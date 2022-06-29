Ян Непомнящий вышел на претендентский финиш

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, кажется, вплотную приблизился к победе в кандидатском турнире в Мадриде. После ничьей черными в партии со своим, по сути, единственным конкурентом — Фабиано Каруаной — он за пять туров до финиша состязания, определяющего претендента на чемпионский титул, опережает американца на один балл. На самом деле, учитывая высочайшее качество игры Непомнящего и нестабильность соперников, с которыми ему предстоит иметь дело на финише, преимущество выглядит очень солидным.

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Фото: Stev Bonhage / FIDE Ян Непомнящий

Фото: Stev Bonhage / FIDE

Не будет ничего удивительного, если партию девятого тура между Фабиано Каруаной и Яном Непомнящим, когда кандидатский турнир завершится, назовут самой главной в нем. Партией, все решившей в этом важнейшем состязании года. В нем определяется претендент на титул чемпиона мира, которым владеет норвежец Магнус Карлсен.

Эта партия свела двух шахматистов, сражавшихся с Карлсеном в двух предыдущих чемпионских матчах: Каруана уступил ему в 2018 году, Непомнящий совсем недавно — на излете 2021-го. И к моменту своего второго столкновения на мадридском турнире они уже выглядели явными его фаворитами. Вернее, так: Непомнящий выглядел явным фаворитом, а Каруана — единственным из семерых конкурентов способным все-таки помешать находящемуся в замечательном тонусе россиянину снова добыть претендентский статус. Американец, который в первом круге сыграл с лидером вничью черными, долго шел вплотную за ним, пока в восьмом туре не споткнулся на соотечественнике Хикару Накамуре. Непомнящий срывов не допускал и опережал Каруану на балл.

И по тому, что происходило, было слишком хорошо видно, как воспринимает Фабиано Каруана новую встречу с Яном Непомнящим — как, может быть, свой последний шанс. Они разыграли дебют, в котором оба являются доками, который оба любят,— Русскую партию. Но на 11-м ходу Каруана вдруг свернул с наезженных дебютных вариантов и поставил коня на край доски, на h4.

Это был ход не из первой, даже не из второй и не третьей компьютерной линии. Это был ход, строго говоря, не слишком-то удачный. Chessbase, обладающий колоссальной базой партий, даже обнаружил, что в ней есть только одна, в которой он был сделан. И отправил коня на это поле шахматист с рейтингом 1653, то есть какой-то любитель. И тем не менее все комментаторы Каруану похвалили.

Смысл перемещения коня был понятен. Фундаментом успехов Непомнящего в Мадриде служила, видимо, прежде всего шикарная дебютная подготовка. Благодаря ей он всегда оказывался в лучшем, чем оппоненты, положении с точки зрения имеющегося в распоряжении времени. Каруана же решил сбить своим необычным ходом Непомнящего с прекрасно известных тому маршрутов. И надо сказать, кое-чего он добился. Непомнящему в этой партии впервые пришлось долго обдумывать решения на разгоне.

Но это локальное достижение американца в достижение по-настоящему ценное так и не воплотилось. Непомнящий, хоть и вынужден был напрячься, все просчитал верно, в цейтнот не угодил и довел дело до ничьей, которая его вполне устраивала.

После нее можно смело говорить о том, что он вплотную приблизился к победе в кандидатском турнире. Формально, конечно, этот тезис смотрится спорным. В конце концов, впереди еще пять туров, и каждый из них способен радикально изменить ситуацию. Но два фактора настаивают на том, что очко — это большущий отрыв.

Первый фактор — форма самого Яна Непомнящего. Она настолько хороша, что его трудно представить допускающим какую-то грубую неточность.

А второй фактор — это форма его соперников. На финише кандидатского турнира россиянин сыграет белыми с азербайджанцем Теймуром Раджабовым, Накамурой и венгром Рихардом Раппортом, а черными — с французом Алирезой Фирузджа и поляком Яном-Кшиштофом Дудой. Так вот, всех этих гроссмейстеров объединяет в Мадриде жуткая нестабильность. Их-то как раз допускающими ляпы представить совершенно несложно.

Алексей Доспехов