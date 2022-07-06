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Коммерсантъ FM
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Старые свалки еще послужат

Минприроды предлагает разрешить использовать полулегальные полигоны до 2025 года

Минприроды предложило продлить срок службы полулегальных мусорных полигонов до 2025 года. Речь идет о свалках, которые не включены в госреестр объектов размещения отходов,— четыре года назад Госдума разрешила продолжать их эксплуатировать до 1 января 2023 года. На подобные свалки попадает десятая часть всего мусора, который ежегодно образуется в России. Если не продлить срок использования временных объектов, в Минприроды предрекают мусорный коллапс: в некоторых регионах для них попросту нет замены, в других субъектах закрытие может привести к значительному росту платы для граждан.

В Минприроды не исключают, что закрытие временных свалок приведет к мусорному коллапсу

В Минприроды не исключают, что закрытие временных свалок приведет к мусорному коллапсу

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В Минприроды не исключают, что закрытие временных свалок приведет к мусорному коллапсу

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В 2018 году Госдума приняла закон, который позволил регионам свозить мусор на действующие свалки, не включенные в государственный реестр объектов размещения отходов, до 1 января 2023 года. Чиновники должны были включить такие полигоны в территориальные схемы по обращению с отходами (документ, который регулирует все вопросы с мусором в субъекте) после согласования с Минприроды. Отсрочка призвана была помочь регионам перейти на новые правила обращения с отходами: с начала 2019 года за услугу по вывозу мусора стали отвечать местные операторы.

Эксперты тогда признавали, что многие из упомянутых свалок далеки от экологических норм. В Госдуме необходимость сохранить полигоны, не отвечающие современным требованиям, называли «страховкой для граждан», которые бы иначе стали «заложниками неэффективности губернаторов и возможного мусорного коллапса» (см. “Ъ” от 19 декабря 2018 года).

Минприроды за это время разрешило включить в терсхемы по всей стране 76 таких свалок, сообщил в среду на заседании думского комитета по экологии директор департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления ведомства Андрей Федотовский. На них, докладывают региональные власти, ежегодно размещается более 6 млн тонн мусора.

Срок легального использования подобных объектов истекает через полгода, однако это будет чревато серьезными проблемами, утверждают в Минприроды.

Регионам придется перераспределять «одномоментно» потоки отходов на другие полигоны, речь при этом идет о 10% всего мусора, который ежегодно образуется в стране. «Мы видим риски, что это повлечет за собой значительный рост платы населения за счет перераспределения логистических потоков и изменения тарифа,— предупредил Андрей Федотовский.— Кроме того, в ряде регионов отсутствует возможность направлять дополнительные потоки отходов на действующие полигоны».

По словам главы экологического комитета Госдумы и экс-министра природы Дмитрия Кобылкина, наибольшие проблемы наблюдаются в Омской, Новосибирской, Тверской и Сахалинской областях, на Ямале, в Приморском и Краснодарском краях, в Республике Башкортостан и Крыму: «Регионам были даны четыре года на исправление ситуации и плавный вход в реформу, однако в отдельных субъектах нет даже выделенных земельных участков для создания инфраструктуры». По словам зампреда комитета по экологии Александра Когана, некоторые регионы даже и не пытались успеть завершить эксплуатацию временных полигонов в установленные сроки: «Мы посмотрели территориальные схемы и региональные программы в области обращения с отходами. Из 76 временных объектов по 30 сроки строительства полигона взамен — 2024–2025 годы».

Реформа ТСО вновь застопорилась

В связи с этим Минприроды предлагает разрешить пользоваться полулегальными свалками еще пару лет — до 1 января 2025 года. По словам господина Федотовского, с таким предложением в ведомство обращаются сами регионы. По словам источника “Ъ” среди региональных операторов, с таким предложением вышло, в частности, руководство Омской области.

Депутаты попытались выяснить у представителя Минприроды, почему за четыре года регионы не решили проблему и почему министерство недостаточно контролировало ситуацию.

«Мы это инициируем не потому, что мы так хотим, а потому что это необходимость,— ответил на претензии Андрей Федотовский.— Вы услышьте: все равно не будет готовых объектов с 1 января 2023 года. У нас, по сути, может наступить коллапс: объектов нет, а эти уже нелегальны. И что мы будем делать с 1 января?»

В комитете по экологии предложили вернуться к обсуждению вопроса осенью. До этого депутаты поручили Минприроды совместно с регионами составить «дорожную карту» строительства объектов с конкретными сроками. «Наша задача разобраться, почему четырех лет оказалось недостаточно для строительства современной инфраструктуры взамен временных объектов размещения отходов, не соответствующих требованиям,— заявил “Ъ” Александр Коган.— Где-то, возможно, не смогли убедить население и пройти общественные слушания, где-то не хватает финансовых ресурсов. Мы хотим видеть реальную картину и осознанно принимать решение. И мы точно не хотим через два или три года вновь рассматривать предложения по продлению сроков использования свалок».

Анна Васильева

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