Не все то золото, что долги

После четырехмесячного перерыва частные инвесторы стали наращивать вложения в розничные паевые фонды. За минувший месяц чистый приток средств в открытые и биржевые фонды составил 2,76 млрд руб., это первый положительный результат с января. В первую очередь частные инвесторы отдают предпочтения консервативным инструментам — фондам облигаций и золотым. Более рискованные фонды акций и смешанных инвестиций продолжают терять пайщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В июне впервые с начала года объем привлеченных средств в розничные ПИФы превысил объем выведенных. По данным Investfunds, в минувшем месяце чистый приток средств в открытые и биржевые фонды составил 2,76 млрд руб. В последний раз положительный результат по привлечению был зафиксирован в январе, когда приток средств превысил свыше 3,4 млрд руб. Но в следующие четыре месяца на фоне военных действий на Украине, санкций, падения фондового рынка и общей неопределенности частные инвесторы вывели из них почти 46 млрд руб.

Восстановление спроса произошло на фоне стремительного падения ставок по вкладам. Если в конце мая средняя максимальная ставка по крупнейшим банкам, по данным ЦБ, находилась на уровне 9,85% годовых, то к концу июня она откатилась до 7,72% годовых, минимума со второй декады января.

С учетом того, что в июне закончили действовать вклады, открытые по максимальным ставкам в марте, часть инвесторов выбрала в качестве альтернативы облигационные ПИФы, которые показывают высокие результаты на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. За последние четыре месяца индекс гособлигаций Московской биржи RGBITR вырос почти на 28% и вернулся к значениям сентября прошлого года. По словам главы департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктора Барка, фонды рублевых облигаций смогли быстро реабилитироваться после слабого 2021 года и просадки первых месяцев 2022 года: «Еще серьезнее помогло укрепление рубля и ограничения на валютные инструменты, сделавшие в глазах инвесторов рублевые активы более привлекательными».

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При этом участники рынка говорят о вновь выросшей роли банковских каналов продаж. Так, в июне весь приток средств пришелся на открытые ПИФы, которые в основном продаются через банковские отделения, тогда как БПИФы, торгуемые на бирже, теряли клиентов. По оценке “Ъ”, за месяц все облигационные ОПИФы привлекли 3,5 млрд руб., а из БПИФов было выведено 860 млн руб. В ОПИФ «РБ Облигации» было привлечено более 900 млн руб., что, как отмечает гендиректор его управляющей компании «РБ Капитал» Олег Галкин, связано с активной работой Росбанка.

Высокий интерес отмечался и к фондам драгоценных металлов, вложения в которые составили 1,92 млрд руб. При этом почти все средства пришли в два биржевых фонда — «Тинькофф Золото» (1,25 млрд руб.) и «ВТБ — Фонд Золото. Биржевой» (0,6 млрд руб.). «На фоне сокращения доступных вариантов инвестирования с точки зрения валютной и географической диверсификации к золоту сохраняется интерес из-за корреляции его стоимости с курсом доллара»,— отметили в ВТБ.

Роль таких продуктов особенно выросла после того, как банки начали вводить комиссии за ведение валютных счетов (см. “Ъ” от 10 июня), что особенно заметно было по фонду «Тинькофф Золото». «Сейчас держать сбережения в валюте рискованно, защититься от этих рисков можно в том числе с помощью золота и альтернативных валют»,— отмечает гендиректор УК «Тинькофф Капитал» Руслан Мучипов. По его словам, фонды драгметаллов позволяют сохранить защиту и от девальвации рубля без рисков «токсичных» валют.

Оттоки продолжаются только из фондов акций и смешанных инвестиций, хотя и они заметно сократились. За июнь эти ПИФы потеряли 0,73 млрд руб. и 1,1 млрд руб. соответственно, что в три-четыре раза меньше оттоков мая. «Российский рынок акций так и не смог выйти на траекторию роста, что не способствует популярности таких фондов»,— отмечает Виктор Барк.

В таких условиях участники рынка с осторожным оптимизмом смотрят на ближайшие перспективы. В конце июля будет очередное заседание совета директоров Банка России, на котором, по мнению руководителя отдела поддержки продаж УК «Первая» Андрея Макарова, регулятор снова снизит ставку. Это будет стимулировать дальнейший приток в фонды облигаций. Ситуация с фондами акций во многом будет зависеть от динамики цен на энергоресурсы, а также от геополитики. В отсутствие серьезных новостей, полагает господин Макаров, оттоки из них будут сокращаться.

Виталий Гайдаев