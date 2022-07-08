Зеленым продуктам чистят полки

Наличие на российском рынке органических продуктов без сертификатов национального образца беспокоит сенаторов. Они рекомендовали ритейлерам не включать такие товары в ассортимент и не использовать для их описания термин «органический». Выполнение рекомендации грозит исчезновением с полок импортной органики, занимающей 80% рынка, и снижением спроса на всю категорию. Хотя сторонники инициативы считают, что мера только уравняет условия конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Совет федерации (СФ) рекомендовал Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союзу независимых сетей (СНС) «воздержаться» от включения в ассортимент продукции со словом «органический», не имеющей соответствующего российского сертификата. Об этом сказано в решении комитета по аграрно-продовольственной политике по итогам заседания, где обсуждалось регулирование рынка органических продуктов. Копия документа есть у “Ъ”. В ценниках и при описании продукции без российских сертификатов также рекомендовано не использовать слово «органический». Довести эту информацию до магазинов рекомендовано Роскачеству.

Закон об органической продукции, который в том числе устанавливает правила подтверждения ее соответствия, вступил в силу в РФ 1 января 2020 года. Для нанесения знака Organic с изображением зеленого листа производители должны получать сертификат соответствия в аккредитованном органе. Выдавать российские сертификаты на сегодня могут восемь организаций. В реестр получивших сертификаты производителей на начало июня входило около 110 компаний.

Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко говорит, что сейчас около 80% российского рынка органической продукции с оборотом более €220 млн в год приходится на импорт, а импортные товары имеют сертификаты других стран. По его словам, рекомендация СФ — попытка заставить импортеров выполнять требования закона, который создавался для регулирования локального производства. Но иностранные компании выполнить их не могут в принципе, указывает господин Мироненко. Чтобы войти в реестр производителей, нужны ИНН и ОГРН. Провести сертификацию иностранных компаний по российским стандартам «от поля до прилавка» в нынешних условиях также невозможно, добавляет Олег Мироненко. О том, что к импортной органической продукции не могут применяться требования отраслевого закона РФ, бизнес уже предупреждал правительство.

Председатель комитета СФ Алексей Майоров говорит, что термин «органический» дает конкурентные преимущества, потому логично, что все его использующие компании должны проходить одинаковый контроль. В СФ также планируют обязать производителей использовать слова «эко» и «био» только после прохождения сертификации, добавил он. В Роскачестве указывают, что регулярно выявляют несертифицированный товар на полках. В АКОРТ, X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Магните», Auchan и Globus комментарии не предоставили. Директор СНС Иван Бабухадзе на звонок “Ъ” не ответил. В «Ленте» заявили, что не продают продукцию, не соответствующую законодательству.

По словам Олега Мироненко, исчезновение с полок импортных органических продуктов негативно ударит по всей категории. Потребитель может вообще отказаться от органики из-за недостаточного разнообразия, а российские производители пока не могут наполнить весь рынок, указывает он. Источники “Ъ” в отрасли считают, что инициатива с рекомендацией сетям исходит от Роскачества, которое хочет расширить перечень сертифицируемых поставщиков. В Роскачестве говорят, что для иностранных производителей российская сертификация «очень доступна», а полный уход крупных зарубежных игроков с российского рынка вряд ли возможен с учетом привлекательности данного направления.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов отмечает, что российские производители органических продуктов вынуждены во всех странах проходить повторную сертификацию в местных органах и аналогичное правило должно исполняться и в РФ. Сложностей в получении сертификата российского образца, если продукция ему соответствует, в «Руспродсоюзе» не видят, потому допускают лишь возможное сокращение ассортимента «псевдоорганики».

Анатолий Костырев