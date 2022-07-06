531,8 миллиарда рублей составил по итогам июня объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Это следует из сообщения Минфина о том, что в июне отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидавшегося объема составило 138,9 млрд руб. Ожидавшийся же объем месяцем ранее был определен ведомством в 392,9 млрд руб.— из этого и следуют итоговые 531,8 млрд руб. Речь идет о доходах бюджета от превышения фактической цены на нефть ее базового уровня, который на 2022 год определен в $44,2 за баррель. Ранее на эти суммы Минфин покупал валюту и золото для резервов, сейчас это бюджетное правило не действует и все допдоходы могут использоваться на текущие расходы.