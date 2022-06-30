Парадоксальные санкции

Санкции — это почти всегда обоюдоострая история. Очень редко они создают сложности только той стороне, против которой официально направлены. Новый виток ограничений против России из-за военных действий на Украине можно считать классической иллюстрацией, особенно в части санкций против энергоносителей. Но некоторые случаи выглядят особенно странно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Вот, например, в новый раунд санкций Великобритании 29 июня попали два бизнесмена, решившиеся на приобретение активов у покидающих РФ западных игроков,— Владимир Потанин и Иван Тырышкин. В отношении первого прямо говорится, что причиной стала покупка Росбанка у Societe Generale и Тинькофф-банка у Олега Тинькова: «Бизнесмен продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина… приобретая Росбанк и доли в Тинькофф-банке (35%.— “Ъ”)».

Ситуация с Иваном Тырышкиным менее однозначна. Формально основанием стало то, что он «получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая директором в "СПБ бирже" и АО "НРК — Р.О.С.Т."». «Обе компании осуществляют деятельность в российском секторе финансовых услуг, который является стратегически важным для правительства России»,— сказано в комментариях властей Великобритании к санкциям. Но известен в последнее время Иван Тырышкин стал вовсе не этим: он возглавил группу инвесторов, покупающих ХКФ-банк у Home Credit B.V. (входит в чешскую PPF Group). Сейчас завершена первая фаза сделки — продажа 50,5% в ХКФ-банке, СК «Хоум кредит страхование» и МКК «Купи не копи» и др.

Владимир Потанин и Иван Тырышкин — первые инвесторы, решившиеся купить финансовые активы покидающих РФ иностранцев. Почему эти сделки вызвали такое возмущение Лондона, не совсем понятно. Возможно, это слишком низкая цена приобретения активов — с мультипликатором менее 0,5 капитала за хорошие банки — и чрезмерная предприимчивость инвесторов или просто излишняя активность, сходятся во мнении финансисты.

Но в любом случае санкции в отношении бизнесменов, позволивших западным группам исполнить их же желание уйти из страны, да еще и не просто бросив все, а получив хоть какие-то деньги, выглядят достаточно нелепо. Очень многие иностранные инвесторы в последние четыре месяца заявляли о планах продать российские предприятия, чтобы возместить вложения. Ряд сделок состоялись, но почти всегда покупатели рассказывали о себе очень неохотно. В некоторых случаях источники “Ъ” говорили, что официально объявленные новые владельцы лишь ширма для настоящих. Решение Великобритании показало, что опасались инвесторы не зря. И наверняка заставило задуматься тех, кто только рассматривает возможность покупки. Значит это только одно — что получить деньги за брошенное в России имущество иностранцам станет сложнее. Против кого тогда санкции-то?