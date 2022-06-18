Отгрузка нефти торпедирована

По данным “Ъ”, отгрузка нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, которая уже была снижена до конца месяца, может периодически останавливаться из-за работ по обезвреживанию неразорвавшихся торпед и мин времен ВОВ. По словам источников “Ъ”, в акватории рядом с отгрузочными устройствами КТК обнаружено около 50 потенциально опасных объектов. Власти Казахстана пока ожидают, что снижение отгрузки не скажется на уровне экспорта нефти страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в ходе поисковых работ вокруг объектов Каспийского трубопроводного консорциума в акватории порта Новороссийск было обнаружено более 50 объектов, которые могут оказаться взрывными устройствами времен Великой Отечественной войны (ВОВ). По данным нескольких источников “Ъ”, для проведения работ по их изучению 16 июня была полностью закрыта для движения судов акватория, прилегающая к выносным причальным устройствам (ВПУ) консорциума, что привело к остановке отгрузки. Но в Росморречфлоте “Ъ” не смогли эту информацию подтвердить, отметив, что им о подобном распоряжении неизвестно. По данным “Ъ”, очередные работы по разминированию намечены на 20 июня. Источники “Ъ” полагают, что как минимум до конца месяца отгрузки КТК могут идти с перебоями. О том, что изыскания продлятся до конца июня, сообщала администрация порта Новороссийск.

Мощность нефтепровода КТК протяженностью 1,5 тыс. км составляет 67 млн тонн нефти в год. Маршрут является основным для транспортировки нефти из Казахстана на западные рынки. Нефть из трубы отгружается на танкеры через морской терминал около Новороссийска, оснащенный тремя выносными причальными устройствами. КТК 15 июня сообщал, что планово останавливает работу ВПУ-1 и ВПУ-2 для обследования акватории, при этом ВПУ-3 работает в штатном режиме.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, сообщил, что в прошлом году и начале этого года в районе ВПУ-1 и ВПУ-2 было обнаружено порядка 200 гидроакустических и 50 магнитных целей, некоторые были идентифицированы как потенциально взрывоопасные. «Начало спецоперации не позволило завершить все работы. Известно, что некоторые из этих предметов находятся на расстоянии менее 100 метров от подводного нефтепровода, идущего к ВПУ. Работы действительно очень опасные»,— отметил он. Три торпеды времен ВОВ уже были обезврежены 15 июня во внутренней акватории порта Новороссийск.

КТК уже останавливал работу двух ВПУ меньше трех месяцев назад, когда они были повреждены во время шторма. По оценкам экспертов, за три недели ремонтных работ мировой рынок потерял около 1 млн баррелей нефти в сутки.

В казахстанском участнике КТК «Казмунайгазе» на запрос “Ъ” не ответили. Но министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что временная приостановка отгрузки нефти с двух ВПУ не скажется на экспорте нефти из страны. Он пояснил, что с 1 июня по 15 июля крупное каспийское месторождение Кашаган также находится на плановом ремонте, а для транспортировки сниженных объемов одного ВПУ достаточно.

Эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что для России даже полная остановка прокачки по КТК не станет большой проблемой. Казахстан сможет перенаправить часть нефти через систему «Транснефти» на экспорт через порты Балтики либо через нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан в Турцию.

Ольга Мордюшенко