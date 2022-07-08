Третий лишний

Ленинградская область стала первым субъектом РФ, решившим не отменять ограничение по продолжительности пребывания на посту губернатора. Последние 10 лет на федеральном уровне существовал аналогичный «президентскому» лимит — не более двух сроков, но новый закон о публичной власти в регионах, принятый в конце прошлого года, эту норму упразднил. Авторы закона тогда поясняли, что парламенты субъектов должны сами решить, сохранять ли ограничения по числу сроков. Руководящий Ленобластью уже 10 лет Александр Дрозденко отказался от участия в следующих выборах по собственной инициативе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дрозденко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Дрозденко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На заседании 6 июля заксобрание Ленинградской области внесло в устав региона ряд изменений, приводящих его в соответствие с новым федеральным законом. В том числе была упразднена возможность отзыва губернатора гражданами — «спящий» институт, который не применялся ни разу с момента возвращения прямых выборов в 2012 году.

При этом поправку, снимающую ограничение на третий губернаторский срок, депутаты рассматривать не стали. Присутствовавший на заседании глава Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что это была его личная инициатива. «Считаю, что на сегодняшний момент это правильно, и даже не хочу дискутировать на эту тему»,— сказал губернатор.

Напомним, действовавший с 2012 года федеральный закон содержал положение, согласно которому один человек не может занимать губернаторский пост более двух сроков. В конце прошлого года в развитие поправок к Конституции РФ был принят новый закон, в котором этого ограничения уже не оказалось. Соавтор закона, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников неоднократно заявлял, что теперь у региональных парламентов есть выбор, сохранить лимит или оставить: «Это должно решаться в конкретном субъекте».

Впрочем, практика показала, что на местах новый закон трактуют вполне однозначно — как снятие лимита. «Это обязательное требование федерального закона, на выбор оставлено только то, как будет называться глава субъекта»,— объясняли “Ъ” в пресс-службе губернатора Саратовской области. «В соответствии с новым законом эти ограничения (на число сроков.— “Ъ”) не установлены, поэтому мы тоже должны их снять, иначе мы будем отнимать какие-то дополнительные гарантии у должностных лиц»,— уверял вице-спикер Алтайского краевого заксобрания Денис Голобородько. Депутаты должны привести региональные законы в соответствии с федеральным до 1 января 2023 года, но уже в нескольких десятках субъектов успели сделать это досрочно, в том числе отменив лимит на губернаторские сроки.

Но в Ленобласти своя точка зрения. «Это вопрос толкования норм при их правоприменении, хотя необходимости в таком толковании на сегодняшний момент нет. При этом регион выразил свою приверженность одному из основных демократических принципов: ротации государственной власти»,— пояснил “Ъ” спикер ленинградского парламента Сергей Бебенин.

Отметим, что Александр Дрозденко де-факто находится на губернаторском посту уже третий срок: он был наделен полномочиями по представлению президента в мае 2012 года незадолго до возвращения прямых выборов, а затем избирался на них в 2015 и 2020 годах. Если к 2025 году устав региона не будет изменен, господин Дрозденко столкнется с ограничением.

«Если бы губернатор Дрозденко инициировал поправку, парламентарии точно бы ее приняли, учитывая репутацию и авторитет этого политика,— не сомневается политолог Александр Конфисахор.— Это мужской поступок, заслуживающий уважения. Такие случаи, когда глава субъекта РФ принимает решение продолжать работать в том же юридическом поле, которое действовало при его вступлении в должность, в нашей стране встречаются редко».

По мнению политолога Ростислава Туровского, это политический ход Александра Дрозденко, призванный показать, что «не все губернаторы дружно и сразу принялись руками своих лояльных парламентов отказываться от ограничения». «Для Дрозденко этот вопрос совсем не срочный, так что решить его можно и не в этом году. Кроме того, таким способом подчеркиваются федеральные амбиции Дрозденко, его готовность продолжить карьеру в центре»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен, Санкт-Петербург; Андрей Прах; Сергей Петунин, Саратов; Даниил Тарабукин, Новосибирск