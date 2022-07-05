Криштиану Роналду ищет покупателя

Самая любопытная история очередной летней трансферной кампании, кажется, связана с Криштиану Роналду. Выдающийся португальский форвард собирается расстаться с «Манчестер Юнайтед», в котором провел минувший сезон после перехода из «Ювентуса», но явный претендент в борьбе за 37-летнего игрока еще не определился. Прощание с выдающимся ветераном, миновавшим карьерный пик, видимо, укладывается в стратегию нового тренера манчестерцев Эрика тен Хага по выводу клуба из кризисного состояния. Пока, правда, он обходится без по-настоящему громких приобретений, а, пытаясь освежить среднюю линию, сделал рискованную ставку на датчанина Кристиана Эриксена, год назад во время чемпионата Европы пережившего сильный сердечный приступ, но все-таки вернувшегося в футбол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду твердо намерен расстаться с «Манчестер Юнайтед», но найти покупателя для пятикратного обладателя «Золотого мяча» непросто

Фото: Phil Noble / Reuters Криштиану Роналду твердо намерен расстаться с «Манчестер Юнайтед», но найти покупателя для пятикратного обладателя «Золотого мяча» непросто

Фото: Phil Noble / Reuters

Ситуация в «Манчестер Юнайтед» превратилась в одну из центральных спортивных тем для всех британских и многих зарубежных медиаресурсов, а Transfermarkt, который внимательно следит за происходящим на летнем трансферном рынке, фактически посвятил ей часть главной страницы. На ней он, естественно, разместил большую фотографию ярчайшей манчестерской звезды — Криштиану Роналду. Рядом с ней изображены эмблемы нескольких топовых клубов, якобы являющихся его возможными покупателями.

О том, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» твердо намерен расстаться с «Манчестер Юнайтед», целый ряд источников — таких, как BBC, The Guardian, The Telegraph — сообщили еще на прошлой неделе. А в начале нынешней случилось событие, которое они однозначно интерпретировали как убедительное подтверждение информации. В понедельник открылся первый летний тренировочный сбор «Манчестер Юнайтед». Однако Криштиану Роналду на него не прибыл, сославшись на «семейные обстоятельства», но не поделившись их деталями и не уточнив, когда он приступит к тренировкам.

Британские издания считают, что уход Роналду практически неизбежен, поскольку на самом деле в данном случае желания и футболиста, и руководства клуба полностью совпадают.

Они отмечают, что Криштиану Роналду испытывал «дискомфорт» в «Манчестер Юнайтед». Английский гранд был первым зарубежным клубом в его карьере. Впервые он попал в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году и в нем дозрел до статуса выдающегося игрока, на приобретение которого «Реал» девять лет назад не пожалел €60 млн. В 2018-м «Ювентус» заплатил за Роналду уже €100 млн, но со временем стоимость португальца все-таки резко упала. В «Манчестер Юнайтед» он решил вернуться год назад и обошелся английскому клубу в два с лишним раза дешевле, нежели итальянскому.

С помощью Криштиану Роналду и других известных новичков манчестерцы стремились выбраться из затяжного кризиса, в котором очутились еще в предыдущем десятилетии, но надежды не оправдались. «Манчестер Юнайтед» провел чрезвычайно турбулентный сезон. По ходу этого сезона он уволил тренера Уле-Гуннара Сульшера, заменив его на Ральфа Рангника, однако не завоевал ни единого приза (такое в биографии Роналду случилось впервые), а в чемпионате страны кое-как зацепился за «зону еврокубков», финишировав шестым.

При этом в тренде у британских экспертов были материалы, в которых ставилось под сомнение «позитивное влияние» 37-летнего Криштиану Роналду на игру команды, несмотря на формально неплохую персональную статистику: 24 гола в 38 матчах. А появление в «Манчестер Юнайтед» нового тренера — приглашенного из «Аякса» Эрика тен Хага — они увязывают с планами радикальной кадровой и стилистической перестройки. По их мнению, в эти планы постаревший и потерявший скорость португалец не слишком вписывается.

Проблема заключается в том, что для Криштиану Роналду трудно найти покупателя.

Transfermarkt сейчас оценивает его стоимость в €30 млн, что не так уж дорого по меркам современного футбольного рынка, однако в любом случае потянуть трансфер форварда и его по-прежнему высокие запросы по зарплате способны немногие клубы. И немногие готовы интегрировать в состав ветерана, давно миновавшего карьерный пик, но еще привыкшего оставаться важнейшим персонажем на поле.

Нет ничего странного, что до сих пор не определился явный фаворит в борьбе за Криштиану Роналду. Как наиболее вероятный претендент на него позиционируется «Челси», который только что прошел через смену владельца — Романа Абрамовича на консорциум, возглавляемый американцем Тоддом Бёли. The Guardian предполагает, что Бёли «заинтригован» идеей приобретения живой футбольной легенды, но не факт, что она по вкусу наставнику лондонцев Томасу Тухелю, которому хочется видеть больше живости и агрессии в нападении. Насчет же Роналду есть серьезные сомнения в том, что он их в состоянии обеспечить. Так что, по версии Transfermarkt, вероятность того, что «Челси» осуществит трансфер португальца, составляет всего 30%.

Между тем прогнозы по поводу колоссальной активности «Манчестер Юнайтед» на летнем рынке пока не оправдываются. До сих он пор анонсирована только одна очень звучная сделка манчестерцев. И то ей больше подходит определение «рискованная».

Все ведущие британские ресурсы сообщили о том, что клуб достиг договоренности о переходе из «Брентфорда» датского хавбека Кристиана Эриксена, которого тен Хаг отлично знает по совместной работе в «Аяксе». В первом же матче прошлогоднего чемпионата Европы против финнов Эриксен прямо на поле перенес тяжелый сердечный приступ, чуть не стоивший ему жизни. Однако он смог возобновить выступления. Правда, для этого ему пришлось посреди прошедшего сезона перебраться из «Интера» (итальянский регламент запрещает играть с кардиостимулятором) в скромный «Брентфорд». Концовку английского чемпионата Эриксен провел довольно эффективно, и этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание тен Хага, пытающегося «освежить» манчестерскую полузащиту.

Алексей Доспехов