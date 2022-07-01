Следствие включилось в космическую программу

Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по факту хищения у «Роскосмоса» денежных средств, выделенных на реализацию федеральной космической программы России на 2016–2025 годы, в рамках которой ведется создание космического комплекса с многоразовым многофункциональным крылатым кораблем под кодовым названием «Авангард (Пилот)—ММКК». По версии следствия, один из субподрядчиков предоставил заказчику «заведомо неисправное программное обеспечение», похитив таким образом выделенные на его разработку 27 млн руб. Представитель компании претензии следствия назвал необоснованными, отметив, что над проектом работал целый коллектив, включая известных ученых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве возбудило по материалам проверки 4-го управления МВД, обеспечивающего правопорядок на режимных объектах и закрытых территориях. В основу расследования лег контракт, заключенный в июле 2016 года госкорпорацией «Роскосмос» с ее головным предприятием ФГУП «ЦНИИмаш» в рамках реализации федеральной космической программы России на 2016–2025 годы. Одной из ее составных частей является работа по созданию космического комплекса с многоразовым многофункциональным крылатым кораблем (кодовое название «Авангард (Пилот)—ММКК»). Согласно условиям договора, исполнитель должен был произвести научно-исследовательские работы на тему «Системные предпроектные исследования по обоснованию и реализации целевых программ создания космических средств для пилотируемых полетов». Из бюджета на эти цели ЦНИИмашу было выделено почти 440 млн руб.

У кого именно созрел преступный умысле на хищение бюджетных денег, из материалов расследования пока неясно. В деле пока речь идет о том, что неустановленные сотрудники ФГУП «ЦНИИмаш» вступили в преступный сговор с другими неустановленными лицами из числа работников подрядчика — АО НТПП «Комплексное развитие технологий» (КРТ). 12 октября 2016 года между сторонами был заключен контракт «на выполнение составной части научно-исследовательской работы для государственных нужд». По данным “Ъ”, в его рамках АО НТПП КРТ обязалось разработать программное обеспечение, которое планировалось использовать в российской программе по освоению Луны, рассчитанной на период с 2021 по 2040 год. С ее помощью можно рассчитать все возможные варианты приземления на Луну космических аппаратов. В итоге, по версии следствия, субподрядчик получил за свою услугу 27 млн руб., но предоставил заказчику якобы «заведомо неисправное программное обеспечение».

В АО НТПП КРТ о возбуждении уголовного дела узнали от “Ъ”. Там категорически отвергли обвинения в свой адрес. Исполнительный директор компании Наталия Яременко заявила, что все работы ими были выполнены качественно и в срок. «В течение месяца мы устранили все выявленные заказчиком недочеты, и работа была им принята. После этого нам даже пришлось закупить спецоборудование, на котором мы проводили обучение сотрудников ЦНИИмаша, так что говорить о нерабочем программном обеспечении просто неуместно»,— отметила госпожа Яременко. По ее словам, за два года по созданию ПО была проведена огромная работа, в которой задействовали порядка 20 специалистов, включая известного ученого в области баллистики, работу которых проверяли в том числе и представители «Роскосмоса». «Все документы по этой разработке у нас находятся в целости и сохранности, все акты были подписаны, и весьма странно, что к сданной заказчику еще в 2018 году программе претензии возникли только сейчас»,— добавила Наталия Яременко.

В ЦНИИмаше комментировать ситуацию не стали, посоветовав обратиться в «Роскосмос». Там “Ъ” оперативно оценить ситуацию не смогли.

Отметим, что претензии «Роскосмоса» по этому контракту к ЦНИИмашу возникли только из-за просрочки исполнения обязательств на 21 день. В связи с этим госкорпорация пыталась отсудить через арбитраж у исполнителя 2,3 млн руб. Впрочем, претензии «Роскосмоса» суды, включая кассационную инстанцию, признали необоснованными.

Олег Рубникович