на 525,6 млн руб., сообщили “Ъ” в DSM Group. Показатели превысили аналогичный уровень прошлого года в 3 и 4,4 раза соответственно. Спрос на антидепрессанты вырос сильнее, чем в целом на лекарства. По данным DSM Group, год к году общие продажи препаратов в аптеках за неделю выросли на 50,3% в упаковках и на 123,9% в деньгах.

Среди рецептурных антидепрессантов самые продаваемые препараты — импортные.

Так, продажи «Ципралекса» (эсциталопрам) датской Lundbeck с 28 февраля по 6 марта достигли 121,3 млн руб., «Бринтелликса» (вортиоксетин) того же производителя — 43,3 млн руб., «Феварина» (флувоксамин) американской Abbott — 50,9 млн руб.

Также растет спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные препараты. Согласно DSM Group, продажи этих групп препаратов за первую неделю марта год к году увеличились на 88% и 34,7%, до 3,3 млн и 347 тыс. упаковок соответственно. В деньгах оборот вырос в два раза и на 80,8%, до 458,8 млн руб. и 162,5 млн руб. Самое популярное снотворное — «Ново-Пассит» израильской Teva, на который пришлось 18,3% от продаж в сегменте. Среди противотревожных первую строчку с долей 70,9% занимает «Афобазол» «Отисифарма».

В сети «36,6» подтверждают рост продаж антидепрессантов, противотревожных и снотворных средств. За две недели с 28 февраля реализовано на 115,3% больше упаковок этих лекарств, чем за аналогичный период годом ранее, уточнили там.

В «Ригле» и «Сбер Еаптеке» комментарии не предоставили.

Главный врач центра психиатрии, неврологии и наркологии «Роса» Вячеслав Филашихин отмечает, что в конце февраля — начале марта произошли психотравмирующие события, сказавшиеся на психическом здоровье населения. «Возросло количество пограничных состояний — тревожных, тревожно-депрессивных, астенических. Число жалоб на тревогу, тревожно-депрессивное состояние стало больше»,— рассказывает он. По словам господина Филашихина, пациенты говорят, что закупили лекарства чуть ли не на год вперед из-за опасений их подорожания или исчезновения.

Повышенный спрос уже привел к перебоям с наличием таких лекарств. Например, «Ципралекса» на 16 марта нет в «Сбер Еаптеке». В Москве и Подмосковье препарат доступен в 31 точке «Риглы» из 779 и в 23 аптеках «36,6» из 344. Четвертого по продажам антидепрессанта «Триттико» (тразодон) от Angelini также нет в «Сбер Еаптеке», препарат доступен только в 18 аптеках «Риглы» в Москве.

В Lundbeck, «Эгис-Рус» (антидепрессант «Велаксин»), Abbott, GSK («Паксил»), Viatris («Золофт»), Angelini заявили “Ъ”, что продолжают поставки в Россию в полном объеме. В GSK уточнили, что препарат отгружается по заявкам дистрибуторов, он имеется на их складах и складах компании. В «Эгис-Рус» считают, что возможное отсутствие препарата в некоторых аптеках связано с неожиданно высоким спросом. Об этом же говорят и в Lundbeck. «Сейчас дистрибуторы имеют достаточный объем препарата, возможный дефицит в аптеках может быть связан с удлинением логистических процессов»,— добавили там.

Антидепрессанты относятся к препаратам, которые нужно принимать постоянно,— именно на такие категории лекарств сейчас наблюдается ажиотажный спрос, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Кроме того, по его словам, сказывается высокая нервозность, есть и сезонные обострения психических заболеваний у пациентов. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов добавляет, что события на Украине и их последствия сами по себе стимулируют спрос на антидепрессанты и седативные средства.

Полина Гриценко