Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

К читателям газеты «Коммерсантъ»

Курбан-байрам — праздник гуманизма

Дорогие соотечественники, россияне, единоверцы, братья и сестры! От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман РФ и от себя лично сердечно поздравляю вас со светлым праздником мусульман Курбан-байрам — великим праздником, открывшим в истории человечества божественное предписание гуманизма.

Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин

Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Курбан-байрам завершает хадж, обязательный для мусульман, для тех, кто способен проделать этот путь. Хадж — паломничество в Святую Мекку — имеет глубокое историческое и религиозное значение. Паломники посещают святые места, связанные с возникновением и становлением Ислама, с завершением перехода человечества от язычества к поклонению единому для всех Создателю — Всевышнему Аллаху. «Знайте, что каждый мусульманин брат другому мусульманину и все верующие — братья!» — это заповедано всем нам.

Светлый праздник мусульман Курбан-байрам навечно сохраняет нам знание о подвиге веры и доверия Всевышнему, который навсегда запретил принесение человеческих жертв. Курбан учит пониманию необходимости жертвенности и жертвенной любви по отношению к ближним, достижению нравственного совершенствования через сострадание и милосердие. Земной путь человечества — это путь испытаний, для преодоления ошибок нам важно помнить заповеди нашего Создателя. Важно и помнить, понимать и принимать все события земного пути наших предков, всей истории, не искажая ее.

На все последующие века человечеству было дано веление Всевышнего: грехи будут прощены Аллахом, если вера человека будет подобной самоотверженной, искренней вере Ибрахима-Авраама (мир ему), подкрепляемой добрыми делами и исполнением закона Единственного Творца. Для нас, мусульман,— это сохранить себя на пути истины и веры, указанном самим Всевышним. Живя во времена неизбежных перемен и возникающих временных противоречий, мы, российские мусульмане, помним и соблюдаем столпы своей веры, понимая: каждое наше действие оставляет отпечаток на Земле, и мы прилагаем все усилия по бережному отношению в нашей жизни, к нашему наследию. Наше прошлое делает нас сильнее. Мы открываем памятники важным событиям дней давних и ближних. История важна для дня сегодняшнего и для будущего. Человечество — это лишь маленькая часть Вселенной, но именно от нас зависит ее сохранность и дальнейшая жизнь. Наше прошлое — это мы, наша сегодняшняя жизнь, и это наше будущее.

Как и на протяжении почти пятнадцати веков, сегодня мероприятия хаджа, осознание гуманизма, заложенного в заповедях Ибрахима-Авраама, служат возвышению наших душ, пониманию того, что во всем, что происходит в этом мире, кроется безграничная мудрость Аллаха. Мы гордимся своей историей и считаем своим долгом передать следующим поколениям заповеданную нам веру. Преемственность поколений — это залог сохранения самой земной жизни, дарованной нам Всевышним Создателем. Подобно паломникам, испытавшим небывалое чувство единения, духовного родства и желания заслужить довольства Создателя, мы обязаны быть едиными, разумом и сердцем находя пути решения противоречий, отказаться от вражды, ненависти и злобы.

Курбан-байрам поистине является достоянием человечества. И да ниспошлет на Землю Аллах Тааля мира, милости, благоволение! С праздником вас, дорогие братья и сестры, уважаемые соотечественники, дорогие друзья, соседи, люди доброй воли и намерений! Мы молимся о том, чтобы дни и годы земной жизни были для всех россиян днями и годами счастья, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Молю Всевышнего даровать всем нам мир и радость, счастье и здоровье, успех и благополучие, милость и благоденствие!

Равиль Гайнутдин, глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ, муфтий, шейх

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...