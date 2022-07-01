4,3 процента составило сокращение объема реального ВВП России в мае 2022 года по сравнению с маем 2021-го, оценило Минэкономики. По сравнению с апрелем темпы сжатия экономики ускорились на 1,5 процентного пункта. «Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса»,— отмечают в министерстве. Из числа базовых отраслей ускорилось падение в оптовой торговле (минус 15,5% год к году в мае после минус 11,9% месяцем ранее). Ухудшение динамики фиксируется и в грузообороте транспорта: минус 1,8% в годовом выражении в мае после снижения на 1,5% в апреле (данные за апрель Росстат пересмотрел — ранее снижение составляло 5,9%).