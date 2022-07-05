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Коммерсантъ FM
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Роботу подписи не прочесть

Минцифры вновь оттягивает переход на машиночитаемые доверенности

Минцифры предлагает опять продлить срок внедрения машиночитаемых доверенностей (МЧД) — с 31 декабря 2022 года до 31 августа 2023 года. В ведомстве ссылаются на санкции и вызванный ими недостаток производственных мощностей и технологий для производства электроники, необходимой для доработки информационных систем. Однако добровольный порядок применения МЧД уже продлевался на 2022 год из-за опоздания выпуска необходимых подзаконных нормативных актов, и, по словам источников “Ъ”, сейчас ситуация повторяется.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минцифры разработало законопроект о переносе старта обязательного применения МЧД с 31 декабря 2022 года на 31 августа 2023 года — это на восемь месяцев продлевает срок, когда представитель юридического лица или ИП может использовать квалифицированную электронную подпись без машиночитаемой доверенности. В ведомстве ссылаются на невозможность подготовки к обязательному применению МЧД из-за санкций, введенных западными странами в отношении РФ из-за военной операции на Украине. В России же «достаточное количество производственных мощностей и технологий для производства высококачественных аналогов современных плат и микросхем», необходимых для доработки информсистем под новые условия, отсутствует. «Сложившаяся обстановка формирует высокий риск остановки электронного документооборота в целом», говорится в пояснительной записке.

Ранее власти уже продлевали добровольный порядок использования МЧД (подтверждает право сотрудника компании электронно подписывать документы от ее имени) на весь 2022 год, хотя изначально в планах был переход на использование личной квалифицированной электронной подписи сотрудниками компаний только на основании машиночитаемой доверенности, заверенной электронной подписью ее руководителя, с 1 января. Тогда перенос объяснялся тем, что не весь бизнес успел подготовиться к новым требованиям, однако на деле это произошло из-за опоздания ведомства с выпуском подзаконных актов (см. “Ъ” от 22 октября 2021 года).

По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, нынешний перенос обусловлен той же причиной: в силу изменения ситуации Минцифры могло не успеть разработать недостающие правовые акты, касающиеся МЧД. Сейчас с ней работают только несколько ГИС (Федерального казначейства, Минцифры, ФНС, Нотариальной палаты), другие пока не готовы, отмечает собеседник “Ъ”. Помимо возможных проблем с «железом» для их включения в работу необходимо также оформить правила взаимодействия, в том числе реестр полномочий для МЧД, составленный Минцифры, но их пока нет.

В ассоциации РОСЭУ также говорят о необходимости разработки «дорожной карты» по внедрению МЧД, которую бы Минцифры взяло под контроль. «Мы бы хотели, чтобы применялись одни правила — например, ФНС разработала свой формат МЧД, и другие могли бы взять его за основу»,— сказал глава ассоциации Юрий Малинин. По его словам, РОСЭУ уже подготовила проект плана и готова обсуждать его с Минцифры.

«Реформа (электронной подписи.— “Ъ”) затрагивает не только удостоверяющие центры, но и всех участников рынка, активно использующих электронный документооборот, а для адаптации информационных систем компаний к новым нормативным требованиям потребуется от 6 до 12 месяцев»,— говорит директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов. По его мнению, продление переходного периода позволит комфортно и с минимальными рисками обеспечить внедрение МЧД и адаптацию пользователей.

В Минцифры оперативно объяснить происходящее “Ъ” вчера не смогли.

Венера Петрова

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