Сегодня исполняется 40 лет помощнику президента РФ Максиму Орешкину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Орешкин

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Максим Орешкин

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Новгородской области Андрей Никитин:

— Дорогой Максим Станиславович! За все годы работы с Вами не помню случая, чтобы Вы формально отнеслись к какому-то вопросу или отказали в помощи. Я ценю это качество в людях и признателен Вам за готовность всегда оказать поддержку. Так было, когда Вы возглавляли Минэкономразвития. Во многом благодаря Вашей личной позиции нам в Новгородской области удалось приступить к реализации важнейших экономических проектов, привлечь новых инвесторов. Рад, что наше сотрудничество продолжается и сегодня. В качестве помощника главы государства Вы делаете очень многое для развития регионов. С Вами всегда интересно работать и просто общаться как с высококлассным экономистом и человеком, хорошо знающим историю и культуру России. Желаю, чтобы в этот праздничный день в Вашем перегруженном графике нашлось место и для родных и близких.

Поздравления передает генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов:

— Уважаемый Максим Станиславович! Поздравляю с днем рождения! Желаю Вам всегда сохранять свое вовлечение и деятельное любопытство настоящего исследователя — то самое желание найти лучшее решение, которое вкупе с высочайшим профессионализмом и впечатляющими знаниями позволяет достигать огромных успехов. Рад возможности совместно работать и благодарю за драйв, мотивацию и поддержку в постановке планки достижений все выше. Крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»