«Манчестер Сити» растет вглубь

«Манчестер Сити», который в последние годы фактически доминирует в английском первенстве, но никак не может выиграть Лигу чемпионов, объявил о совершении двух крупных трансферных сделок. Он продал лондонскому «Арсеналу» бразильского форварда Габриэла Жезуса, который оказался не нужен манчестерцам после приобретения норвежской звезды Эрлинга Холанна, и купил опорника Кэлвина Филлипса с целью увеличить глубину состава и добавить вариативности в полузащите.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переход английского опорника Кэлвина Филлипса (на фото) из «Лидса» в «Манчестер Сити» добавит манчестерскому клубу вариативности и гибкости в полузащите

Фото: Matt McNulty / Manchester City FC / Getty Images Переход английского опорника Кэлвина Филлипса (на фото) из «Лидса» в «Манчестер Сити» добавит манчестерскому клубу вариативности и гибкости в полузащите

Фото: Matt McNulty / Manchester City FC / Getty Images

В понедельник «Манчестер Сити», которому никак не удается завоевать титул победителя Лиги чемпионов, объявил об осуществлении сразу двух заметных сделок. Он продал бразильского форварда Габриэла Жезуса, выступавшего за манчестерцев на протяжении пяти сезонов, «Арсеналу» за £45 млн. Это весьма ценное приобретение для лондонского клуба, который стремится вернуть утраченные позиции: по результатам минувшего сезона «Арсенал» занял лишь пятую строчку в турнирной таблице английского чемпионата и остался без Лиги чемпионов.

Этот трансфер стал возможным благодаря затеянной тренером манчестерского клуба Пепом Гвардиолой стилистической перестройке. «Манчестер Сити», решивший переформатировать атаку, еще до открытия летнего трансферного окна, в начале мая, объявил о приобретении одного из самых желанных футболистов на мировом рынке Эрлинга Холанна. Норвежский нападающий, которому в июле исполнится 22 года, стал в завершившемся сезоне лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Форвард, выступавший за дортмундскую «Боруссию», в главном еврокубке забил в своих первых 20 матчах 24 гола. Манчестерцам, которые вели борьбу за Холанна с испанскими грандами «Барселоной» и мадридским «Реалом», пришлось выложить за него весьма солидную сумму: £64 млн — «Боруссии», а еще £42 млн — агентских.

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В связи с трансфером норвежского нападающего Габриэл Жезус, являвшийся одной из главных звезд клуба в последние годы и забивший в минувшем сезоне за «Манчестер Сити» восемь голов в 28 матчах, манчестерцам оказался не нужен.

Укрепить к осени «Манчестер Сити» решил и линию полузащиты. Еще одним переходом, о котором клуб сообщил в понедельник, стал переход английского хавбека Кэлвина Филлипса. С 26-летним игроком, за которого «Лидс» получит, по данным британских СМИ, £45–50 млн, манчестерцы заключили контракт сроком на шесть лет. Филлипс, объясняя мотивы смены команды, заявил, что давно мечтал поработать с Пепом Гвардиолой. «Думаю, я многому научусь не только у него, но и у игроков, которые выступают на моей позиции»,— цитирует полузащитника пресс-служба «Манчестер Сити».

На тот факт, что Кэлвин Филлипс является оптимальным вариантом для чемпиона Англии, указывали многочисленные медиаресурсы вроде CBS и The Athletic. Последний назвал этот трансфер «почти идеальным», так как Филлипс, по мнению издания, сможет «добавить в игру манчестерцев вариативности». Его партнер по команде Родри возьмет на себя преимущественно оборонительные функции, а бывший хавбек «Лидса» сможет по большей части начинать атаки.

Екатерина Ремизова