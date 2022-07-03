Болгария и Россия подошли к разрыву

70 российских дипломатов, высланных на минувшей неделе властями Болгарии, 3 июля покинули страну. Накануне их отъезда посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова объявила, что предложит Москве вообще закрыть посольство в Болгарии. Это привело бы к разрыву посольских и консульских отношений между Россией и Болгарией, где, по болгарским данным, недвижимость имеют около 300 тыс. россиян. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

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Российские дипломаты вместе с семьями, всего в количестве 160 человек, вылетели в воскресенье двумя спецрейсами из Софии в Москву. О высылке 70 сотрудников посольства РФ, обвиненных в шпионаже, объявил в минувший вторник болгарский премьер Кирил Петков, дав дипломатам пять дней на сборы.

Высылка такого количества дипломатов стала беспрецедентной в истории российско-болгарских отношений. София и в предыдущие три года не раз объявляла дипломатов РФ персонами нон грата, а в марте нынешнего выслала десять сотрудников российского посольства, на что Москва неизменно отвечала взаимностью.

Сейчас же Болгарию пришлось покинуть более чем половине сотрудников посольства РФ.

Беспрецедентности нынешней ситуации добавляет и то, что правительству Кирила Петкова, который 28 июня объявил о высылке 70 российских дипломатов, 22 июня был вынесен вотум недоверия в парламенте. Голосование о недоверии кабинету министров инициировала крупнейшая оппозиционная партия GERB экс-премьера Бойко Борисова, обвиняющая правительство в провале экономической политики.

В отношении же РФ Кирил Петков, возглавивший болгарское правительство полгода назад, изначально занимал жесткую позицию. В феврале он сменил министра обороны страны за то, что тот отказался называть «войной» боевые действия российских войск на Украине. Премьер полностью поддержал санкции ЕС против РФ, отверг возможность оплаты российского газа в рублях, дал согласие на ремонт в Болгарии украинской боевой техники. А число сотрудников посольства РФ в Софии господин Петков не раз называл «чрезмерным».

После вынесения вотума недоверия правительству Кирила Петкова в Болгарии должен быть либо сформирован новый кабинет, либо страну ждут досрочные парламентские выборы. В пятницу президент Болгарии Румен Радев поручил сформировать новое правительство нынешнему министру финансов Асену Василеву — на это у него есть семь дней. В случае одобрения президентом нового кабинета предстоит его утверждение в парламенте. При этом благоприятный для нового правительства исход голосования отнюдь не гарантирован.

Один из ключевых партнеров в ныне правящей коалиции — Болгарская соцпартия не скрывает недовольства решением властей о массовой высылке российских дипломатов.

Впрочем, только роспуском парламента и досрочными выборами дело может не закончиться. На решение болгарских властей жестко отреагировала посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова. В четверг она потребовала от болгарского МИДа отозвать до 12:00 пятницы решение о высылке, пригрозив в противном случае фактическим разрывом дипотношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова

Фото: Spasiyana Sergieva, Reuters Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова

Фото: Spasiyana Sergieva, Reuters

В пятницу утром Кирил Петков отверг ультиматум посла, предложив Москве оставить дипломатические каналы открытыми, несмотря на высылку дипломатов. По его словам, «Россия бы и впредь имела в Софии 43 сотрудника посольства против 12 в болгарском представительстве в Москве». «Неоправданным» сочли ультиматум российского посла и в ЕС.

После этого Элеонора Митрофанова в обращении к болгарскому народу заявила, что предложит Москве «закрыть российское посольство в Болгарии, и это неизбежно будет означать закрытие болгарской дипломатической миссии в Москве». Принятие предложения посла означало бы полный разрыв дипотношений между двумя странами.

Отношения Элеоноры Митрофановой с болгарскими властями не сложились с самого начала ее миссии посла в 2021 году. После того как она назвала болгар «слугами Запада», а в видеообращении по поводу Дня освобождения Болгарии 3 марта заявила, что болгарский народ поддерживает политику Кремля в отличие от «абсолютно проамериканского» правительства страны, болгарский МИД выразил протест и потребовал извинений. Реакции посла или посольства РФ не последовало.

Тем не менее многие в Болгарии выражают надежду, что до полного разрыва дело не дойдет.

Особенно с учетом того, что, по болгарским данным, около 300 тыс. россиян имеют недвижимость в Болгарии, а более полумиллиона граждан РФ ежегодно посещают эту страну как туристы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на днях, что вопрос о закрытии посольства в Софии «будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту».