Дорожные камеры нацелят на мусор

Власти Москвы и Подмосковья решили бороться с нарушителями, которые оставляют мусор на обочинах дорог и в лесу, с помощью дорожных камер и фотоловушек. Поправками к КоАП они хотят установить штрафы до 150 тыс. руб. для граждан, компаниям при этом грозит конфискация транспорта. Видеокомплексы могут не справиться с такой задачей, полагают в ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации ОКО.

Проект изменений к КоАП, разработанный совместно депутатами Мособлдумы и Мосгордумы, вводит санкции за «сброс (выгрузку) из транспортного средства отходов производства и потребления вне объектов накопления и размещения отходов и специально отведенных мест». Сегодня отдельного состава для этого нарушения нет. Штраф в 1–2 тыс. руб. предусмотрен за нарушения при «сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов» (ч. 1 ст. 8.2 КоАП).

Новый штраф для граждан составит 10–15 тыс. руб. (при фиксации камерой — 10 тыс. руб.; автовладельцу придет «письмо счастья») и 30 тыс. руб. (при фиксации камерой — 20 тыс. руб.) — при повторном нарушении.

За мусор, выброшенный из прицепа или грузовика, санкция составит 50 тыс. руб.

Любопытно, что при фиксации камерой сумма удваивается — до 100 тыс. руб. (при повторном нарушении — 70 и 150 тыс. руб. соответственно).

Если машина принадлежит ИП или юрлицу, то помимо штрафа (до 200 тыс. руб.) может применяться конфискация автомобиля.

Нарушение будут выявлять как на дорогах, так и в лесах. Постановления будут выносить полицейские и «органы экологического надзора и органы, осуществляющие государственный лесной надзор». В местах «потенциальных мест сброса отходов» установят «фотоловушки, автоматически срабатывающие при движении в условиях низкой освещенности», сказано в пояснительной записке.

В Мособласти с января 2019 года по август 2020-го за утилизацию отходов в неположенных местах назначено штрафов на сумму 12,3 млн руб., приводят данные парламентарии, ущерб же составил 287 млн руб. За тот же период на территории Новой Москвы за сброс отходов назначено штрафов на сумму 725 тыс. руб. В 2019 году на ликвидацию несанкционированных свалок в ТиНАО потрачено 345,1 млн руб.

Мосгордума рассмотрит поправки 24 марта, заявил “Ъ” депутат столичного заксобрания Александр Козлов.

Он подчеркнул, что основная цель санкций — борьба не с дачниками, а с фирмами, которые за деньги собирают мусор в населенных пунктах, обещают его вывезти на полигон, но складируют в неположенных местах.

Совместный с Мособлдумой законопроект после прохождения всех процедур направят в Госдуму и в правительство РФ.

Отметим, в 2016 году депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предлагал закрепить в ПДД запрет на выбрасывание мусора из автомобиля. Его коллега Андрей Туманов предлагал штраф в 5–10 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 40 часов для граждан, выбрасывающих мусор из авто. Ни одна из инициатив принята и не была.

Сначала надо установить, какие именно объекты будут входить в объекты распознавания камерой: крупные мешки с отходами или шоколадные обертки и бутылки, пояснили “Ъ” в ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации ОКО.

«Научить камеры автоматически распознавать крупногабаритный мусор одного типа (например, мешки) действительно можно,— говорят там.— С мелким мусором сложнее, он может быть разной формы».





Применять для этих целей обычные дорожные камеры «едва ли целесообразно», считают в ОКО: большая их часть установлена на скоростных трассах, в таких местах стихийные мусорные свалки образуются редко.

Действующие санкции, прописанные в ст. 8.2 КоАП, при правильном применении работают и сейчас, обращает внимание эксперт проекта «Ноль отходов» «Гринписа России» Алексей Киселев. «Если инспектор поймал мусоровоз, сбрасывающий мусор в лесополосе, он составляет акт и передает дело в прокуратуру,— поясняет он.— С места, куда свалили мусор, берут пробы, и дальше идет расчет по методике. После через суд можно виновнику предъявить ущерб. Если правильно все рассчитывать, то один такой мусоровоз может обанкротить компанию».

Иван Буранов, Анна Васильева