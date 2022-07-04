Россиянам изменили меру пересечения

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом с 15 июля отменяет все ограничения на пересечение границ России по суше, воде и воздуху. Таким образом, россияне смогут свободно выезжать по сухопутной границе через Финляндию, Эстонию и Латвию, а иностранцы — въезжать в страну, предъявив отрицательный ПЦР-тест. Исключение сделано только для граждан Белоруссии, которым для посещения России тестирование на коронавирус не требуется. Отмена действовавших более двух лет запретов фактически знаменует окончание пандемии, и даже официальный Telegram-канал «Оперштаб Москвы» в понедельник был переименован в «Московские новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Границы России открылись для проезда и скоро забьются пробками

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Границы России открылись для проезда и скоро забьются пробками

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Россия уже весной начала постепенно снимать антикоронавирусные ограничения на пересечение границ. В конце марта запреты на въезд через автомобильные и иные пункты пропуска были отменены в отношении Абхазии, Южной Осетии, Монголии и Казахстана, 18 мая — Грузии, а также Донецкой и Луганской народных республик. С 14 июня «в связи с улучшением эпидемической ситуации» перестали действовать ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. Вместе с тем сохранялся запрет на въезд наземными видами транспорта для иностранцев и выезд через сухопутную границу со странами Евросоюза для россиян без особых оснований (вид на жительство, учеба, бизнес-приглашение, родственники).

В понедельник федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение с 15 июля отменить оставшиеся «эпидемически обусловленные временные ограничения» на пересечение сухопутных российских границ. Например, россияне смогут без особых оснований попасть в Финляндию и Эстонию. Таким образом, утрачивает силу более чем двухлетний «коронавирусный» запрет на пересечение российской границы, установленный распоряжениями правительства в марте 2020 года.

Кроме того, оперштаб решил отменить требование о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 по прибытии авиатранспортом для граждан Белоруссии. С марта этого года, напомним, белорусы могли въезжать в Россию без отрицательных тестов на коронавирус, но только по суше. Соответствующие изменения будут внесены в постановление главы Роспотребнадзора. При этом для граждан других государств требования о предоставлении результатов ПЦР-тестов сохраняются.

По-прежнему нужно заполнять анкету на «Госуслугах» и сдавать тест на COVID-19 не привитым и не переболевшим россиянам. Исключением станут граждане России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше, добавили в санитарном ведомстве.

Кроме того, тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата.

Случаев, когда россиян не пускали через наземную границу в соседние страны из-за антиковидных правительственных распоряжений, с 2020 года было немало. Самый известный инцидент произошел в июне: российский кинорежиссер Александр Сокуров сообщил, что не смог выехать из России в Финляндию. Он планировал пересечь погранпункт «Торфяновка», а далее добраться до Хельсинки и уже оттуда вылететь самолетом в Милан, где должна была состояться международная конференция с его участием. Однако после четырехчасового разбирательства российские пограничники развернули режиссера обратно. Оказалось, что участие в конференциях не входит в перечень исключений, на основании которых можно пересекать границу наземным путем.

Гражданин России, работающий в одной из международных организаций в Европе, рассказал “Ъ” на условиях анонимности, что за время действия ограничений несколько раз пересекал наземную границу с Финляндией и Эстонией. По его словам, первую сверку документов, дающих основание для выезда, проводили сотрудники транспортной компании при посадке в автобус. Но основная проверка происходила на границе с российской стороны: пограничники очень тщательно смотрели все бумаги, задавая множество уточняющих вопросов. Проверка длилась в среднем около часа. По мнению собеседника “Ъ”, результат мог порой зависеть от субъективной оценки конкретного пограничника: «При мне одну девушку спокойно выпустили лишь на основании брони спа-отеля, в то время как мужчину с кипой медицинских справок и анализов завернули».

Забронировать номер на один-два дня в эстонской или финской гостинице, имеющей лицензию на оказание лечебных услуг,— наиболее частый совет, дававшийся на профильных форумах тем, у кого не было необходимых документов для выезда. Обычно прилагался список отелей и санаториев, высылающих нужные справки по запросу клиента. Но после начала специальной операции российских войск на Украине число гостиниц, готовых обслуживать граждан РФ, несколько сократилось. Те, что все еще готовы обслуживать россиян, стали чаще настаивать на предоплате, что в условиях финансовых санкций в отношении российских банков стало серьезным препятствием. Однако до последнего времени эта схема оставалась самой надежной и распространенной. Новость о скорой отмене антиковидного регламента пользователи известного у путешественников «Форума Винского» встретили со смешанными чувствами: оформить «лечение» не было для них проблемой, а теперь придется «по шесть часов торчать на границе» в общей очереди.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин предполагает, что снятие ограничений на пересечение сухопутных границ со странами Европы будет способствовать увеличению самостоятельного туристического потока. «Вильнюс, Рига и Хельсинки, в частности, популярные транспортные хабы для поездок по еврозоне»,— говорит он.

По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в июне туристический поток россиян в Европу восстановился на 10% от докризисного уровня, увеличившись в несколько раз относительно аналогичных значений прошлого года.

Снятие пандемийных ограничений, с одной стороны, способствовало восстановлению активности путешественников, с другой — этот процесс сдерживают ограничения на авиаперевозки, поясняли участники рынка. В качестве логистических хабов соотечественники сейчас активно используют перелеты через города Турции, ОАЭ и автобусные маршруты из Минска.

1 июля, напомним, Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу, действующие внутри страны, включая масочный режим и запрет на работу заведений общепита ночью. И хотя, как заявляют в санитарном ведомстве, эпидситуация остается на «строгом контроле» и меры могут вернуть в случае ее ухудшения, фактически эти решения знаменуют окончание пандемии. Об этом говорят и действия региональных властей. Например, официальный Telegram-канал «Оперштаб Москвы», который с марта 2020 года «в тесной связке с правительством Москвы» ежедневно информировал жителей города о борьбе с ковидом, в понедельник переименован в «Московские новости» и больше не будет публиковать ежедневную статистику по заболевшим.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов называет решения своевременными, так как любые ограничительные мероприятия ориентированы на оценку текущей ситуации. Так, 4 июля оперштаб сообщил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2866, летальных исходов из-за ковида — на 43. Днем ранее в стране зарегистрировали 3080 случаев заражения и 47 смертей. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) сейчас протекают в легкой форме. Вместе с тем, полагает Иван Коновалов, возбудитель, то есть COVID-19, мутирует, и всегда есть «определенные возможности» изменения его свойств, в том числе в худшую сторону. ВОЗ также не исключает роста заболеваемости COVID-19 в России летом. «Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом»,— сказала «РИА Новости» представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

Наталья Костарнова, Елена Черненко, Александра Мерцалова