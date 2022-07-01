Из свежей почты

София Григорьева, 12 лет, последствия перенесенной нейроинфекции, детский церебральный паралич, требуется лечение. 173 275 руб.

Внимание! Цена лечения 197 275 руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 24 тыс. руб.

София в девять месяцев перенесла острый гнойный менингоэнцефалит. Болела очень тяжело, начинался отек мозга, судороги. Состояние дочки удалось стабилизировать, но произошел полный откат в развитии. Она перестала держать голову, разучилась ходить и говорить. Мы начали лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Оплачивали сами, помогли благотворители. София научилась садиться, переворачиваться, произносит звуки и слоги, у нее появился интерес к окружающим. Врачи говорят, что лечение надо продолжать. Но его стоимость слишком велика для нас. Елена Григорьева, Забайкальский край

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Девочке требуется продолжить лечение. Нужно научить ее ползать и сидеть без опоры, развить активный словарный запас и навыки самообслуживания, снизить мышечный тонус».

Артем Шевчук, 9 лет, расщелина нёба и альвеолярного отростка, сужение верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 149 400 руб.

Внимание! Цена лечения 450 400 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 130 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 21 тыс. руб.

Сын родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Зубы у него росли криво. Заговорил он поздно и невнятно, и до сих пор верхняя челюсть отстает в развитии, сужена. И хотя сын научился вполне внятно говорить, общаться с одноклассниками ему трудно. В московском Центре челюстно-лицевой хирургии врачи сказали, что восстановить верхнюю челюсть поможет операция. Но прежде требуется серьезное ортодонтическое лечение. Операцию проведут по госквоте, но лечение она не покрывает, а нам его не оплатить — воспитываем пятерых детей. Ольга Шевчук, Калужская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику требуется комплексное ортодонтическо-хирургическое лечение с помощью съемной и несъемной техники. Лечение направлено на устранение скученности зубов и подготовку к костной пластике альвеолярного отростка».

Альбина Косарева, 17 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуются датчики для системы непрерывного мониторинга глюкозы. 129 728 руб.

Внимание! Цена датчиков на год 156 728 руб. Телезрители ГТРК «Мурман» соберут 27 тыс. руб.

В три года у дочки обнаружили диабет, назначили уколы инсулина и строгую диету. Но уровень сахара был нестабильным, ее самочувствие ухудшалось, возникли осложнения на почки и глаза. Только после установки системы непрерывного мониторинга глюкозы нам удалось взять ситуацию под контроль. Огромное спасибо вам за помощь! Но сейчас у нас заканчиваются сменные датчики для системы, а самой мне их купить сложно: в семье четверо детей, а воспитываю я их одна. Наталья Косарева, Мурманская область

Эндокринолог детской поликлиники Центральной районной больницы Елена Балачина (Североморск): «Болезнь протекает нестабильно, Альбина нуждается в эффективном контроле уровня сахара крови с помощью системы непрерывного мониторинга глюкозы».

Андрей Пинаев, 9 лет, врожденная деформация обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 264 610 руб.

Врожденную двустороннюю косолапость сына мы лечили с месячного возраста. В результате стопы выправились, но после года стали возвращаться в исходное положение. Благодаря Русфонду мы попали к доктору Вавилову, который вылечил сына, и до недавнего времени все было неплохо. Но в ноябре прошлого года Андрей получил травму позвоночника, у него отказали ноги, и стопы опять подвернулись. Доктор Вавилов сказал, что у сына рецидив, ему необходима операция в ближайшее время, а у нас нет возможности ее оплатить. Помогите нам! Наталья Пинаева, Московская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Андрея произошел рецидив деформации стоп. Планируется курс этапных гипсований по методу Понсети и хирургическое лечение. Так мы выведем стопы в правильное положение».

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