«Архыз» сливают в Китай

На фоне острой конкуренции и снижения спроса в России производители минеральной воды активизируют выход на иностранные рынки. Так, вошедший в состав АФК «Система» Владимира Евтушенкова «Архыз Оригинал» начал поставки в Китай, куда в этом году планирует отгрузить около 400 тыс. л воды, а в будущем — нарастить экспорт в три-четыре раза. Маржа при продажах в КНР на 20% превышает российский уровень, но, предупреждают эксперты, продвинуть неизвестный продукт будет сложно, к тому же на китайском рынке высоки риски с точки зрения защиты бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Крупный производитель минеральной воды «Архыз Оригинал» начал поставки в Китай, рассказали “Ъ” в компании. Пока отгружается вода «Архыз Vita» в небольших бутылках, рассматриваются логистические решения для экспорта в форматах 5 л и 19 л. Товар представлен на онлайн-площадках JD и TaoBao. Гендиректор входящего в «Архыз Оригинал» ТД «Дельта» Анна Молчанова говорит, что в этом году планируется поставить в КНР около 400 тыс. л воды, что составит около 30% всего экспорта компании. А в 2023 году поставки в Китай планируется увеличить в три-четыре раза. До этого «Архыз Оригинал» экспортировал воду в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию.

«Архыз Оригинал» владеет скважинами с лечебно-столовой и питьевой минеральной водой на Северном Кавказе и тремя заводами в Архызе, Черкесске и Винсадах общей мощностью более 50 тыс. бутылок в час. Выпускает воду под брендом Vita, а также под марками Selecta и Depot Minerale. В 2021 году выручка группы превысила 1 млрд руб. В июне актив вошел в АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Интерес к китайскому рынку Анна Молчанова объясняет растущей популярностью здорового образа жизни в стране и потенциалом рынка бутилированной воды, оборот которого к 2025 году может достичь $25 млрд. Маржа при продажах в Китае выше российской примерно на 20%, так как основной канал сбыта в КНР — онлайн-площадки, а РФ — торговые сети, уточняет она. По словам госпожи Молчановой, оптовые продажи в КНР идут в рублях, что исключает валютные риски.

Директор завода минеральной воды «Аква-Вайт» Алексей Воинов говорит, что экспорт позволяет в том числе нарастить объемы производства. А рост на внутреннем рынке сдерживает сильная конкуренция, в случае «Архыза» прежде всего с «Аквалайном» (марки «Легенда гор Архыз», «Псыж» и др.), а также слабая эластичность категории по цене, указывает он. По данным NielsenIQ, с января по начало июня продажи минеральной воды в натуральном выражении в России сократились на 9% год к году, в деньгах сегмент вырос на 11%. По словам господина Воинова, динамика может объясняться ростом цен из-за увеличения себестоимости, а также краткосрочным смещением фокуса дистрибуторов на товары, пользовавшиеся ажиотажным спросом. В начале марта многие дистрибуторы вместо воды закупали сахар, отмечает он.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков отмечает, что в Китае достаточно давно присутствует ряд известных европейских брендов воды, таких как Perrier, а новый продукт еще потребуется адаптировать к местной специфике. Так, говорит он, наиболее популярный формат в Китае — 0,33 л, также может потребоваться изменение этикетки. Алексей Воинов добавляет, что большинство потребителей в КНР в целом плохо знакомы с российской минеральной водой, даже с брендом «Байкал», а основную долю занимают местные марки. По словам Максима Новикова, один из основных рисков при выходе на китайский рынок связан с защитой прав на бренд, потому как были случаи регистрации марок местными недобросовестными производителями в обход импортера.

Гендиректор «Холдинг Аква» (принадлежит АФК «Система», Михаилу Якобашвили, Никите Шашкину и государственному КМКР; бренды «Ессентуки» №4 и №17, «Славяновская») Святослав Вильк говорит, что спрос на бренды компании в Китае за последние четыре месяца вырос почти в 15 раз. В мае и июне в страну отгружено более 1 млн единиц продукции. По словам Максима Новикова, компании, вероятно, рассматривают Китай как наиболее перспективный рынок в том числе в свете ожидаемого торгового сближения с РФ.

Анатолий Костырев