COVID идет по плану

После снятия введенных из-за пандемии ограничений Минздрав рекомендовал регионам восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме. Ведомство внесло изменения в приказ №198н, регламентирующий временный порядок работы медорганизаций в условиях распространения COVID-19, согласно которым лечить новых заболевших теперь можно даже в неинфекционных учреждениях. При этом в мире за последние две недели заболеваемость выросла на 30%. Во Франции, чтобы избежать «ужаса» нового локдауна, даже просят вернуть обязательное ношение масок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Региональным властям рекомендуется восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме, в том числе возобновить основную деятельность ранее перепрофилированных в ковидные госпитали стационаров. Для этого необходимо до 10 июля перевести пациентов с коронавирусом в обычные инфекционные стационары, следует из приказа Минздрава России, опубликованного в среду. В дальнейшем заболевших COVID-19 смогут лечить в неинфекционных медучреждениях при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. Отменяется также временный порядок приема пациентов санаторно-курортными медорганизациями: гражданам не нужно будет предъявлять справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, а санаториям не надо проводить пациентам и сопровождающим лицам термометрию, пульсоксиметрию и врачебный осмотр. Отметим, по оценке медицинского ведомства, в период пиковых нагрузок в ковидных госпиталях по всей стране было развернуто 303 тыс. коек.

В феврале 2022 года Минздрав РФ и Роспотребнадзор внесли несколько ключевых изменений в нормативные акты, регулирующие организацию медпомощи пациентам с коронавирусом, и санитарно-эпидемиологические правила.

Например, на федеральном уровне теперь закреплена возможность дистанционного подтверждения диагноза COVID-19 людям с подозрением на инфекцию, стало возможно заочно закрыть больничный лист, а для контактировавших с больными отменена обязательная самоизоляция.

1 июля, напомним, Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу, действующие внутри страны, включая масочный режим и запрет на работу заведений общепита ночью. Впрочем, регионы самостоятельно поэтапно смягчали антиковидные меры. Например, в Москве обязательное ношение масок в транспорте отменили еще 15 марта. В начале апреля вице-мэр столицы Анастасия Ракова, ссылаясь на улучшение эпидобстановки, сообщила, что власти выведут из фонда для пациентов с COVID более 5 тыс. коек и законсервируют резервные госпитали во дворце спорта «Крылатское», выставочном центре «Сокольники», торговом центре «Москва» и на ВДНХ. В городе к тому времени действовало около 3 тыс. специализированных коек в 11 стационарах.

В Санкт-Петербурге также почти не осталось коронавирусных ограничений, за исключением обязанности работодателей сформировать коллективный иммунитет как минимум у 80% сотрудников к 1 октября. Кроме того, запрещается проведение публичных мероприятий: митингов и пикетов. В комитете по здравоохранению города “Ъ” сообщили, что изменений в связи с новым постановлением Минздрава России «не ожидается». С заразившимися коронавирусом гражданами работают в пяти городских стационарах. Всего развернуто 1109 коек, из которых заняты 818.

Снятие ограничений выглядит логичным на фоне улучшения эпидситуации в России.

Федеральный оперштаб сообщает, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 3150. Днем ранее в стране зарегистрировали 2676 случаев заражения. И хотя день ото дня данные меняются, по оценкам экспертов Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости в летние месяцы «маловероятен».

На этом фоне гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил о 30-процентном увеличении случаев заражения коронавирусом в мире за две недели. Во Франции количество случаев заболевания COVID-19 за последние сутки превысило 205 тыс., 17 тыс. человек были госпитализированы. На фоне новой волны распространения коронавируса медики призывают власти защитить население и вернуть часть ограничений. Президент Ассоциации врачей скорой помощи Франции Патрик Пеллу заявил, что решение бывшего министра здравоохранения страны Оливье Верана об отмене масочного режима было ошибочным. Чтобы избежать «ужаса» нового локдауна, господин Пеллу рекомендовал вновь сделать ношение масок обязательным хотя бы в транспорте, а также снова установить повсюду антисептики, как это было в разгар пандемии.

Ничуть не лучше ситуация в Германии, где за последние две недели были выявлены 1,2 млн случаев заболевания COVID-19, а суточные показатели постепенно возвращаются к уровню марта-апреля. В Италии суточное количество заболевших превысило 100 тыс. впервые с февраля этого года. За последние сутки здесь было зафиксировано почти 132,3 тыс. случаев заболевания COVID-19. При этом днем ранее их было всего 36,2 тыс. А в воскресенье количество активных случаев в Италии вновь вернулось к отметке в 1 млн — впервые с середины мая.

Комментируя ситуацию в России и мире, врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник подчеркивает, что коронавирусная инфекция с нами всегда.

«Станет ли вирус только сезонным заболеванием или нам опять ждать того тревожного времени, когда соблюдались все усиленные меры профилактики, зависит от того, как он будет эволюционировать, то есть приспосабливаться к условиям окружающей среды, накапливать те или иные мутации, чтобы выжить»,— говорит госпожа Темник. Она напоминает, что процент тех, кто не вакцинировался, все еще достаточно высок, их организм, как и организм неболевших,— «идеальный субстрат» для появления совершенно новых вариантов. «Если будет качественно привита большая часть населения — имею в виду как вакцинацию, так и ревакцинацию,— есть шанс, что агрессивные изменения вируса закончатся и случаи будут возникать сезонно, аналогично гриппу»,— заключает инфекционист.

Наталья Костарнова; Кирилл Сарханянц; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург