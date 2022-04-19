«Двадцатка» стала проблемой для себя

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Министры финансов и главы центральных банков крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, входящих в «Группу двадцати», во вторник встретятся в Вашингтоне. На повестке дня — обсуждение главных вызовов мировой экономике, переживающей серьезные потрясения. Созданная для поиска коллективных мер по преодолению финансового кризиса второй половины 1990-х, сегодня «двадцатка» расколота как никогда. США требуют исключить Россию из G20, но председательствующая Индонезия и другие развивающиеся страны против такого подхода и ждут участия во встрече министра финансов РФ Антона Силуанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, администрация США будет добиваться недопущения участия России в саммите G20 на Бали, намеченном на ноябрь

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, администрация США будет добиваться недопущения участия России в саммите G20 на Бали, намеченном на ноябрь

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Встреча министров финансов «Группы двадцати» в Вашингтоне будет проходить в условиях нарастающих кризисных явлений, грозящих мировой экономике и финансовой системе еще большими потрясениями, чем пандемия COVID-19. Созданная для глобального антикризисного менеджмента, G20 впервые в своей истории оказалась в ситуации, когда риски не купируются, а генерируются самими членами «Группы двадцати», ведущими войну санкций.

«Согласно последним прогнозам, ВВП России сократится на 11%. Государственный дефолт в России лишь вопрос времени»,— заявила накануне вашингтонской встречи G20 изданию Bild глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, продемонстрировав решимость играть на обострение, несмотря на все более ощутимый побочный эффект от санкций для западных экономик.

В свою очередь, в интервью чешскому изданию Seznam Zpravy генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил «Группу двадцати» о глобальных последствиях украинского кризиса. «Мы все видим трагедию, разворачивающуюся на Украине. Но за ее границами война начала тихую атаку на развивающийся мир. Кризис может ввергнуть до 1,7 млрд человек, то есть более пятой части человечества, в нищету и голод в таких масштабах, каких не было несколько десятилетий»,— предупредил генсек ООН. По его словам, в сфере финансов G20 и международные финансовые институты должны перейти в режим чрезвычайной ситуации, чтобы позволить правительствам поддерживать беднейшие и наиболее уязвимые слои населения.

В G20 входят крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Это Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Германия, Франция, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция, Великобритания и США, к которым также присоединился Евросоюз. В целом в странах «двадцатки» проживает 60% населения мира и находится около 80% экономического производства. Хотя решения G20 носят рекомендательный характер и формально должны быть одобрены МВФ, Всемирным банком и другими международными организациями, на своих встречах «двадцатка» фактически определяет общую стратегию решения проблем мировой экономики и устойчивого развития.

В ходе предыдущего саммита G20 в ноябре прошлого года председательствующий премьер-министр Италии Марио Драги призвал «двадцатку» вернуться к многосторонности в принятии решений, ради которой она была создана в конце 1990-х годов, а генсек ООН предупредил об «опасном уровне недоверия между крупными мировыми державами, между развитыми и развивающимися странами». Однако через полгода после предыдущего саммита G20 на фоне российской военной операции на Украине члены «двадцатки» не только не восстановили способность к коллективной работе, но и окончательно разошлись по разные стороны баррикад.

Несмотря на председательство Индонезии, не участвующей в войне санкций, США и их союзники в обход Джакарты пытаются определить повестку G20, сделав главным вопросом давление на Россию и ее исключение из группы ведущих экономик. «Россия и президент Владимир Путин показали себя изгоями на мировой арене. Мнение президента (Джо.— “Ъ”) Байдена состоит в том, что России нет места на международных форумах»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, по словам которой США будут настаивать на включении в повестку намеченного на ноябрь саммита G20 на Бали вопроса о ситуации вокруг Украины, а также намерены добиваться недопущения участия во встрече России. «Включение Украины в повестку саммита не означает, что дело касается только боевых действий. Нам нужно будет восстановить Украину. Украина только что подала заявку на получение членства в ЕС»,— продолжала Джен Псаки.

Впрочем, отвечая на уточняющий вопрос, не пытаются ли США подменить Индонезию как председателя G20 и внести раскол в ряды «двадцатки», навязывая ей свою повестку, пресс-секретарь Белого дома сделала оговорку: «Повестка дня саммита еще не установлена. Не думаю, что мы в настоящее время знаем, насколько доминирующей будет или не будет тема Украины. Это зависит от того, как будут обстоять дела в мире». Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что администрация Байдена оказывает давление на Индонезию, требуя не допустить российского президента Владимира Путина к участию в ноябрьском саммите G20.

В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил: решение о том, примет ли президент России участие в саммите G20 на Бали, будет принято с учетом развития ситуации, причем Кремль будет ориентироваться преимущественно на председателя форума — Индонезию. В свою очередь, в Джакарте ранее отмечали, что ждут на Бали лидеров всех стран—членов G20.

Однако такой сценарий не устраивает ту часть G20, которая ориентируется на Вашингтон. Подтверждением того, что в ходе встречи G20 в Вашингтоне к выстраиванию фронта против России готовы активно подключиться союзники США, стало заявление министра финансов Японии Сюнъити Судзуки. Отвечая на вопросы депутатов парламента о целях своей поездки в Вашингтон, господин Судзуки пояснил, что видит свою миссию в «проведении работы» среди стран, не одобривших западные санкции. «Япония вместе с другими странами, в первую очередь в координации с G7, ввела санкции против России. Но если санкции введет только часть стран, то возможны лазейки. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек. Среди стран G20 есть и такие, кто воздерживался при голосовании резолюций ООН или был против. Я считаю важным использовать встречу G20, чтобы проводить работу среди таких стран»,— отметил японский министр.

Между тем, по словам представителя Минфина Индонезии Вемпи Сапутру, как действующий председатель G20 Джакарта получила подтверждение участия в вашингтонской встрече министра финансов России Антона Силуанова, который, как ожидается, обратится к коллегам онлайн. «У нас нет такой возможности не пригласить кого-то из участников. Как председатель G20 Индонезия пригласила всех членов, некоторые подтвердили свое физическое присутствие, а некоторые — виртуальное»,— пояснил Вемпи Сапутру.

Как сообщило накануне встречи в Вашингтоне агентство Reuters, 30 марта Антон Силуанов направил письмо министру экономики Бразилии Паулу Гедешу с просьбой оказать поддержку России «в предотвращении политических обвинений и попыток дискриминации в международных финансовых институтах и на многосторонних форумах». В письме подчеркивается, что ведущаяся в МВФ и Всемирном банке работа по ограничению или даже исключению РФ из процесса принятия решений противоречит Бреттон-Вудскому соглашению, создавшему МВФ и МБРР. «Мы считаем, что нынешний кризис, вызванный беспрецедентными экономическими санкциями со стороны стран G7, может иметь долгосрочные последствия, если мы не предпримем совместных действий по его решению»,— цитирует Reuters письмо Антона Силуанова своему бразильскому коллеге.

Напомним, что президент Бразилии Жаир Болсонару одним из первых отказался присоединиться к санкционным мерам против России после начала военной операции на Украине. «Никаких санкций или осуждения президента Путина. Голос Бразилии не связан с какой-либо державой. Мы не можем вмешиваться. Нельзя пытаться разрешить тяжелую ситуацию путем создания еще большей проблемы для всего человечества и нашей страны»,— предупредил тогда лидер крупнейшей латиноамериканской экономики, входящей в БРИКС.

В свою очередь, комментируя призывы исключить Россию из G20, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что решение по этому поводу находится в ведении самой «двадцатки».

Сергей Строкань