К читателям газеты «Коммерсантъ»

Курбан-байрам — праздник гуманизма

Дорогие соотечественники, россияне, единоверцы, братья и сестры! От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман РФ и от себя лично сердечно поздравляю вас со светлым праздником мусульман Курбан-байрам — великим праздником, открывшим в истории человечества божественное предписание гуманизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Курбан-байрам завершает хадж, обязательный для мусульман, для тех, кто способен проделать этот путь. Хадж — паломничество в Святую Мекку — имеет глубокое историческое и религиозное значение. Паломники посещают святые места, связанные с возникновением и становлением Ислама, с завершением перехода человечества от язычества к поклонению единому для всех Создателю — Всевышнему Аллаху. «Знайте, что каждый мусульманин брат другому мусульманину и все верующие — братья!» — это заповедано всем нам.

Светлый праздник мусульман Курбан-байрам навечно сохраняет нам знание о подвиге веры и доверия Всевышнему, который навсегда запретил принесение человеческих жертв. Курбан учит пониманию необходимости жертвенности и жертвенной любви по отношению к ближним, достижению нравственного совершенствования через сострадание и милосердие. Земной путь человечества — это путь испытаний, для преодоления ошибок нам важно помнить заповеди нашего Создателя. Важно и помнить, понимать и принимать все события земного пути наших предков, всей истории, не искажая ее.

На все последующие века человечеству было дано веление Всевышнего: грехи будут прощены Аллахом, если вера человека будет подобной самоотверженной, искренней вере Ибрахима-Авраама (мир ему), подкрепляемой добрыми делами и исполнением закона Единственного Творца. Для нас, мусульман,— это сохранить себя на пути истины и веры, указанном самим Всевышним. Живя во времена неизбежных перемен и возникающих временных противоречий, мы, российские мусульмане, помним и соблюдаем столпы своей веры, понимая: каждое наше действие оставляет отпечаток на Земле, и мы прилагаем все усилия по бережному отношению в нашей жизни, к нашему наследию. Наше прошлое делает нас сильнее. Мы открываем памятники важным событиям дней давних и ближних. История важна для дня сегодняшнего и для будущего. Человечество — это лишь маленькая часть Вселенной, но именно от нас зависит ее сохранность и дальнейшая жизнь. Наше прошлое — это мы, наша сегодняшняя жизнь, и это наше будущее.

Как и на протяжении почти пятнадцати веков, сегодня мероприятия хаджа, осознание гуманизма, заложенного в заповедях Ибрахима-Авраама, служат возвышению наших душ, пониманию того, что во всем, что происходит в этом мире, кроется безграничная мудрость Аллаха. Мы гордимся своей историей и считаем своим долгом передать следующим поколениям заповеданную нам веру. Преемственность поколений — это залог сохранения самой земной жизни, дарованной нам Всевышним Создателем. Подобно паломникам, испытавшим небывалое чувство единения, духовного родства и желания заслужить довольства Создателя, мы обязаны быть едиными, разумом и сердцем находя пути решения противоречий, отказаться от вражды, ненависти и злобы.

Курбан-байрам поистине является достоянием человечества. И да ниспошлет на Землю Аллах Тааля мира, милости, благоволение! С праздником вас, дорогие братья и сестры, уважаемые соотечественники, дорогие друзья, соседи, люди доброй воли и намерений! Мы молимся о том, чтобы дни и годы земной жизни были для всех россиян днями и годами счастья, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Молю Всевышнего даровать всем нам мир и радость, счастье и здоровье, успех и благополучие, милость и благоденствие!

Равиль Гайнутдин, глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ, муфтий, шейх