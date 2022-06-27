Депутаты в губернаторы

Парламентские партии завершают выдвижение кандидатов в губернаторы. Как и ожидалось, от «Единой России» баллотируются 12 из 14 действующих руководителей (глав регионов и врио), еще двое из них идут самовыдвиженцами. Оппозиция выдвигает лидеров своих региональных ячеек — депутатов местных парламентов. При этом в нескольких регионах коммунисты и эсеры могут заранее отказаться от борьбы. Статусных противников у действующих руководителей, скорее всего, не будет. Оппозиция на этих выборах исповедует олимпийский принцип, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кандидаты в губернаторы от КПРФ уже известны в 12 из 14 регионов, где в сентябре пройдут прямые выборы руководителей. Восемь из них — первые секретари областных и республиканских комитетов партии. Десять кандидатов являются парламентариями: восемь депутатов законодательных собраний и два депутата городских советов. Только в Ярославской и Новгородской областях на выборы пойдут коммунисты без действующих мандатов — экс-депутаты региональных парламентов Михаил Парамонов и Ольга Ефимова. Оба, кстати, уже баллотировались на губернаторский пост. Также вновь пойдут на выборы первые секретари Антон Сидорко (Владимирская область), Сергей Мамаев (Кировская область) и Евгений Ульянов (Карелия).

Не определилась с кандидатами КПРФ пока только в Марий Эл и Саратовской области. При этом, как ранее сообщал “Ъ”, скорее всего, марийские выборы пройдут без участия коммунистов: партия готова поддержать врио губернатора, самовыдвиженца Юрия Зайцева. Пять лет назад КПРФ точно так же поддерживала экс-главу республики Александра Евстифеева, но вскоре глубоко в нем разочаровалась. Промедление в Саратовской области связано с амбициями яркого и неудобного для власти блогера Николая Бондаренко. Он неоднократно заявлял о желании побороться за губернаторский пост, но, вероятно, кандидатом станет менее известный депутат облдумы Александр Анидалов или же более системный депутат Госдумы Ольга Алимова.

Однозначно конкурентную кампанию в своей родной Бурятии мог бы устроить первый секретарь рескома КПРФ, бывший сенатор и действующий депутат Госдумы Вячеслав Мархаев. Однако вместо политика-тяжеловеса там был выдвинут депутат бурятского парламента Виктор Малышенко. Публично причины этого «размена» коммунисты не комментировали.

У «Справедливой России — За правду» (СРЗП), похоже, «разменов» будет не меньше. Так, эсеры надеются, что получат от врио губернатора Ярославской области самовыдвиженца Михаила Евраева сенаторский пост в обмен на неучастие в выборах. По словам источников “Ъ”, вероятность успеха этой «сделки» достаточно высока. Кроме того, партия не будет выдвигать своих кандидатов в Кировской области и Бурятии, поскольку якобы не надеется преодолеть там «муниципальный фильтр». Об этом “Ъ” рассказали лидер фракции СРЗП в кировском заксобрании Дмитрий Русских и источник в бурятской ячейке партии. В выборах пятилетней давности в этих регионах эсеры тоже участия не принимали.

Зато среди кандидатов от СРЗП есть сразу два депутата Госдумы — Вадим Белоусов и Андрей Кузнецов. Первый возглавляет удмуртскую ячейку партии и будет баллотироваться на пост главы республики, второй — свердловскую и, соответственно, поборется за кресло с губернатором Евгением Куйвашевым. Выдвиженцы СРЗП в остальных регионах — депутаты региональных парламентов или городских советов.

Аналогичной «региональной» тактики на этих выборах придерживается ЛДПР, хотя раньше либерал-демократы любили выдвигать в губернаторы своих думских представителей. Например, в 2017 году в Кировской области баллотировался Кирилл Черкасов, в Новгородской — Антон Морозов, в Рязанской — Александр Шерин, в Свердловской — Игорь Торощин, в Томской — Алексей Диденко. Правда, с тех пор фракция ЛДПР серьезно сократилась, и мандат из всех вышеназванных сохранил лишь господин Диденко. Возможно, поэтому среди кандидатов теперь одни депутаты региональных и муниципальных парламентов.

Наконец, парламентские «новички» «Новые люди» (НЛ) выдвинули кандидатов в Карелии, Бурятии и Свердловской области. Первые два — малоизвестные предприниматели, которых едва ли можно считать реальными конкурентами Артура Парфенчикова и Алексея Цыденова. А вот против Евгения Куйвашева НЛ выставили молодого депутата Госдумы Александра Демина. Впрочем, его роль в кампании станет понятной после этапа сбора подписей для регистрации, который очень сложно преодолеть без помощи единороссов.

Активной кампании со стороны оппозиции ждать не стоит — скорее системные партии будут действовать по олимпийскому принципу «главное не победа, а участие», считает политолог Ростислав Туровский: «Это видно по составу кандидатов. С одной стороны, в своих регионах это более или менее статусные люди, с другой — совершенно понятен их электоральный потолок». Эксперт ожидает «договорных матчей» во всех регионах, поскольку даже наиболее оппозиционные коммунисты, как видно на примере Бурятии или Марий Эл, «готовы к конструктивному взаимодействию с губернаторами».

Андрей Прах, корсеть “Ъ”