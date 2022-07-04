Русификация с компенсацией

Росбанк после смены собственника с французской Societe Generale (SG) на «Интеррос» Владимира Потанина в несколько раз увеличил вознаграждение членам совета директоров. В результате оплата независимых директоров в Росбанке вышла на рыночный докризисный уровень. В условиях санкций, отмечают эксперты, российским компаниям все труднее находить независимых директоров, и многие будут либо увеличивать оплату, либо обходиться без них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Росбанк сообщил, что общее собрание акционеров отменяет все принятые предыдущими собраниями акционеров решения о вознаграждении членам советов директоров банка. Новым решением каждому независимому директору будет выплачено 7,8 млн руб. в год, пропорционально времени, которое он исполняет эти обязанности, плюс 1,2 млн руб. каждому руководителю комитета совета директоров. Также полагается компенсация расходов. В 2021 вознаграждение единственному независимому директору Дидье Огелю было установлено в несколько раз меньше — €18 тыс.

Группа SG продала Росбанк инвесткомпании Interros Capital Владимира Потанина весной (см. “Ъ” от 11 апреля). Прошедшее в конце июня собрание акционеров Росбанка стало первым с момента смены собственника. В банке пояснили “Ъ”, что размер вознаграждения независимым членам совета директоров «определен в соответствии с рыночными условиями». По словам главы совета директоров TopContact Артура Шамилова, «в советах директоров в среднем платят 6–12 млн руб. в год».

Главный исполнительный директор Magnum Hunt Executive Search Ольга Селиванова уточнила, что до нынешнего кризиса сумма компенсации для независимого члена совета директоров иностранного или российского банка составляла от $100 тыс. до $200 тыс. в год. «Соответственно, 7,8 млн руб. по текущему курсу доллара — это как раз сумма средней компенсации члену совета директоров в докризисное время»,— говорит она. Госпожа Селиванова считает, что «найдется достаточно людей, которые согласятся на такое вознаграждение даже при рисках персональных санкций, хотя это и сужает выбор кандидатов».

Собрание акционеров Росбанка прошло уже после того, как на его владельца Владимира Потанина наложила санкции Великобритания, в день собрания, 30 июня, она объявила о санкциях против Росбанка, а 1 июля, международный депозитарий Clearstream заблокировал корреспондентский счет в Росбанке.

Как отмечают эксперты, банкам, попавшим под те или иные санкции, становится все труднее находить независимых членов в советы директоров. На этом фоне рост вознаграждений никого не удивляет. Так, в Сбербанке вознаграждение членов совета директоров увеличилось с 7,7 млн руб. по итогам 2021 года до 9,3 млн руб. в 2022 году. В Альфа-банке сообщили “Ъ”, что «пока не определились в этом вопросе». Остальные опрошенные “Ъ” банки официально вознаграждения членов советов директоров не комментируют. Как рассказали “Ъ” в крупном российском банке, сейчас большинство кредитных организаций стремится формировать наблюдательные советы из сотрудников группы или холдинга, в котором состоят, не привлекая по-настоящему независимых участников.

По мнению младшего юриста юридической компании «Алимирзоев, Трофимов и партнеры» Вильяма Мкртычяна, вознаграждение членов совета директоров в российских корпорациях прямо проистекает из того базиса, который сложился в сфере отношений собственности и контроля. «В отличие от западной модели управления отечественная характеризуется отсутствием в абсолютном большинстве случаев классического разделения прав собственности и функций управления как в банках, так и в иных корпорациях — то есть те, кто владеет бизнесом, прямо или косвенно его и контролируют, входят в совет директоров, отсутствует система сдержек и противовесов»,— говорит он. Таким образом, отмечает юрист, даже несмотря на санкции, большинство банков будет стремиться не просто сохранить текущий уровень доходов своих руководителей, но и увеличивать его в ущерб иным статьям расходов.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева