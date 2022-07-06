Коммуналка пошла в рост

В 2022-м средний взвешенный базовый индекс роста платы за коммунальные услуги впервые за три года увеличился — составив, по расчетам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), 4,55%, что на 0,55% выше, чем годом ранее. В 44 из 85 регионов РФ индекс этого года превысил уровень 2021-го, в 30 сохранился на прежнем уровне и только в 11 субъектах — снизился. Таким образом, прирост индекса платы оказался максимальным с 2015 года, когда начала действовать система, предполагающая закрепление базового индекса и допустимого роста тарифов на федеральном уровне с установлением окончательных индексов регионами для муниципалитетов (превышение допустимого роста тарифов требует согласования антимонопольной службы).

Впрочем, отмечают в ИПЕМ, рост индексов продолжает сильно отставать от инфляции — с учетом ее прогнозных значений на уровне 17% по итогам года разрыв может достигнуть 12%. Это может стать худшим результатом с 2015 года. В 2020-м разрыв между ростом тарифов и инфляцией составлял 0,8%, в 2021-м — 4,4%. «Данный дисбаланс, с одной стороны, сдерживает тарифную нагрузку на население, но с другой — неизбежно повлечет за собой сжатие инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций»,— отмечают эксперты.

В целом окончательные индексы платы за ЖКХ, которые устанавливаются регионами для муниципалитетов, были в диапазоне от 3% до 17%, то есть «не принимают чрезвычайно высоких значений», отмечают в ИПЕМ. При их формировании, говорится в исследовании, сохраняется практика превышения нормативных значений — порой даже сверх допустимых отклонений. Так, из 20 проанализированных регионов (с наибольшей численностью населения, без Москвы и Санкт-Петербурга — там индекс платы в муниципалитетах не различается) только в одном, в Челябинской области, среднее значение реального индекса оказалось равным базовому. В 15 регионах превышение было в рамках допустимых пределов. Сверх этого небольшое превышение (на 0,1%) зафиксировано в Алтайском крае и в Московской области, более существенное (на 0,5–0,6%) — в Татарстане, Кемеровской и Воронежской областях. В ИПЕМ такую динамику связывают с тем, что расчетные индексы платы, утверждаемые на федеральном уровне, «в последние годы все слабее отражают реальную ситуацию в муниципалитетах».

Евгения Крючкова