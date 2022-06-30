Приграничное расстройство

Как стало известно “Ъ”, авиакомпании попросили Минтранс отменить новые правила пропуска пассажиров через госграницу. Согласно им, именно перевозчики должны отвечать за охрану и содержание в аэропортах иностранцев, которым отказано во въезде в РФ. Компании отмечают, что у них нет таких полномочий, и опасаются роста расходов на услуги аэропортов. Собеседники в аэропортах возражают, что регламент лишь упорядочит ситуацию, которая в прошлом не регулировалась и вызывала споры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Авиакомпании просят Минтранс отменить утвержденное 31 марта требование об охране иностранных пассажиров, которым на границе было отказано во въезде в РФ. По данным “Ъ”, с такой просьбой «Аэрофлот» в середине июня обратился в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), а оттуда его перенаправили в Минтранс. Авиакомпания настаивает, что охрана пассажиров в аэропорту — прерогатива Погранслужбы ФСБ, а теперь на перевозчиков возлагают «неисполнимые обязательства».

В АЭВТ попросили Минтранс разъяснить, что подразумевается под «ответственностью за охрану пассажиров и членов экипажей». Глава АЭВТ Владимир Тасун в письме (есть у “Ъ”) напоминает, что авиакомпания не может ограничивать свободу передвижения граждан, а возможность привлечения охранных предприятий не предусмотрена. В Минтрансе и Погранслужбе на вопросы не ответили.

По Чикагской конвенции расходы за содержание пассажиров без надлежащих документов на въезд несет перевозчик, доставивший их в страну. Но, как говорят источники “Ъ”, в РФ не было четко определено, кто и за что должен платить. «Перевозчики всегда брали на себя обратный билет, остальное — по договоренности с аэропортами»,— пояснил собеседник “Ъ”, близкий к Минтрансу. В Пулково сообщили “Ъ”, что расходы должна нести авиакомпания, при этом в зоне международных вылетов аэропорта есть два помещения (для мужчин и женщин) для невъездных, а «их дополнительная охрана в режимной зоне не требуется».

В «Уральских авиалиниях» пояснили “Ъ”, что по устной договоренности с аэропортами те обеспечивают проживание «невъездных», а авиакомпания их кормит и оплачивает обратный билет. Но аэропорты часто не хотят нести расходы и выставляют счета постфактум (например, в Иркутске, Жуковском, Красноярске). Отсутствие четкого регулирования часто приводило к «недомолвкам и спорам» между аэропортами, погранслужбой и перевозчиками, рассказал “Ъ” бывший сотрудник одного из московских аэропортов. Новые правила, по его мнению, упорядочат такие ситуации и «не должны увеличить издержки перевозчиков, если только аэропорты не завысят им счета».

Но, по оценке некоторых собеседников “Ъ”, часть крупных аэропортов трактуют новое требование «как возможность заработать». Так, Центр управления наземным обслуживанием Внуково 17 июня уведомил руководителей авиакомпаний о новой услуге по содержанию не пропущенных в РФ пассажиров международных рейсов — за 2 тыс. руб. в сутки без учета питания и НДС. Собеседники в компаниях отметили, что сейчас это обходится им в три-четыре раза дешевле. Аэропорт предлагает «круглосуточный контроль за нахождением пассажира в спецпомещении» терминала А и решение «вопросов, связанных с багажом». Отдельно подчеркивается, что авиакомпания «может сама обеспечить опеку и охрану» таких пассажиров.

В авиакомпаниях говорят, что не располагают ни финансовыми, ни техническими ресурсами для охраны иностранцев в терминале. «Непонятно, как найти сотрудников, которые будут нести ответственность вплоть до уголовной в случае побега пассажира или его суицидальных или преступных попыток»,— сетует один из собеседников “Ъ”. Близкий к Минтрансу источник говорил, что расходы «Аэрофлота» на возврат пассажиров в страну вылета составляют «несколько миллионов рублей в год». В «Уральских авиалиниях» эти издержки оценили в несколько десятков миллионов рублей.

Несмотря на закрытие большей части международных направлений, проблема содержания «непропущенных» иностранцев только обострилась, уверяют источники “Ъ”, поскольку рейсы стали реже и сроки пребывания пассажиров в терминале выросли. В среднем, по оценке собеседников “Ъ”, они не превышают трех—пяти дней. Кроме того, сейчас МИД регулярно обновляет «стоп-лист» иностранцев. В списке уже более тысячи человек, говорят в одной из авиакомпаний, и «на случай появления нового Сноудена хотелось бы точно знать, кто за него заплатит».

Айгуль Абдуллина