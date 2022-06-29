Обстоятельства за Бали

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет в Москве переговоры со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо. Главная интрига визита: что скажет гость по поводу приглашения российского лидера на саммит G20 в своей стране? На днях в Кремле подтвердили участие Владимира Путина в этом мероприятии, после чего премьер-министр Италии Марио Драги объявил: до этого организаторы гарантировали, что президента РФ на саммите не будет. Судить о том, что Владимира Путина может ждать на Бали, позволит предстоящая встреча глав МИДов стран G20, на которой Россию представит Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Индонезии Джоко Видодо

Фото: Reuters Президент Индонезии Джоко Видодо

Фото: Reuters

Джоко Видодо посещает Россию не просто как президент Индонезии, но и как глава государства, ныне председательствующего в клубе крупнейших развитых и развивающихся экономик мира — G20. Объединение он возглавил в, пожалуй, самый геополитически сложный за 22 года его существования период. На фоне ввода российских войск на Украину участники «двадцатки» разделились на две группы: тех, кто резко осуждает действия России и настаивает на ее исключении из клуба, и тех, кто занимает нейтральную позицию и выступает против изоляции Москвы.

В первом лагере: Австралия, Великобритания, Германия, Евросоюз (он входит в G20 как отдельная единица), Италия, Канада, США, Франция, Южная Корея и Япония. Во втором: Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР. С учетом самой России получается фактически G10 против G10.

Чтобы не допустить радикального раскола группы и сделать свое председательство хоть сколько-нибудь эффективным, Джоко Видодо приходится лавировать между этими двумя лагерями. Главное мероприятие G20 в этом году — саммит глав государств и правительств объединения — запланировано на середину ноября на индонезийском острове Бали. И хотя до него еще далеко, страсти кипят уже сейчас. Главный вопрос: примет ли участие в мероприятии президент Владимир Путин и если да, в каком формате — очно или онлайн?

В этот понедельник помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что официальное приглашение на Бали в Кремль поступило. По его словам, «это очень важно с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны». «Мы поблагодарили за приглашение, сказали, что будем заинтересованы принять участие»,— сказал Юрий Ушаков. Журналисты попросили уточнить, планирует ли президент участвовать в саммите очно или по видеосвязи. «Не знаю, они пока приглашают в очном формате. Надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но боюсь загадывать, времени еще много»,— ответил господин Ушаков, добавив, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе встречи президентов в Кремле в четверг.

Однако во вторник премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Германии саммита G7 (группы крупнейших экономик и либеральных демократий) заявил: «Что касается присутствия президента Путина на G20, президент Индонезии его исключает, категорично. Он (Владимир Путин.— “Ъ”) не приедет. Может состояться удаленное выступление, посмотрим». По словам Марио Драги, представители «семерки» пожелали индонезийскому коллеге удачного саммита G20 в ноябре. «Это не гарантированный результат»,— добавил премьер Италии, которая возглавляла «двадцатку» в прошлом году.

Ранее некоторые лидеры стран G7 рассматривали вариант бойкотирования саммита G20, если на него будет приглашен Владимир Путин. Однако посовещавшись на встрече в Германии, вся «семерка» решила лететь на Бали.

«Мы не хотим разобщения "двадцатки", этот формат должен продолжать играть свою роль»,— заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выступила против бойкота саммита G20. «Мы должны очень конкретно продумать, намерены ли мы парализовать работу всего G20. Я это не поддерживаю. Я считаю, что это очень важное собрание. Мне кажется, будет лучше сказать ему (Владимиру Путину.— “Ъ”), если он приедет, в лицо, что мы думаем о его действиях,— сказала она во вторник в интервью немецкому телеканалу ZDF.— G20 слишком важен, особенно для развивающихся стран, поэтому нам не стоит разрушать работу этого объединения из-за Путина». Напомним, хотя решения G20 носят рекомендательный характер и формально должны быть одобрены МВФ, Всемирным банком и другими международными организациями, на своих встречах «двадцатка» фактически определяет общую стратегию решения проблем мировой экономики и устойчивого развития.

Джоко Видодо, участвовавший в баварском саммите G7 как гость, заявление Марио Драги оставил без комментария. Из Германии он полетел в Польшу, откуда на поезде отправился на Украину. Последняя хоть и не входит в G20, однако президент Индонезии пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского на Бали в качестве специального гостя. По данным индонезийских СМИ, Джоко Видодо надеется этим жестом удовлетворить тех, кто недоволен его нежеланием отозвать приглашение Владимира Путина. Украинский лидер в среду в ходе переговоров с Джоко Видодо поблагодарил его за предложение, но добавил: «Мое участие будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита».

В Москве же слова Марио Драги о том, что Владимир Путин точно не полетит на Бали, без комментариев оставить не могли. «Ну, не Драги же определяет это. Он (Драги.— “Ъ”), наверное, забыл, что уже не председатель (G20.— “Ъ”). Приглашение поступило, мы отреагировали положительно»,— сказал журналистам Юрий Ушаков.

Как будет Джоко Видодо выкручиваться из этой ситуации, станет ясно уже в четверг, когда он прибудет на переговоры в Москву. От участия в формате G20 Россия по своей инициативе явно отказываться не собирается. Напомним, после присоединения Крыма в 2014 году ее исключили из G8. И когда в феврале она ввела войска на территорию Украины, ряд участников G20 заявили о необходимости изгнать ее и из группы ведущих экономик. За такой сценарий высказывались лидеры США, Великобритании, Канады и Австралии. Реализовать им его, однако, не удалось.

Тогда эти страны объявили о планах максимально изолировать Россию внутри G20. Наибольшего эффекта группа добилась в апреле на встрече министров финансов и управляющих центральных банков «двадцатки» (см. “Ъ” от 19 апреля). Сговорившись заранее, участники от США, Великобритании и Канады во время выступления главы Минфина РФ Антона Силуанова — он участвовал в мероприятии удаленно — демонстративно покинули зал заседаний или выключили свои камеры. Представители незападных стран G20, однако, в акции протеста участвовать не стали. Министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати, председательствовавшая на встрече, позже заверила, что бойкот отдельных участников не привел к сбою дискуссии и не сказался на повестке дня.

Если Владимир Путин в ноябре решит обратиться к коллегам по видеосвязи, лидеры западных государств и правительств, скорее всего, поведут себя так же, как в случае с Антоном Силуановым.

Что же будет, если президент РФ решит участвовать в индонезийском саммите «живьем», во многом станет понятно уже в конце следующей недели: 7–8 июля на Бали пройдет встреча министров иностранных дел стран G20. Сергей Лавров, как сообщили в МИДе, планирует выступить на мероприятии очно.

Сам он накануне подчеркнул, что Россия «не будет делать смысл и значение формата G20 заложником капризов каких-то государств». «Будем заниматься делом, а не пропагандой и идеологией»,— добавил Сергей Лавров.

Как будто бы реагируя на эти слова, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду призвал не бойкотировать мероприятия «двадцатки», даже если в них участвуют представители России и Китая, с которым западные страны тоже в контрах. «Если вы пропускаете такие события, как G20, вы рискуете уступить другим возможности пропаганды»,— заявил он.

Елена Черненко