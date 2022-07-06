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Коммерсантъ FM
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«Сервионика» вливается в группу

Бывшая структура ВТБ консолидирует IT-интегратора

“Ъ” узнал, что недавно выведенная из-под контроля ВТБ «Группа Т1» планирует увеличить долю в IT-интеграторе «Сервионика» с 25% до 100%. Сумма сделки может составить 3,5 млрд руб. Актив нужен Т1, чтобы взять на себя обслуживание поставленного заказчикам оборудования. В компании отмечают, что из-за нестабильности поставок техподдержка становится перспективным направлением. Эксперты полагают, что интеграторы, занятые цифровизацией госсектора, продолжат консолидацию активов, потому что в этом сегменте «не переводятся деньги».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на российском IT-рынке рассказали, что «Группа Т1» приобретает 75% IT-интегратора «Сервионика» у «Ай-Теко», сделка «в высокой степени готовности». Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом ее подготовки, уточнил, что сумма сделки составит 3,5 млрд руб. «Сервионика» нужна «Группе Т1» в качестве структуры, которая будет заниматься обслуживанием поставленной заказчикам вычислительной техники, особенно в регионах, где группа «планирует экспансию», пояснил один из источников “Ъ”.

Информацию о сделке “Ъ” подтвердили в «Группе Т1». «В условиях прекращения поставок значительной номенклатуры IT-оборудования поддержание имеющейся инфраструктуры станет задачей номер один. Дополнительные преимущества мы рассчитываем извлечь за счет синергии клиентских баз и компетенций»,— пояснил гендиректор компании Игорь Калганов. В «Ай-Теко» подтвердили продажу актива.

До весны «Группа Т1» принадлежала ВТБ, выполняя функции внутреннего интегратора и разработчика. Но после того как ВТБ в марте попал под западные санкции, он публично объявил о продаже актива, не раскрыв покупателя. Структура собственников ООО Т1 (головной актив группы) сейчас выглядит так: 69,5% у Юлии Манкос через «Сирокко Технолоджи», 30,5% у закрытого ПИФ «Ось». ВТБ и топ-менеджеры «Группы Т1» отказываются уточнить, кто стоит за ЗПИФ, а также о роли Юлии Манкос в управлении активом.

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сервионика» учреждено в 2012 году с уставным капиталом 10 тыс. руб., 74,99% у АО «Ай-Теко», 25,01% — у ООО Т1. Выручка по итогам 2021 года составила 5,5 млрд руб. при чистой прибыли 188 млн руб. «Сервионика» активно работает на рынке госзаказа: с 2020 по 2022 год компания выиграла 36 тендеров в части цифровизации ведомств, интеграции информсистем и поставок вычислительной техники для Росреестра, структур московской мэрии и ФНС. Общая сумма контрактов превысила 2,7 млрд руб. По итогам 2020 года «Сервионика» заняла 13-е место в рейтинге TAdviser по выручке от цифровизации госсектора с показателем 2,1 млрд руб. По данным компании, она работает с 250 сервисными партнерами в регионах.

По словам двух собеседников “Ъ” на IT-рынке, до 24 февраля планы «Группы Т1» по M&A были весьма амбициозными, в частности, она проявляла интерес к покупке ГК «Аквариус». Такая сделка могла бы обеспечить группе производственный актив. «Переговоры шли около года, но сейчас вопрос о покупке не стоит»,— уточнил топ-менеджер российского производителя вычислительной техники. В «Аквариусе» отказались от комментариев.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев отмечает, что сегодня компании, работающие преимущественно на рынке государственного заказа, вкладывают средства в расширение команд, поэтому «сделка выглядит закономерной». В этом сегменте сейчас не переводятся деньги, подчеркивает эксперт: «Есть много задач — как в части разработки новых решений, так и в части внедрения российского программного обеспечения и развертывания новых систем в ведомствах». Покупать производственные и сборочные активы в текущих условиях более рискованно, считает господин Комлев: «Поставки ключевых компонентов в Россию сейчас осложнены».

Тенденция консолидации и укрупнения интеграторов усилится, считает основатель НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович. «Сейчас выигрывают те, кто привык работать с государством и имеет значительные ресурсы. Рынок же становится все более регулируемым».

Никита Королев

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