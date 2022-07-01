Бухучет с нижегородского не переводится

Бухгалтерское сообщество изучает возможность изменения законодательства о бухучете — на этом рынке растет спрос на упрощение нынешних правил игры. В частности, речь идет об отказе от жесткой привязки стандартов бухучета к международной системе финансовой отчетности (МСФО). Де-факто мнение профсообщества отражает происходящие в РФ процессы адаптации к новой реальности: международная изоляция снизила актуальность задачи по приведению российских практик в области бухучета и отчетности в соответствие мировым. Вместо этого для упрощения документооборота бухгалтеры хотели бы добиться гармонизации правил подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности — в «закрытой» экономике эта идея выглядит логичной. Проект обсуждается в профильном комитете Госдумы, но против него выступает Минфин — ведомство настаивает на сохранении движения отрасли к МСФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наличие дискуссии в сообществе бухгалтеров выявил опрос издательства «Актион» (выпускает специализированные издания для практикующих бухгалтеров). В нем приняли участие более 5,7 тыс. респондентов, из которых согласны с тем, что российский бухучет должен быть основан на МСФО, лишь 12,5%, против выступают 36%, а еще 51% допускает необходимость этого только для крупных компаний. Сложные расчеты и оценки, которых требуют ФСБУ, по мнению 55% бухгалтеров, не нужны их начальству, еще 38% сомневаются в их необходимости. В то же время 87% опрошенных хотели бы сближения стандартов бухгалтерского и налогового учета, что объясняется желанием уйти от необходимости выполнения де-факто одной и той же работы по разным правилам.

Как поясняют в «Актионе», последние федеральные стандарты бухучета опираются на МСФО и требуют от компаний сложных расчетов, прогнозов и оценок, часто субъективных. Так, профессиональное суждение бухгалтера предполагает оценку вероятности событий и их количественных параметров для инвесторов и собственников — и, как правило, остается невостребованным: инвесторов в таких предприятиях обычно нет, а директора и собственники редко разбираются в бухгалтерской отчетности. При этом бухучет по новым ФСБУ использовать для расчета налогов нельзя.

По словам руководителя объединенной редакции «Актион Бухгалтерия» Светланы Ковалевской, ФСБУ «действительно нужно отменить или сделать их добровольными. Бизнес должен иметь возможность вести бухучет так, чтобы трудозатраты и финансовые затраты на это ведение не превышали получаемый эффект. А сейчас получается, что бухгалтер тратит время на отчетность, которая, по сути, никому не нужна».

Тема, в частности, обсуждалась на ряде круглых столов при участии региональных властей. Их итогом стало предложение разработать новую редакцию ФЗ «О бухгалтерском учете», разделив его на общую (текущие нормы закона) и специальную части (правила стандартов, включая упрощенные нормы для МСП), и пересмотреть действующие нормы для сближения закона с реальной практикой корпоративного управления. Поддержано и приведение к единообразию нормативной базы по учету расходов в бухгалтерском и налоговом учете. «Единый подход к учету расходов в налоговом и бухгалтерском учете — это, безусловно, благо, которое позволит существенно сэкономить трудозатраты компании на подготовку бухгалтерской и налоговой отчетности, направив усилия бухгалтера на выполнение главной своей функции — осуществление учета и контроля за движением активов и возникновением и погашением обязательств»,— говорит управляющий партнер «Докар-Консалтинг» Владислав Карастелин.

По данным “Ъ”, к обсуждению будущего законопроекта подключился и специально созданный подкомитет по бухучету и аудиту бюджетного комитета Госдумы. «Сам факт создания подкомитета уже говорит о серьезности намерений депутатов. Однако Минфину вряд ли придутся по душе предложения рабочих групп, потому что эти предложения идут вразрез со всем тем, что делал Минфин в бухучете последние 20 лет»,— говорит госпожа Ковалевская. В Минфине на запрос “Ъ” об отношении к инициативам бухгалтеров вчера не ответили.

Юлия Пославская, Олег Сапожков